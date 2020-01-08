Новости Украины и Новороссии 08 января 2020

Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сделал прогноз относительно курса гривны в 2020 году.

На своей странице в соцсети министр осторожно заявил, что гривна, «скорее всего», будет укрепляться. Впрочем, он сразу оговорился, что «всё зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках».

«Курс — это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то будет меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания.

Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса», — заранее подстелил себе соломки украинский министр развития экономики.

Милованов отметил, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. И это, по его словам, нормально.

«Когда курс доллара падает, страдают экспортёры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортёры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте.

Потребители выиграют в том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары.

И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортёры и бюджет выиграют», — пояснил министр, который ранее уже заявлял, что «не видит проблемы» в колебании курса гривны.

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