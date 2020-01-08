Самое лучшее, что может сделать Америка – уйти с Ближнего Востока

О том, что американцы используют Ближний Восток для своих политических и экономических целей, ни для кого не секрет: ресурсы, новый агрессор (повод для оправдания неисчислимых средств, которые США тратят на военную сферу), политические позиции. А Трамп вообще намеревался использовать Иран, как одону из сторон своей политической компании: «маленькая победоносная война».

Однако просчитал президент США далеко не все.

Сейчас обстановка на Ближнем Востоке оставляет желать лучшего. После того, как Трамп отдал приказ и военные убили иранского генерала Касема Сулеймани – борца с террористами ИГИЛ (группировка запрещена на территории РФ), Иран начал обстрел американских авиабаз США, находящихся в Ираке. По сообщениям иранского канала, погибло около 80 американцев. В Пентагоне же заверяют, что ни один военный не пострадал. Впрочем, сами понимаете, поверить в это весьма и весьма сложно.

К слову, убийство генерала, который помогал близлежащим странам бороться с террористами ИГИЛ, готовилось не один месяц. The Washington Post писал о том, что Трампа подбил на такой шаг глава Госдепа Майк Помпео.

Не знаю, на что рассчитывали лидеры США, но Иран «молчать» не стал. Военный эксперт Юрий Лямин считает, что власти Ирана действовали согласно Уставу ООН, статье 51. В ней говорится о том, что любая страна имеет право на самооборону.

«Американский удар по высокопоставленному иранскому военачальнику «…» в полной мере является таким вооруженным нападением».

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и вовсе считает, что лучший вариант для американцев сейчас – это покинуть Ближний Восток.

Ее поддерживает и редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, который уверен, что Вашингтон заигрался, у американцев нет никаких прав «на убийство кого угодно и где угодно». Эксперт уверен, что это призыв для России вступиться за угнетенный народ.

«Так не пора ли создавать совместные российско-иранские формирования в Багдаде и других регионах страны? Персы сейчас нуждаются в поддержке Москвы как никогда и даже отказались от поставки нефти в Белоруссию. Пора показать новую «кузькину мать» Вашингтону».