Главная » Аналитика, Видео, Политика, События Настоящего, Экономика

Прорыва не будет!

15:03. 8 января 2020 312 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

scale_1200

То о чем молчат на заседаниях Госдумы и Правительства

Источник: https://zen.yandex.ru/media/smolin/proryva-ne-budet-to-o-chem-molchat-na-zasedaniiah-gosdumy-i-pravitelstva-video-5e009670433ecc00b0e02ef1?&dbr=1

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Гений прорыва. Как маршал Баграмян напугал США и предсказал гибель СССР
..., то что-то вроде «Мастер прорыва» будет более подходящим. Иван Христофорович Баграмян... которого меньше всего ожидали смелых прорывов и дерзких ударов, — штабной офицер... там же, где взял. Перечислять прорывы Баграмяна можно долго. Генерал Пётр...
Куда влекут нас «прорывы»?
...А кто же будет выполнять путинские замыслы об экономическом прорыве России? Из... целом, ни о каком прорыве речи идти не может. .... Мы готовы к настоящему прорыву»… Одни прорывы. Поясните нашим читателям: куда... еще нам нужно прорываться. Л.И. Мы с...
Наш период в истории может стать «эпохой попытки прорыва»
... наш период называться путинизмом. Возможно, будет придуман другой термин. Как только.... «Может, последний период назовут временем прорыва? ».Н. Стариков:— Знаете…Д. Делинский...территориях, занятых сирийской армией, нужно будет гарантировать туркам, что с этой...
Не ждите прорыва
...сознательно разваливает науку, прикрываясь грандиозными «прорывами». Как тут не вспомнить дедушку...Мы привыкли к тому, что прорывы должны быть конкретными, обоснованными научно...элита модернизацией экономики заниматься не будет, так как она увлечена ...
"Какие прорывы и рывки, если мы ничего не производим?"
... Путин объявил о необходимости прорывов и рывков в телеобращении...фонды. Внебюджетные фонды, конечно, будет формировать наша олигархия, к ... все это в регионах будет делаться, поэтому надо отдавать...роста промышленного производства не будет от этого. Я всегда...
ЛОГИКА ВЛАСТИ: ЭВОЛЮЦИЯ.
... «Прорыв», которая называется «О Путинском прорыве». Её основная мысль заключается в... заключается различие позиции марксистов из «Прорыва» и той патриотической части общества... на собственников и наёмников, процесс Прорыва будет затянут до предела, так как...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12521 7591
    Maleos 8 января 2020 в 16:10

    Уважаемый jackomb! Вы, как я понял, сочувствуете кпрф, которую всегда привлекают пиндосы, когда нужно замутить бучу в России?.. Неужели вам так плохо живётся?..

    Ответить
    2
  • 14364 11138
    jackomb 8 января 2020 в 17:24

    Я не сочувствую КПРФ, мне не безразлична ситуация в стране. А в России буча назревает уже давно. Осталось ещё не много нажать и всё. И если есть возможность мирного перехода власти, я буду за него.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)