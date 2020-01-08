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В районе Тегерана разбился украинский Boing-737

06:39. 8 января 2020 85 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Иранские источники сообщают, что из-за технических проблем в районе Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boing-737 с 180 пассажирами на борту.
Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после вылета самолета из международного аэропорта имама Хомейни.
Самолет направлялся в Киев. Более подробные детали катастрофы очевидно последуют позже.
Разбившийся борт регулярно курсировал по маршруту Тегеран-Киев.

За сутки в Иране: похоронили Сулеймани, в результате давки в Кермане погибло 50+ человек, обстреляли американские базы в Ираке, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, разбился украинский "Боинг".








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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5550206.html

Метки: иран, катастрофа, Украина

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