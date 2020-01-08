США обязательно используют крушение украинского Boeing

Тегеран назвал причиной крушения украинского Boeing 737 в своем столичном аэропорту возгорание двигателя. Однако украинский и российский журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман не исключает человеческого фактора в этой трагедии. Он также уверен, что вне зависимости от причины катастрофы, США используют этот “козырь” против Ирана.

На вопрос корреспондента Nation News, не слишком ли вовремя украинский лайнер разбился в тегеранском аэропорту, учитывая политическую напряженность между Ираном и США, Вассерман ответил, что “киевские террористы” вполне могли подставить своих граждан под удар ради интересов США.

“К сожалению, такие вещи нельзя исключить, учитывая разнообразные традиции самих киевских террористов. Они вполне сознательно могли подставить своих граждан. Двигатель, конечно, мог загореться и по чисто техническим причинам, что могло быть следствием элементарной халатности при подготовке лайнера к полету, но и вариант сознательного преступления я исключить не могу, поскольку уж очень много таких преступлений на счету украинских террористов”, — считает Вассерман.

Эксперт уверен, что вне зависимости от причины авиакатастрофы, она будет использована в интересах США в этом регионе.

“Я боюсь, что эти “милые товарищи” объявят, что авиакатастрофа произошла не случайно, а потому что в самолет попала какая-нибудь легкая зенитная ракета класса “земля-воздух”. Это вполне в стиле Киева. Но даже если Украина сама это не заявит, это вполне могут сделать американцы. Даже если эта катастрофа — случайность, она все равно неизбежно будет использована против Ирана в интересах США”, — подчеркнул Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/ssha-obyazatelno-ispolzuyut-krushenie-ukrainskogo-boeing/