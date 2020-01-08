Культура и традиции Руси. Явное и скрытое. Алексей Орлов и Александр Соколов

Чем русская культура отличается от других.



Алексей Орлов и Александр Соколов



- Что есть культура и ее историческое формирование.

- Отличительные особенности русской культуры.

- Высоты русской культуры и ее возможное будущее.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WpZFZ4afiTs