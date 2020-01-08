Алиса Супронова – Жизнь суета (Тимур Муцураев)
22:44. 8 января 2020 120 просмотров 6 коммент. Опубликовал: brahman
АУДИО-ВЕРСИЯ есть Вконтакте по ссылке: https://vk.com/id96222417 (Алиса Супронова)
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=41GDOkpOIuY&list=RDMM41GDOkpOIuY
Прекрасно.
Стоит присмотреться к автору песен, уже второй представленной здесь на сайте. В 90-е он мотивировал людей определенной национальности на несколько другие поступки. Надеюсь, извиняться на камеру не заставят.
Вы всегда живете прошлым, а не реальностью?
Один одноклассник, один близкий друг. Оба с ранениями и обоих уже нет в живых. Ни семьи, ни детей. Только родители.
И все это ради того, чтобы ничего не понять?
Сосите, Черный, леденец.