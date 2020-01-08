Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Новости Украины и Новороссии, Политика

США обязательно используют крушение украинского Boeing

22:18. 8 января 2020 151 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Тегеран назвал причиной крушения украинского Boeing 737 в своем столичном аэропорту возгорание двигателя. Однако украинский и российский журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман не исключает человеческого фактора в этой трагедии. Он также уверен, что вне зависимости от причины катастрофы, США используют этот “козырь” против Ирана.

На вопрос корреспондента Nation News, не слишком ли вовремя украинский лайнер разбился в тегеранском аэропорту, учитывая политическую напряженность между Ираном и США, Вассерман ответил, что “киевские террористы” вполне могли подставить своих граждан под удар ради интересов США.

“К сожалению, такие вещи нельзя исключить, учитывая разнообразные традиции самих киевских террористов. Они вполне сознательно могли подставить своих граждан. Двигатель, конечно, мог загореться и по чисто техническим причинам, что могло быть следствием элементарной халатности при подготовке лайнера к полету, но и вариант сознательного преступления я исключить не могу, поскольку уж очень много таких преступлений на счету украинских террористов”, — считает Вассерман.

Эксперт уверен, что вне зависимости от причины авиакатастрофы, она будет использована в интересах США в этом регионе.

“Я боюсь, что эти “милые товарищи” объявят, что авиакатастрофа произошла не случайно, а потому что в самолет попала какая-нибудь легкая зенитная ракета класса “земля-воздух”. Это вполне в стиле Киева. Но даже если Украина сама это не заявит, это вполне могут сделать американцы. Даже если эта катастрофа — случайность, она все равно неизбежно будет использована против Ирана в интересах США”, — подчеркнул Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/ssha-obyazatelno-ispolzuyut-krushenie-ukrainskogo-boeing/

Метки: boeing, иран, комментарий, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 23 мая 2017
... об уничтожении улик по крушению MH17. 06:15 США решили заменить безвозмездную... преимущественно коммерческая. В Украине ее использовали во многих отраслях: логистике, аграрном... депутатов. Речь идет об обязательном вещании на украинском языке 75% времени в...
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
...Для сравнения: «Терминатор» использует гораздо более совершенные управляемые ... новых санкций, которые обязательно уничтожат российскую экономику. ...Украины по делу о крушении «Боинга» на Донбассе.... в США, предположения о том, что украинские ракетные технологии...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2016
...своих сотрудников общаться исключительно на украинском языке при исполнении служебных ... Греба. «Работники министерства должны обязательно использовать государственный язык при выполнении своих..., так и с США. Однако после крушения СССР мы начали раздвигать...
109068
... теперь неосмотрительно попробует использовать накопленный супругом компромат...хорошему сержанту совсем не обязательно читать Вергилия. Коробченко ... он был организатором украинской политики США, производил все крупные... сбит или потерпел крушение, это сочли бы...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
... теперь неосмотрительно попробует использовать накопленный супругом компромат...хорошему сержанту совсем не обязательно читать Вергилия. Коробченко ... он был организатором украинской политики США, производил все крупные... сбит или потерпел крушение, это сочли бы...
Бэкграунд, выпуск-274 за 15 сентября 2012
...стратегическими союзниками – США категорически отказались устанавливать...столь высокие здания обязательно используются для размещения всевозможных...в реальности – подготовили крушение системы, быстро прогнившей.../Скрыть описание Украинская оппозиция готовится ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)