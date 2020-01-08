Генератор намерения. Практика для осознающих.

Согните руки в локтях перед собой, как будто держите мяч. Нагнетайте напряженность между ладонями, чтобы почувствовать упругий сгусток энергии. Подвигайте руками так, будто ощупываете и сжимаете надувной шарик. Ощутив покалывание в ладонях и упругую субстанцию между ними, начинайте двигать руками так, будто играете на гармошке. Обратите внимание на ощущения в голове. Когда руки идут в стороны, в голове что-то сжимается, а когда навстречу, расширяется. Почувствуйте, как мозг реагирует в такт движениям.

Попробуйте инвертировать ощущения: пусть теперь сам мозг двигает руками. Когда в голове что-то расширяется, руки автоматически сжимаются, и наоборот. Возможно, не сразу, но у вас получится. Поработайте так еще немного. Затем перейдите от горизонтальных движений руками к круговым, как будто плавно взбиваете ватное облако. Переключите внимание на свою энергетическую оболочку. Почувствуйте единение энергетического сгустка между ладонями и всей оболочкой. Другими словами, представляйте, будто «взбиваете» свою энергетику, как в миксере. Сгусток – это как бы концентрация вашего намерения, и вы накачиваете этим намерением всю свою энергетическую оболочку. В результате, ваше энергетическое тело упорядочивается и превращается в структуру, которая излучает заданную мыслеформу в пространство вариантов.

В завершение остановите руки и попробуйте снова ощутить сгусток между ладонями. Вы обнаружите, что он стал плотнее. Возьмите этот энергетический шар и «вотрите» его одним движением в лицо и тело, подобно тому, как это делают мусульмане. Теперь, зарядив энергетическую оболочку, вы будете весь день ходить, излучая в пространство свое намерение.

Источник: https://esoterics.wikireading.ru/113705