Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2020

В канун Рождества Христова 2020 года бойцов Народной милиции ЛНР на позициях воспитанники общественной организации посетили очень важные гости — «Патриотическая ассоциация Донбасса». ​

Такие поездки для нашей молодёжи уже стали традицией — ежегодно на Рождество Христово и Пасху ребята и девочки, по собственной инициативе, привозят нашим воинам праздничные гостинцы — кутью, домашнюю выпечку, сладости и консервацию. Дети выступают перед солдатами с творческими номерами: рассказывают стихи, поют песни.

На боевые позиции детей сопровождали помощник министра МВД ЛНР И.А. Корнета Виталий Киселев, заместитель начальника Отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР Богдан Руденко, председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Селиванов, руководитель военно-патриотического клуба «Юность Новороссии» Ольга Башуткина, военный священник Народной милиции ЛНР отец Владимир Марецкий, руководитель военно-исторического музея «Память Донбасса» Анатолий Феоктистов.

Для воинов такие посещения очень важны, ведь они показывают нерушимую связь между армией и народом, между теми, кто на передовых позициях, и мирными людьми, кого защищают воины Донбасса.

Естественно, бойцы встречают детей с большим теплом и благодарностью. После вручения подарков, поздравления и краткого молебна военные провели для ребят небольшую экскурсию, показав условия службы и проживания военных у линии фронта.

Легендарный батюшка

Отметим, что отец Владимир Марецкий — тот самый знаменитый луганский священник, который был похищен украинскими картелями и подвергался пыткам за сочувствие ополченцам.

Батюшку и ещё 13 человек захватили 25 мая 2014 года в посёлке Новоайдар на Луганщине. Он был за рулем, вёз ополченцев в Луганск. Информация о том, что перед ними священник только усилила жестокость остановивших их оккупантов. «Тащите этого борова», — кричали они. От ужасного обращения в камере отец Владимир потерял 45 килограмм за четыре месяца.

В расположении карательного батальона он подвергся пыткам со стороны Надежды Савченко, именно она издевалась над ним и над другими похищенными.

«Она била по детородным органам, топтала, прыгала, предлагала продать на органы — ей запретили, потом расстрелять — опять запретили. Тогда выкинуть при перевозке из вертолета (а их везли с мешками на головах) — «как раньше» — приговаривала она. Уж не знаю, что значит «как раньше» — видимо, было и такое. Но и на это ее сослуживцы не согласились», — рассказывал батюшка, уточнив, что не дали это сделать сотрудники СБУ.

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Богдан Быков, специально для «Русской Весны»