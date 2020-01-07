Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2020
- 03:57 Военное Рождество в ЛНР: Боевые позиции, очень важные гости и спасшийся от боевиков ВСУ священник (ФОТО).
- 03:00 Донбасс: каратели уничтожают друг друга и гибнут от странных взрывах — сводка.
- Вчера 20:09 “Фашистов нужно только уничтожать!”, – житель прифронтового района Донецка.
Военное Рождество в ЛНР: Боевые позиции, очень важные гости и спасшийся от боевиков ВСУ священник (ФОТО)
В канун Рождества Христова 2020 года бойцов Народной милиции ЛНР на позициях воспитанники общественной организации посетили очень важные гости — «Патриотическая ассоциация Донбасса».
Такие поездки для нашей молодёжи уже стали традицией — ежегодно на Рождество Христово и Пасху ребята и девочки, по собственной инициативе, привозят нашим воинам праздничные гостинцы — кутью, домашнюю выпечку, сладости и консервацию. Дети выступают перед солдатами с творческими номерами: рассказывают стихи, поют песни.
На боевые позиции детей сопровождали помощник министра МВД ЛНР И.А. Корнета Виталий Киселев, заместитель начальника Отдела по делам несовершеннолетних МВД ЛНР Богдан Руденко, председатель «Патриотической ассоциации Донбасса» Алексей Селиванов, руководитель военно-патриотического клуба «Юность Новороссии» Ольга Башуткина, военный священник Народной милиции ЛНР отец Владимир Марецкий, руководитель военно-исторического музея «Память Донбасса» Анатолий Феоктистов.
Для воинов такие посещения очень важны, ведь они показывают нерушимую связь между армией и народом, между теми, кто на передовых позициях, и мирными людьми, кого защищают воины Донбасса.
Естественно, бойцы встречают детей с большим теплом и благодарностью. После вручения подарков, поздравления и краткого молебна военные провели для ребят небольшую экскурсию, показав условия службы и проживания военных у линии фронта.
Легендарный батюшка
Отметим, что отец Владимир Марецкий — тот самый знаменитый луганский священник, который был похищен украинскими картелями и подвергался пыткам за сочувствие ополченцам.
Батюшку и ещё 13 человек захватили 25 мая 2014 года в посёлке Новоайдар на Луганщине. Он был за рулем, вёз ополченцев в Луганск. Информация о том, что перед ними священник только усилила жестокость остановивших их оккупантов. «Тащите этого борова», — кричали они. От ужасного обращения в камере отец Владимир потерял 45 килограмм за четыре месяца.
В расположении карательного батальона он подвергся пыткам со стороны Надежды Савченко, именно она издевалась над ним и над другими похищенными.
«Она била по детородным органам, топтала, прыгала, предлагала продать на органы — ей запретили, потом расстрелять — опять запретили. Тогда выкинуть при перевозке из вертолета (а их везли с мешками на головах) — «как раньше» — приговаривала она. Уж не знаю, что значит «как раньше» — видимо, было и такое. Но и на это ее сослуживцы не согласились», — рассказывал батюшка, уточнив, что не дали это сделать сотрудники СБУ.
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Богдан Быков, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс: каратели уничтожают друг друга и гибнут от странных взрывах — сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
В связи с усилением со стороны СММ ОБСЕ мониторинга запрещенного Минскими соглашениями вооружения с украинской стороны, командование «ООС» приняло решение об усилении снайперами подразделений, находящихся на первой линии обороны.
Так, по данным нашей разведки, в расположение 59 бригады ВСУ, в район населенного пункта Троицкое, прибыли 4 снайперские пары, прошедшие подготовку на базе 142 учебно-тренировочного центра ССО ВСУ.
В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны украинских боевиков на данном направлении.
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После ряда происшествий, связанных с гибелью личного состава ВСУ по причине подрывов на собственных минных полях, командующий ОТГ «Север» отдал распоряжение на отправку в район н. п. Золотое сводного инженерного подразделения для изучения местности и уточнения карт минных полей.
4 января в ходе проведения боевого слаживания подразделений 59-й бригады ВСУ по неустановленным причинам в очередной раз в канале ствола миномета взорвалась мина.
В результате инцидента один военнослужащий погиб и трое получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время в соединении работает комиссия по установлению причин произошедшего и изъятию неисправных минометов.
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5 января в районе населенного пункта Трехизбенка на почве чрезмерного употребления спиртных напитков между военнослужащими 93-й бригады произошел конфликт, в результате которого солдат расстрелял троих сослуживцев из автомата и скрылся.
От полученных ран двое военнослужащих скончались на месте, один в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение.
Данный инцидент по обыкновению скрывается от семей военнослужащих и будет представлен командиром бригады Брыжинским в штаб «ООС» как боевая потеря, полученная якобы в результате обстрелов с позиций Народной милиции ЛНР.
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“Фашистов нужно только уничтожать!”, – житель прифронтового района Донецка
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