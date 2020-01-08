Brexit, Украина, интеграция и другие прогнозы на 2020

Какие значимые политические события вероятнее всего произойдут в Беларуси, России и мире в 2020 году, рассуждает политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам собеседника Sputnik, сейчас во всем мире идет демонтаж сложившейся системы разделения труда, так как она обладает “неустранимыми недостатками”. И среди стран, которые могут выиграть от новой системы, может быть и Россия. Что касается основных событий предстоящего года, то особое внимание Вассерман обращает на Украину и Великобританию.

“На Украине всерьез ничего не изменится. Просто потому, что любой руководитель Украины, желающий оставаться формально независимым, вынужден действовать против интересов русского большинства граждан своей страны. Иначе не получится у него никакой независимости. Что касается Brexit, Британия, скорее всего, таки выйдет. Но выйдет, по сути, формально. Условия выхода будут такие, что большая часть экономической интеграции сохранится”, — уверен Вассерман.

Высказал многократный победитель интеллектуальных игр и свое мнение по поводу Беларуси. В 2020-м году Вассерман не ждет в республике ничего экстраординарного. При этом опирается он в своих рассуждениях исключительно на прагматические постулаты.

“В Беларуси не ожидаю никаких сюрпризов. Понятно, что на предстоящих выборах вновь победит ныне действующий президент. Потому что по ряду объективных обстоятельств ему удалось выстроить систему управления во многих отношениях более эффективную, чем та, что действует сейчас в России. Не говоря уже о других соседях Беларуси: Латвия, Литва, Польша и Эстония держатся во многом благодаря дотациям ЕС”, — рассуждает Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/mir/brexit-ukraina-integracziya/