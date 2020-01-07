Про Новый год на Народном Славянском радио. Алексей Орлов и команда НСР. Часть 1

Новый 2020 год на Народном Славянском радио. Щедрый вечер.



Алексей Орлов и команда НСР

Часть 2 – https://youtu.be/u4YlYlncAQ0



В передаче принимает участие команда Народного Славянского радио



По доброй традиции, в этот вечер мы снова решили собраться всей нашей дружной общиной соратников и единомышленников для того, чтобы обсудить хорошие, добрые, светлые события, которые произошли с нами и нашими друзьями уже в 2019 году, а также для того, чтобы совместно построить светлые помыслы и планы на 2020 год.



Кроме этого, ответим на вопросы наших уважаемых слушателей и зрителей!



Пусть, этот Новый Год принесет Свет Добра, Любви и Созидания в Сердца и Души всех людей Земли нашей!



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dUV0whm6-tM