Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, Самое горячее, События Настоящего

General Wesley Clark

00:36. 8 января 2020 60 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Генерал Уэсли Кларк: Войны Планировались - Семь Стран За Пять Лет

Первоначально опубликовано в марте 2007 года
генерал Уэсли Кларк:
Потому что я прошел через Пентагон сразу после 11 сентября. Примерно через десять дней после 11 сентября я прошел через Пентагон и увидел госсекретаря Рамсфелда и заместителя госсекретаря Вольфовица. Я спустился вниз только для того, чтобы поздороваться с некоторыми людьми из Объединенного штаба, которые раньше работали на меня, и один из генералов позвал меня. Он сказал: "Сэр, вы должны войти и поговорить со мной секунду.- Ну что ж, - сказал Я, - ты слишком занят.- Он сказал: "Нет, нет.- Мы приняли решение, что будем воевать с Ираком.- Это было примерно 20 сентября. - Мы собираемся воевать с Ираком? Почему?- Я не знаю, - ответил он.- Я думаю, они просто не знают, что еще можно сделать.- Ну что, они нашли какую-то информацию, связывающую Саддама с Аль-Каидой?- Он сказал: "Нет, нет.- Он говорит: "в этом нет ничего нового. Они только что приняли решение начать войну с Ираком.- Похоже, мы не знаем, что делать с террористами, но у нас есть хорошая армия, и мы можем свергнуть правительства. И он сказал: "Я думаю, что если единственный инструмент, который у вас есть, - это молоток, то каждая проблема должна выглядеть как гвоздь."
 
Поэтому я вернулся к нему через несколько недель, и к тому времени мы уже бомбили Афганистан. Я сказал: "Мы все еще собираемся воевать с Ираком? И он сказал: "О, это еще хуже."Он протянул руку, на его рабочий стол. Он взял в руки листок бумаги. И он сказал:" я только что получил это сверху, - имея в виду кабинет министра обороны, - сегодня. И он сказал: "это памятка, в которой описывается, как мы собираемся уничтожить семь стран за пять лет, начиная с Ирака, а затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и, наконец, Иран.- Я спросил: "Это секретная информация?- Да, сэр, - ответил он.- Ну, тогда не показывай мне его, - сказал я.- А я видел его примерно год назад и сказал: "Ты помнишь это?- Сэр, я не показывал вам эту записку! Я тебе его не показывал!"

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9RC1Mepk_Sw&feature=emb_logo

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Речь Герта Вилдерса в Риме
Дамы и Господа! Благодарю за приглашение в Рим, в город, который столетиями был центром нашей культуры. Вместе с Иерусалимом и Афинами, Рим является колыбелью западной цивилизации – наиболее совершенной и прогрессивной цивилизации, которую мир когда-либо ...
Новая теория о происхождении жизни и эволюции на Земле
Спорят физики, биологи, генетики, представители других наук, служители религии о происхождении и разнообразии жизни на Земле, об эволюции человека. Спорят и не находят единой, удовлетворяющей всех теории, не противоречащей известным науке фактам, ...
Последние новости с Украины и Новороссии за 18 июля 2014
Испанский авиадиспетчер написал о двух украинцких истребителях, которые сопровождали самолет до момента потери связи с ним. В ДНР опасаются ракетного удара силовиков для сокрытия улик по месту крушения Boeing. И другие последние новости из Украины и ...
А, может спасибо Сердюкову и Васильевой за «вежливых людей»!
Сейчас профессиональные охранители, любящие власть вне зависимости от её действий, постараются оправдать УДО Васильевой. Это будет нелегко, поэтому, как настоящий патриот, я считаю себя обязанным дать подсказку. Итак, дело обстояло таким образом: ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
20:29 ВАЖНО: «Тигры» и ВКС РФ выжигают позиции ИГИЛ вдоль «дороги жизни» в Алеппо (ФОТО+ВИДЕО). 20:22 Часть ССА не готова к перемирию без участия «Джебхат ан-Нусры». 19:29 На авиабазе «Хмеймим» создан координационный центр по примирению. 18:44 МОЛНИЯ: ...
Метастазы партийного прироста
Источник: norg-norg В Северной столице открылось региональное отделение «Партии роста» Как растут раковые клетки? Распространяя метастазы. Организм и глазом моргнуть не успеет – как оно уже повсюду разрослось. Вот и в Питере сегодня мы наблюдаем один из ...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)