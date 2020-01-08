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Новости Украины и Новороссии 08 января 2020

10:35. 8 января 2020 86 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Укрокультура

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В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за “технических проблем” у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.
По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта – он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Выживших на борту потерпевшего крушение в Тегеране украинского пассажирского самолета нет, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на главу управления ЧС Ирана.
“Никто из тех, кто находился на борту, не выжил”, – приводит агентство слова главы управления.
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера – возгорание двигателя.

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На Украине рассказали, что ждёт гривну в 2020 году

На Украине рассказали, что ждёт гривну в 2020 году | Русская весна

Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сделал прогноз относительно курса гривны в 2020 году. 

На своей странице в соцсети министр осторожно заявил, что гривна, «скорее всего», будет укрепляться. Впрочем, он сразу оговорился, что «всё зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках».

«Курс — это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то будет меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания.

Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса», — заранее подстелил себе соломки украинский министр развития экономики.

Милованов отметил, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. И это, по его словам, нормально.

«Когда курс доллара падает, страдают экспортёры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортёры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте.

Потребители выиграют в том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары.

И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортёры и бюджет выиграют», — пояснил министр, который ранее уже заявлял, что «не видит проблемы» в колебании курса гривны.

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Глава МИД Украины рассказал о том, когда можно будет говорить о провале Минского процесса

Глава МИД Украины рассказал о том, когда можно будет говорить о провале Минского процесса | Русская весна

Минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД.

«Это может быть миротворческая миссия. Однако, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса», — подчеркнул глава МИД, говоря об альтернативе.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы война на востоке Украины перешла в замороженный конфликт.

«Буду откровенным: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженный конфликт. В идеале, мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам», — заявил Пристайко.

По его словам, в идеале выборы на Донбассе должны быть проведены параллельно с местными выборами на остальных частях Украины осенью.

Он отметил, что Украина ранее согласилась закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве, но это еще не означает, что эти выборы будут проведены при любых обстоятельствах и в целом.

«В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине. Мне все время приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принимать в них участие. Тут речь идет о намного меньших административных регионах по обе линии фронта и на всей территории Украины», — заявил Пристайко.

На вопрос о том, смогут ли на этих маленьких территориях быть избранными представители «народных республик», Пристайко ответил, что хорошо известно, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы.

«Но у людей было бы самое малое чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока», — заявил министр.

Напомним, в декабре переговорщики в Минске договорились о новых участках разведения войск на Донбассе, но когда оно начнется и где не сообщалось.

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Метки: важное, компиляция

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