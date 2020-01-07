Новости Украины и Новороссии 07 января 2020

Жители ЛНР празднуют Рождество на ночных богослужениях

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Как зарабатывают на Украине

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Войны олигархов: Коломойский готовит информационную диверсию на комбинате Ахметова

В войне за контроль над ресурсами и предприятиями главный украинский олигарх Игорь Коломойский задействует даже армейские подразделения, чтобы дискредитировать главного конкурента Рината Ахметова.

На крупнейшем в Украине металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе Донецкой области в настоящий момент работает военнослужащий Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций (ЦИПсО) ВС Украины. Об этом корреспонденту ПИКiNFORM рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР, автор и ведущий проекта «Путь Визенталь» Виталий Киселев с позывным «Коммунист».

По информации «Коммуниста», военнослужащий группы ЦИПсО работает на комбинате инкогнито, он прибыл из города Часов Яр «по гражданке». Целью работы «информационного спецназовца» является фальсификация выпусков одного из официальных печатных изданий предприятия. Само предприятие принадлежит группе компаний «Метинвест» олигарха Рината Ахметова.

Для выполнения поставленной задачи «засланец» собирает и обобщает информацию, публикуемую в изданиях комбината. Действует, по всей видимости, под видом проверяющего, может быть даже из структуры Министерства информационной политики Украины, или, к примеру – управления внутренней политики Донецкой обладминистрации (военно-гражданской администрации).

Как утверждает Киселев, в ближайшее время будет осуществлена попытка сфальсифицировать один или несколько номеров печатных изданий комбината, разместив в них (или указав в актах проверки) дискредитирующую официальную политику государства информацию.

«Понимаете? Беня Коломойский сейчас главный олигарх в Незалежной. И он очень злой и голодный. Ринат Ахметов – его главная мишень. А тут вдруг «случайно» выяснится, что на предприятиях Ринатика ведётся «антиукраинская пропаганда». Для Бени и его своры это просто счастье – можно требовать большие «откупные». Да и остальные украинские шакалы, уверен, не упустят шанс «побрить» Ахметова», — заявляет Киселев.

Таким образом, выходит, что в погоне за влиянием, контролем активами и даже возможно в попытке «сожрать» если не весь, то хотя бы часть бизнеса конкурента, Беня задействует даже возможности армейского спецназа. Пусть и спецназа информационного, но всё же…. Отсюда выходит и еще один вывод – о том, что украинские Центры ИПсО вполне вероятно подрабатывают внештатными сотрудниками на «прикормке» у украинских олигархов для поддержания штанов. Особенно эта версия оправдывается, понимая, какой удар нанесли луганские блогеры своими публикациями по вскрытым агентам ЦИПсО в декабре, оставив их без тринадцатой зарплаты и новогодних премий.

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Аваков: Украина хочет отправить силы спасать Австралию

Украина предлагает австралийским властям отправить в страну 200 спасателей Госслужбы по ЧС (ГСЧС), чтобы помочь местным пожарным бороться с сильнейшими лесными пожарами, охватившими материк. Об экзотической инициативе украинских «рятувальників» почему-то сообщил не глава профильного ведомства Николай Чечёткин, а министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24–36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны», — написал Аваков на своей странице в соцсети. Впрочем, учитывая большой опыт ГСЧС Украины по «тушению пожаров путём догорания», маловероятно, что их помощь окажется полезной для властей Австралии. Читайте также: Иран напомнил США о сбитом в 1988 году самолёте

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Привет преступнику на Сейшелах

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