Погибли миллионы животных, дым виден за 2000 километров: почему горит Австралия (ФОТО, ВИДЕО)

В Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары. По оценкам экспертов, могли погибнуть до полумиллиарда животных, которые обитают на охваченных огнем территориях. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.

Среди причин этого бедствия называют, как это ни парадоксально — защитников природы. Они в свое время добились запрета на вырубку любых деревьев и даже уборку тех, которые упали от старости или ветра.

Но и без этого Австралия — исключительно «горючая» страна из-за своего сухого и жаркого климата.

Украинское издание «Страна» разбиралось в причинах пожаров на этом континенте.

Как горит Австралия

Из-за сильного ветра и засухи пламя быстро распространяется. Пожары стали причиной гибели 25 человек, в том числе трех пожарных. Еще несколько десятков пропали без вести.

Власти страны уже эвакуировали более 100 тысяч людей из самых опасных регионов. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены.

От огня погибло и пострадало множество животных. Пожарные и волонтеры активно спасают пострадавших зверей.

Пожары уничтожили более 5 миллионов гектаров леса. Информация о них в штате Новый Южный Уэльс регулярно обновляется на специальном сайте.

Почти во всех австралийских штатах установилась рекордная жара — температура понимается выше 40 градусов по Цельсию. В столице страны Канберре уровень загрязнения воздуха в 26 раз превысил критическую отметку. Сообщается, что дым от пожаров уже достиг Новой Зеландии.

Жительница новозеландского города Окленд запостила в Twitter фото, на котором запечатлен вид из окна в оранжевых тонах.

«Окленд сегодня в 15:45. Это не фильтр и не коррекция цвета. Австралия находится в 2000 км», — написала она.

Премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 резервных войск на помощь в борьбе с огнем.

Лесные пожары — это нередкое стихийное явление в Австралии, и они начались еще в сентябре, но к новому году они приобрели угрожающие масштабы. Власти Австралии уже сообщили, что намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров.

Масштабы стихии можно увидеть из космоса. На снимках со спутника виден дым от пожаров.

Причины пожара. Три версии

Лесные пожары в Австралии случаются постоянно и регулярно. Причина в климате — континент жаркий и сухой, высыхает большое количество травы и деревьев, которые затем легко горят.

К тому же эвкалипты, которые распространены в Австралии, содержат большое количество эфирного масла, и когда такое дерево засыхает, оно может воспламениться за секунды. Некоторые виды эвкалиптов и других растений эволюционировали из-за этого интересным образом.

Они сохраняют семена так, чтобы пережить пожар и потом вырасти на пепелище — так они распространяются даже быстрее, чем обычным способом.

Этим летом (в Австралии сейчас как раз середина лета) погода стоит жаркая. Начиная с весны, было очень мало осадков. Все это поспособствовало очередному возгоранию. Однако нельзя сказать, что именно в этот раз погодные условия аномальны, однако масштаб нынешних пожаров очень большой в сравнении с предыдущими.

Как это объяснить?

Причину некоторые видят в экологических активистах. Мол, они добивались, чтобы как можно больше лесов были объявлены заповедниками, и потому их уже не приводили в порядок — в частности, не убирали старые и сухие деревья. Об этом сейчас говорят некоторые правые австралийские политики, которые выступают против «зеленых».

«У нас нет доступа к плотинам, потому что они были выведены из эксплуатации в национальных парках из-за зеленой политики. У нас есть деревья, которые падают на транспортные средства и блокируют дороги, поэтому люди не могут ни получить доступ к тушению пожара, ни уйти от пожаров. И мы не можем срезать деревья из-за политики зеленых», — жаловался журналистам политик Барнаби Джойс. При этом в большой части Австралии незаконно убирать деревья без разрешения даже со своей собственной земли — для защиты от пожаров или по какой-либо другой причине.

В Сети также распространяется фейковое фото, на котором якобы заснята горящая Австралия со спутника. Впрочем, блогеры объясняют, что это не так, и тоже видят причину пожаров в экоактивистах: «Это не фото NASA. Это рендер территорий, где был пожар (хотя бы частично), за период 1 месяц. Никем не проверенный. Этот фейк активно разносит Facebook. Не будь как все, не распространяй фейки.

В Австралии не сгорело полмиллиарда животных. Предположительно, на территориях, где был пожар, могло проживать полмиллиарда животных. Не все территории горели. Не все животные обязательно сгорели. Это тоже фейк.

Причина пожара — не безответственные люди, как многие считают, а безответственные экоактивисты, которые запретили ухаживать за лесами (признали заповедниками) и там скопилось столько сухих веток, травы и листьев, что пожара было не миновать. Тем не менее, этот пожар слабее, чем пожар 1851 года».

Другая версия бедствия связана с профилактикой возгораний. Регулярно в Австралии устраивают управляемые пожары — поджигают сухую траву, которая выгорает под присмотром. На выгоревших участках заново загореться нечему, и распространение огня останавливается.

В этом году власти урезали финансирование, и управляемых пожаров делали меньше. И здесь также отметились активисты — они выступали против контролируемых поджогов, поскольку огонь может уничтожить птичьи гнезда с яйцами или птенцами. Так, в штате Виктория протестующие добились отмены контролируемого пожара.

Кроме того, не исключается и версия с намеренными поджогами. Так, СМИ сообщали, что в Квинсленде за поджигательство было задержано 98 человек, из них 31 взрослый и 67 несовершеннолетних.

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