Главная » Здоровье, Мировоззрение, Психология

Генератор намерения. Практика для осознающих.

12:07. 8 января 2020 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

how-to-manifestt

 

Согните руки в локтях перед собой, как будто держите мяч. Нагнетайте напряженность между ладонями, чтобы почувствовать упругий сгусток энергии. Подвигайте руками так, будто ощупываете и сжимаете надувной шарик. Ощутив покалывание в ладонях и упругую субстанцию между ними, начинайте двигать руками так, будто играете на гармошке. Обратите внимание на ощущения в голове. Когда руки идут в стороны, в голове что-то сжимается, а когда навстречу, расширяется. Почувствуйте, как мозг реагирует в такт движениям.

Попробуйте инвертировать ощущения: пусть теперь сам мозг двигает руками. Когда в голове что-то расширяется, руки автоматически сжимаются, и наоборот. Возможно, не сразу, но у вас получится. Поработайте так еще немного. Затем перейдите от горизонтальных движений руками к круговым, как будто плавно взбиваете ватное облако. Переключите внимание на свою энергетическую оболочку. Почувствуйте единение энергетического сгустка между ладонями и всей оболочкой. Другими словами, представляйте, будто «взбиваете» свою энергетику, как в миксере. Сгусток – это как бы концентрация вашего намерения, и вы накачиваете этим намерением всю свою энергетическую оболочку. В результате, ваше энергетическое тело упорядочивается и превращается в структуру, которая излучает заданную мыслеформу в пространство вариантов.

В завершение остановите руки и попробуйте снова ощутить сгусток между ладонями. Вы обнаружите, что он стал плотнее. Возьмите этот энергетический шар и «вотрите» его одним движением в лицо и тело, подобно тому, как это делают мусульмане. Теперь, зарядив энергетическую оболочку, вы будете весь день ходить, излучая в пространство свое намерение.

Источник: https://esoterics.wikireading.ru/113705

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пси – генераторы - информация к размышлению
... суверенитета «неугодных» стран. Практиковался вызов массовых беспорядков, кровавых ..."Мотовилихинские Заводы" построен генератор торсионного поля для облучения расплава металла. ...Ныне «рассказать миру правду» намерен генерал-майор Борис Ратников. Тысячи...
Идеалы и Цели: На пути к созиданию
...таком состоянии приоритетности иерархии целей-намерений её Жизни. Она - обратная...это ассоциативный образ источника энергии (генератора), который представляет собой природный тандем...такого устройства жизни общества на практике для большинства, не существует и...
Глава 4. Что и каким образом
...лишь коррекции воздействующих полей Генератора через Программы для каждого конкретного вида ... праздновать победу, но их намерение праздновать оказалось несколько преждевременным. ... часть познанного смогут применить на практике. Всё остальное – вторично. ...
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
...З.Бже­зинским как политические намерения США и способы их осуществления... которые являются генераторами новых прав для себя и обязанностей для подвластного общества по...организации докажут свою эффективность на практике, изменив качество жизни своего населения...
Второе откровение инсайдера
... возникающая от вибраций этой практики воздействует на неподготовленные соответсвующим ...трудоёмкая процедура была необходима для создания генератора мерности в межзвездном ...сути. Часть информации я намеренно искажаю для создания целостности вашего восприятия...
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
... у «знатоков» Трудов Левашова. Я намеренно затронул эту тему, потому что... должен иметь либо магнито-электрический генератор для выработки трития, либо запасы трития...применение (или неприменение) в жизненной практике. Для многих поводом отвернуться от истины...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)