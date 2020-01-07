Наказывают мелких сошек, а Навальный остается безнаказанным

Ряд российских политологов и общественных деятелей сошлись во мнении, что закон в отношении провокаторов на незаконных митингах необходимо ужесточить, так как организаторы таких “сборищ” используют гуманизм властей в своих целях и совершенно уверены в своей безнаказанности.

В беседе с корреспондентом Nation News журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил за ужесточение наказаний для организаторов несогласованных акций. По его мнению, сейчас методы борьбы с массовыми беспорядками работают слабо.

“Мы видим, что пока ни один крупный организатор массовых беспорядков не получил того, что ему полагается по закону. Наказывают всяких мелких сошек, а главные организаторы вроде Навального остаются безнаказанными. Если человек, находящийся под условным сроком, осужден вторично, то его условный срок превращается в безусловный, а у Навального два условных срока. К сожалению, у нас очень много таких явных нарушений закона, и я думаю, что нам стоит привести в порядок правоприменительную практику. То, что нынешние методы борьбы с массовыми беспорядками довольно слабые, все уже понимают. И проблема здесь не столько в самом законе, сколько в практике его применения”.

Источник: https://vassermans.ru/com/nakazyvayut-melkih-soshek-a-navalnyj-ostaetsya-beznakazannym/