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НБИК (NBIC). Репортаж о переднем крае российской, а значит – мировой науки

09:32. 8 января 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Из аннотации.

Научно-исследовательский центр родился из "Лаборатории № 2", где в середине прошлого столетия Игорем Васильевичем Курчатовым была создана советская атомная бомба. Тогда это было "царство физиков".
Теперь это НБИКС. Слияние нано-, био-, инфо-, когно- и социо-гуманитарных наук и технологий для реализации глобальных проектов. В стенах Курчатника вместе работают физики, биологи, психологи, лингвисты, историки, химики. Создаются принципиально новые, природоподобные технологии.
Это фильм о курчатовской "молодежи", которая исследует свойства памяти, молекулы белка, работает над созданием технологий искусственного интеллекта, изучает археологические находки и мумии, ищет ответы на вопросы, которые волнуют все человечество.
В фильме – интервью-беседа Дмитрия Киселева с президентом НИЦ "Курчатовский институт" членом-корреспондентом РАН М. В. Ковальчуком.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4826580.html

Метки: nbic, биология, будущее, глобализация, изобретение, наука, Россия, сознание, технологии, физика, цифровая, человек

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