Новости Украины и Новороссии 08 января 2020
- 10:34 Укрокультура.
- 09:52 Азаров: О нашей памяти.
- 08:26 В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами.
- 01:30 На Украине рассказали, что ждёт гривну в 2020 году.
- Вчера 22:40 Глава МИД Украины рассказал о том, когда можно будет говорить о провале Минского процесса.
Укрокультура
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Азаров: О нашей памяти
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В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
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На Украине рассказали, что ждёт гривну в 2020 году
Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сделал прогноз относительно курса гривны в 2020 году.
На своей странице в соцсети министр осторожно заявил, что гривна, «скорее всего», будет укрепляться. Впрочем, он сразу оговорился, что «всё зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках».
«Курс — это относительная цена украинской экономики к мировой. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире, или в Украине, то будет меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такое изменение временно, немного придержать курс или сгладить колебания.
Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса», — заранее подстелил себе соломки украинский министр развития экономики.
Милованов отметил, что при любом изменении курса будут те, кто выигрывает, и те, кто проигрывает. И это, по его словам, нормально.
«Когда курс доллара падает, страдают экспортёры и бюджет. А выигрывают потребители. Экспортёры получают меньше гривен за проданную продукцию, а их расходы в гривне остаются такими же. Бюджет страдает оттого, что НДС и другие налоги на импорт уменьшаются в гривневом эквиваленте.
Потребители выиграют в том, что рост цен (инфляция) замедляется. Особенно на импортные товары.
И наоборот, когда курс доллара растет, страдают потребители, а экспортёры и бюджет выиграют», — пояснил министр, который ранее уже заявлял, что «не видит проблемы» в колебании курса гривны.
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Глава МИД Украины рассказал о том, когда можно будет говорить о провале Минского процесса
Минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД.
«Это может быть миротворческая миссия. Однако, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса», — подчеркнул глава МИД, говоря об альтернативе.
Он отметил, что не хотел бы, чтобы война на востоке Украины перешла в замороженный конфликт.
«Буду откровенным: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженный конфликт. В идеале, мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам», — заявил Пристайко.
По его словам, в идеале выборы на Донбассе должны быть проведены параллельно с местными выборами на остальных частях Украины осенью.
Он отметил, что Украина ранее согласилась закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве, но это еще не означает, что эти выборы будут проведены при любых обстоятельствах и в целом.
«В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине. Мне все время приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принимать в них участие. Тут речь идет о намного меньших административных регионах по обе линии фронта и на всей территории Украины», — заявил Пристайко.
На вопрос о том, смогут ли на этих маленьких территориях быть избранными представители «народных республик», Пристайко ответил, что хорошо известно, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы.
«Но у людей было бы самое малое чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока», — заявил министр.
Напомним, в декабре переговорщики в Минске договорились о новых участках разведения войск на Донбассе, но когда оно начнется и где не сообщалось.
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