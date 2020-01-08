Прорыва не будет!
15:03. 8 января 2020 312 просмотров 2 коммент. Опубликовал: jackomb
То о чем молчат на заседаниях Госдумы и Правительства
Источник: https://zen.yandex.ru/media/smolin/proryva-ne-budet-to-o-chem-molchat-na-zasedaniiah-gosdumy-i-pravitelstva-video-5e009670433ecc00b0e02ef1?&dbr=1
Уважаемый jackomb! Вы, как я понял, сочувствуете кпрф, которую всегда привлекают пиндосы, когда нужно замутить бучу в России?.. Неужели вам так плохо живётся?..
Я не сочувствую КПРФ, мне не безразлична ситуация в стране. А в России буча назревает уже давно. Осталось ещё не много нажать и всё. И если есть возможность мирного перехода власти, я буду за него.