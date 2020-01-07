«Россия переиначивает»: в Польше готовят закон об истории

Запретить на законодательном уровне толковать историю «с российской точки зрения» намерены в сейме Польши. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты польского парламента Малгожата Кидава-Блоньска в Twitter.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, её необходимо вести постоянно и упорно», — подчеркнула политик.

Она добавила, что законопроект о «пресечении предположительной попытки РФ переиначить историю» представят на следующем заседании сейма.

Ранее глава фракции «Право и справедливость» Рышард Терлецкий сообщил, что над документом работает комитет по внешней политике. Однако «принять участие в работе» могут все депутаты, добавил он.

Конфликт между Россией и Польшей «на поле истории» разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе Юзефа Липского. Тот, напомним, обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — подчеркнул российский лидер на заседании коллегии Минобороны.

Незадолго до этого Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием премьера Армении Никола Пашиняна, белорусского президента Александра Лукашенко, первого главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и молдавского президента Игоря Додона рассказал о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши на начальном этапе Второй мировой войны.

В частности, Путин вспомнил о донесении Юзефа Липского, сделанном в конце сентября 1938 года. Польский посланник тогда говорил, что «фюрера осенило»: выслать евреев в африканские колонии, договорившись с Польшей, Венгрией и Румынией.

Фактически, евреев Восточной Европы предлагалось отправить в Африку «на вымирание», заявил президент России. Липский же восхитился решением Гитлера и предложил в случае успеха этой «операции» воздвигнуть фюреру памятник посреди Варшавы.

Липский возглавлял польскую дипмиссию в Третьем рейхе с 1934 по 1939 год, до начала Второй мировой. Зимой 1934 года он от имени польского государства подписал пакт Пилсудского-Гитлера — фактически, о ненападении. В согласии с этим документом Польша также участвовала в разделе Чехословакии в 1938 году.

Поводом для возвращения к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая ещё в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении».

Министерство иностранных дел России резко осудило документ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории». Она также назвала резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В резолюции Европарламента Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Тем не менее вина за войну возлагается и на советское руководство также — наравне с нацистской верхушкой.

Незадолго до лекции Путина глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что выставление России «врагом» Польши скажется негативно на польском государстве. Он отметил, что как сосед России, Польша не будет настаивать на «антагонизме», поскольку в этом случае может «пасть жертвой враждебности».

В начале декабря польский президент Анджей Дуда сообщил, что не считает Россию «врагом» НАТО. Выступая на итоговой пресс-конференции после саммита Североатлантического альянса в Лондоне, Дуда сказал журналистам, что РФ — сосед, который иногда поступает «недопустимо».

При этом высокопоставленные польские чиновники регулярно выступают с заявлениями антироссийского характера. В начале августа замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач указал, что Варшаву беспокоит тенденция сближения некоторых стран ЕС с Россией.

«Кажется, некоторые европейские лидеры не понимают, что их действия выглядят как попытка «разморозки» отношений с Россией — а это весьма недальновидная политика», — считает Пшидач.

Обложка: © AP Photo / Czarek Sokolowski

Источник: https://nstarikov.ru/rossija-pereinachivaet-v-polshe-gotovjat-zakon-ob-istorii-112167