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Культура и традиции Руси. Явное и скрытое. Алексей Орлов и Александр Соколов

14:18. 8 января 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Чем русская культура отличается от других.

Алексей Орлов и Александр Соколов

- Что есть культура и ее историческое формирование.
- Отличительные особенности русской культуры.
- Высоты русской культуры и ее возможное будущее.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WpZFZ4afiTs

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