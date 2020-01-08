НБИК (NBIC). Репортаж о переднем крае российской, а значит – мировой науки

Научно-исследовательский центр родился из "Лаборатории № 2", где в середине прошлого столетия Игорем Васильевичем Курчатовым была создана советская атомная бомба. Тогда это было "царство физиков".

Теперь это НБИКС. Слияние нано-, био-, инфо-, когно- и социо-гуманитарных наук и технологий для реализации глобальных проектов. В стенах Курчатника вместе работают физики, биологи, психологи, лингвисты, историки, химики. Создаются принципиально новые, природоподобные технологии.

Это фильм о курчатовской "молодежи", которая исследует свойства памяти, молекулы белка, работает над созданием технологий искусственного интеллекта, изучает археологические находки и мумии, ищет ответы на вопросы, которые волнуют все человечество.

В фильме – интервью-беседа Дмитрия Киселева с президентом НИЦ "Курчатовский институт" членом-корреспондентом РАН М. В. Ковальчуком.







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Из аннотации.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4826580.html