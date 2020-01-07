Связи нет // Письма

Кирилл (Москва)



Мне 31 год и почти 7 лет я работаю в области проектирования и строительства связи, и вот что я могу сказать глядя на все происходящее, если вдруг (на что я очень надеюсь) нам понадобится «занять телефон, телеграф и железнодорожные станции» то в ближайшем будущем нас ждет невероятное количество работы, так как бардак творящийся в связи уже много лет разгрести будет невероятно трудно. Как по идеи происходит проектирование и строительство любого объекта, будь то связь, будь то дом, или атомная станция.





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#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hbg5CiYuK5o