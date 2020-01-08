Волны Шумана. Мозг против старения. Геннадий Михайлович Кибардин.

http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Не многие люди знают, что все живое на Земле находится под непрерывным воздействием стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна из них, основная, равна в среднем 7,8 герца.

Первым, кто открыл особые низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферы Земли, был американский физик и изобретатель Никола Тесла, а затем, уже через 50 лет, исследования продолжили немецкие специалисты – физик Винфрид Отто Шуман и врач Герберт Кениг. Они установили, что в атмосфере Земли существуют так называемые «стоячие электромагнитные волны», впоследствии названные волнами Шумана. Эти волны возбуждаются разрядами в облаках (молниями) и магнитными процессами на Солнце.

В США (НАСА) и Германии (институт М. Планка) проводились длительные эксперименты, в результате которых было установлено, что волны Шумана жизненно необходимы для синхронизации биологических ритмов и нормального существования всего живого на Земле. Однако за последние десятилетия эти волны начали глушиться строительными материалами зданий и сооружений, в которых мы живем и работаем, а также «электромагнитным смогом» активной жизнедеятельности человечества.

Ослабление воздействия природных волн Шумана на организм человека может вызывать головные боли, потерю ориентации, тошноту, головокружение и т. п. Люди, испытывающие большие нагрузки и стрессы, особо нуждаются в этих волнах. Остро ощущают ослабление волн Шумана пожилые и вегетативно-чувствительные люди, а также хронические больные.

Волны Шумана имеют частоты: 7,8 Гц (вариации в течение дня ± 1,5 Гц); 14,5 Гц, 20 Гц, 26 Гц (с разбросом ± 0,3 гц). Остальные гармоники можно не учитывать ввиду их малой интенсивности и слабого влияния на здоровье и поведение человека.

Всю жизнь человек проводит в полости резонатора Земля – ионосфера, что оказывает существенное влияние на функционирование нашего организма.

Волны Шумана практически совпадают (резонируют) с частотами альфа– и бета-ритмов головного мозга человека. Эти волны являются жизненно необходимыми организму человека для синхронизации его биологических ритмов. Резонансные частоты Шумана соответствуют так называемым «стоячим волнам» в тонком сферическом волноводе Земля – ионосфера.

Рис. 4. Объемный резонатор Земли.

На рисунке 4 резонатор изображен схематично. Внешняя окружность обозначает верхний слой ионосферы, тогда как нижний уровень ионосферы расположен на высоте около 100 км и известен как слой Хевисайда. На дневной (солнечной) стороне Земли слой Хевисайда расположен значительно ниже, чем на ночной.

Слой Хевисайда и поверхность Земли имеют вполне достаточную электрическую проводимость для того, чтобы сформировался электромагнитный объемный резонатор, в котором постоянно существуют волны, описанные Шуманом. Эти волны возбуждаются разрядами в облаках (молниями, которые вызываются одновременной совокупностью прохождения гроз на земном шаре, примерно 100 разрядов в секунду) и магнитными процессами на Солнце.

Наибольшей интенсивности резонансные электромагнитные колебания в полости поверхность Земли – ионосфера достигают днем. Ночью резонансные свойства в 5–10 раз выражены слабее, так как возрастает утечка низкочастотных электромагнитных волн сквозь ионосферу, имеющую в ночное время пониженную электронную концентрацию.

Ночью, особенно между 2 и 4 часами, у бодрствующих людей отмечается замедленность в действиях, увеличивается число ошибок при решении арифметических задач. Это связано с тем, что именно в ночные часы существенно уменьшается напряженность поля шумановских резонансов, а процессы абстрактного мышления человека напрямую связаны с альфа-ритмами его мозга.

Из года в год усиливается техническая оснащенность человечества и ухудшается среда его обитания. Двадцать четыре часа в сутки мы подвергаемся разрушительному воздействию искусственных электромагнитных полей, мощность которых повсеместно во много раз превышает то, что испытывали на себе наши деды. В крупных городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, интенсивность искусственных электромагнитных полей в 100 и более раз больше естественного фона.

Это привело к тому, что заданные Творцом-природой основные частоты 7,8, 14,1 герца постоянно затеняются «электронным смогом» от активного воздействия на мозговые структуры человека, что приводит к ослаблению функциональных систем организма, которые в естественной среде обитания должны работать строго автономно. Например, шишковидная железа, уловив частоту порядка 8 герц, заставляет синхронно работать левое и правое полушария. Сами полушария только в таком состоянии начинают контролировать подкорку, вырабатывающую мужские и женские гормоны, искусственным путем это не контролируется. Только под воздействием частоты около 8 герц шишковидная железа вырабатывает гормон мелатонин.

Медики обнаружили, что в организме человека без мелатонина может начать развиваться онкология. Электромагнитное излучение «электронного смога» тормозит работу шишковидной железы. Подавляется активность левого полушария, отсюда возникают психические заболевания, депрессии и прочие негативные состояния человека.

Источник: https://med.wikireading.ru/38219