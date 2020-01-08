Культура и традиции Руси. Явное и скрытое. Алексей Орлов и Александр Соколов
Чем русская культура отличается от других.
Алексей Орлов и Александр Соколов
- Что есть культура и ее историческое формирование.
- Отличительные особенности русской культуры.
- Высоты русской культуры и ее возможное будущее.
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