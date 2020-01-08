В районе Тегерана разбился украинский Boing-737
06:39. 8 января 2020 85 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Иранские источники сообщают, что из-за технических проблем в районе Тегерана разбился украинский пассажирский самолет Boing-737 с 180 пассажирами на борту.
Катастрофа произошла из-за технических проблем вскоре после вылета самолета из международного аэропорта имама Хомейни.
Самолет направлялся в Киев. Более подробные детали катастрофы очевидно последуют позже.
Разбившийся борт регулярно курсировал по маршруту Тегеран-Киев.
За сутки в Иране: похоронили Сулеймани, в результате давки в Кермане погибло 50+ человек, обстреляли американские базы в Ираке, произошло землетрясение магнитудой 5 баллов, разбился украинский "Боинг".
Трансляция о происходящем сейчас в Иране и Ираке тут https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь!)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5550206.html
Как все вовремя с аварией самолета Боинг,других самолетов мало ,но кто захочет жить должен иметь свой.Боинги падают там где прикажут.
Это означет что Украина ЗАМУЧАЛА боинг.Вместо ремня генератора женские колготки,крылья на проволочках.