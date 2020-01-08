General Wesley Clark

Генерал Уэсли Кларк: Войны Планировались - Семь Стран За Пять Лет

Первоначально опубликовано в марте 2007 года

генерал Уэсли Кларк:

Потому что я прошел через Пентагон сразу после 11 сентября. Примерно через десять дней после 11 сентября я прошел через Пентагон и увидел госсекретаря Рамсфелда и заместителя госсекретаря Вольфовица. Я спустился вниз только для того, чтобы поздороваться с некоторыми людьми из Объединенного штаба, которые раньше работали на меня, и один из генералов позвал меня. Он сказал: "Сэр, вы должны войти и поговорить со мной секунду.- Ну что ж, - сказал Я, - ты слишком занят.- Он сказал: "Нет, нет.- Мы приняли решение, что будем воевать с Ираком.- Это было примерно 20 сентября. - Мы собираемся воевать с Ираком? Почему?- Я не знаю, - ответил он.- Я думаю, они просто не знают, что еще можно сделать.- Ну что, они нашли какую-то информацию, связывающую Саддама с Аль-Каидой?- Он сказал: "Нет, нет.- Он говорит: "в этом нет ничего нового. Они только что приняли решение начать войну с Ираком.- Похоже, мы не знаем, что делать с террористами, но у нас есть хорошая армия, и мы можем свергнуть правительства. И он сказал: "Я думаю, что если единственный инструмент, который у вас есть, - это молоток, то каждая проблема должна выглядеть как гвоздь."

Поэтому я вернулся к нему через несколько недель, и к тому времени мы уже бомбили Афганистан. Я сказал: "Мы все еще собираемся воевать с Ираком? И он сказал: "О, это еще хуже."Он протянул руку, на его рабочий стол. Он взял в руки листок бумаги. И он сказал:" я только что получил это сверху, - имея в виду кабинет министра обороны, - сегодня. И он сказал: "это памятка, в которой описывается, как мы собираемся уничтожить семь стран за пять лет, начиная с Ирака, а затем Сирию, Ливан, Ливию, Сомали, Судан и, наконец, Иран.- Я спросил: "Это секретная информация?- Да, сэр, - ответил он.- Ну, тогда не показывай мне его, - сказал я.- А я видел его примерно год назад и сказал: "Ты помнишь это?- Сэр, я не показывал вам эту записку! Я тебе его не показывал!"

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9RC1Mepk_Sw&feature=emb_logo