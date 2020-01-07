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Постапокалипсис на отдельно взятом острове.

21:15. 7 января 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Есть на нашей планете одно прекрасное и экзотическое место: Остров Пасхи. Сейчас это практически бесплодный треугольник суши посреди Тихого Океана, размером чуть более Костромы. Но так было не всегда, и примерно 500 лет назад эта жопа мира была центром одной из самых необычных цивилизаций на свете.

 

Эта цивилизация создала свой пантеон, уникальную письменность и примечательные монументы-моаи, но затем фактически самоуничтожилась, и к приходу европейцев на острове оставалась всего пара тысяч жителей, нырнувших обратно в каменный век.

 

Постапокалипсис на отдельно взятом острове Cat_cat, История, Остров Пасхи, Апокалипсис, Длиннопост, Культура

 

Что же произошло?

 

К моменту прибытия первых поселенцев Остров Пасхи был действительно райским уголком: пальмы, леса, птицы, рыба,мелкие животные, пресная вода — и всё это счастье совершенно ничьё, селись, плодись, осваивай. Из легендарной сотни первых поселенцев население острова выросло до двадцати тысяч. А затем начался Конец Света.

 

Постапокалипсис на отдельно взятом острове Cat_cat, История, Остров Пасхи, Апокалипсис, Длиннопост, Культура

 

Сначала вырубили все леса.

 

К тому моменту, когда на островитян снизошло осознание, чего они наделали, на острове уже не осталось птиц и диких животных. Плодородную почву ветром сдувало в океан. Активный переход на дары моря предсказуемо привёл к довольно быстрому истощению прибрежных вод. Плыть дальше в поисках рыбы стало невозможно: деревьев нет, новые лодки не построить! Свалить с острова тоже нельзя, по той же причине.

 

Постапокалипсис на отдельно взятом острове Cat_cat, История, Остров Пасхи, Апокалипсис, Длиннопост, Культура

 

И вот тут дело приняло серьёзный оборот, и местным стало не до записей и монументов. Следующие двести лет всё население острова занималось войной, каннибализмом и переделом оставшихся скудных ресурсов, способных обеспечить выживание. По устным преданиям, сначала перебили всю знать, а затем, расселившись мелкими бандами по побережью, начали войну всех против всех, в лучших традициях Безумного Макса.

 

В конце концов, колонизаторы обнаружили пустынный остров с совершенно диким населением, которое, однако, ещё могло что-то рассказать о своём золотом веке и поделиться редкими артефактами. 

 

Постапокалипсис на отдельно взятом острове Cat_cat, История, Остров Пасхи, Апокалипсис, Длиннопост, Культура

 

Источник: https://pikabu.ru/story/postapokalipsis_na_otdelno_vzyatom_ostrove_7148956

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