Начало Кали-юги. Кнапп Стивен.

Очевидно, что до той поры, когда Шри Кришна покинул эту планету, Его духовная мощь сдерживала разлагающее влияние эпохи Кали. Однако еще до ухода Господа Кришны, говорится в Брахма Пуране (101.29–35), в небе и на земле являлись зловещие знамения, предвещавшие скорый Его уход. Сам Кришна предсказал, что, когда династия Яду прекратит свое существование и ядавы покинут Его островной город Двараку, море затопит город, а Сам Кришна удалится в Свою обитель. Это и произошло. Он Сам и вся семья ядавов отправились на побережье, в Драбхасу, на территории современного Гуджарата. Там ядавы вступили в драку друг с другом, и все погибли в этом побоище. После этого Кришна уселся под деревом и стал обдумывать Свой уход из этого мира.

Об окончании игр Господа Кришны в этой вселенной повествует Шримад-Бхагаватам (11.30.28 и далее). Кришна сидел под деревом пиппала, положив левую стопу, подошва которой своим красноватым оттенком напоминает цветок лотоса, на правое бедро. С помощью Своей энергии Он сделал так, что оказавшийся в этом месте охотник по ошибке принял Его стопу за морду оленя. Охотник, которого звали Джара, прицелился и выстрелил в стопу Кришны. Приблизившись, чтобы осмотреть добычу, Джара понял свою ошибку. Он узрел четырехрукого Шри Кришну, излучавшего ослепительное сияние, которое Рассеивало тьму во всех направлениях. Нежная улыбка Играла на Его лотосоподобном лице с прекрасными, как Лепестки лотоса, глазами. Его руки были украшены разнообразными браслетами, на шее красовались ожерелья, Цветочные гирлянды и камень Каустубха. Всевышний, Чье тело соткано из вечности, знания и блаженства, нес Атрибуты царской власти. Его сопровождали вечные Путники: Цветок лотоса, Раковина, Булава и Диск, которые стояли рядом с Ним, олицетворенные. Даже они приняли свою духовную форму, чтобы вернуться вместе с Господом в духовный мир.

Когда Джара узрел Всевышнего в Его четырехрукой форме, он очень испугался, поняв, что совершил оскорбление. Он преклонил голову к стопам Кришны и попросил прощения. Кришна сказал, что бояться не нужно. Случившееся произошло по Его собственной воле, а Джаре предстоит отправиться в духовный мир. Потом Кришна велел Своему колесничему предупредить жителей Двараки, Своей островной столицы, чтобы они покинули город, которому после ухода Кришны с этой планеты суждено было скрыться в океане.

Вскоре после этого на сцене явились полубоги и другие высшие существа, чтобы стать свидетелями ухода Всевышнего из этого мира. Небо наполнилось их воздушными кораблями, а воздух огласился славословиями. Затем Шри Кришна закрыл глаза, сосредоточился на Самом Себе и вошел в Свою духовную обитель. Многие из полубогов не смогли увидеть, как Кришна уходит в Свою обитель, так же как обычный человек не в силах постичь путь сверкающей молнии. Некоторым, однако, все же удалось заметить мгновенный блеск Его движения, и они пребывали в изумлении. Именно так Всевышний входит во вселенную, сотворив ее. Некоторое время Он играет в ней, как актер на сцене, а затем покидает космическое проявление и уходит в Свою обитель.

За уходящим Кришной немедленно последовали Истина, Религия, Честность, Слава и Красота, поэтому влияние Кали на этой планете смогло распространиться и усилиться. В заключение Шримад-Бхагаватам (12.2.29–34) объясняет, что, когда Всевышний Господь, Кришна, подобный сияющему солнцу, возвратился в духовные сферы, Кали вошел в этот мир, и большая часть населения этой планеты принялась извлекать удовольствие из греховной деятельности. Пока Кришна пребывал на этой планете, Кали не мог полностью проявить свою силу. Однако когда созвездие Семи Мудрецов, которое западные астрономы называют Большой Медведицей, проходит лунный дом Магха, наступление Кали-юги неизбежно. Она длится двенадцать веков полубогов, или 432 тыс. земных лет. Когда великие мудрецы созвездия Саптарши переходят из Магхи в Пурвашадху, Кали-юга набирает полную силу. Это время правления царя Нанды. В Писаниях говорится, что эпоха Кали началась, когда Господь Кришна ушел из этого мира в Свою обитель. Далее Вредсказывается, что через тысячу небесных лет, с приходом Господа Калки, вновь начнется Сатья-юга.

Начало эпохи Кали описано в Пуранах. Вот о чем повествует Бхагавата Пурана(1.4.16 и далее). Однажды, в самом начале Кали-юги, великий святой Вьясадева сидел около своей хижины, пребывая в медитации. Будучи освобожденной душой, он был способен видеть прошлое, настоящее и будущее. Вьясадева видел разложение всего материального. Продолжительность жизни людей сокращалась, они становились все нетерпимее, злее и беспокойнее. Невежество не давало им возможности понять цель жизни, их все более привлекал временный блеск Материализма, и они все менее были способны осознавать что-либо духовное. Это заставляло их напрасно тратить свою жизнь, ибо они отказывались искать изначальное духовное знание и слушать о нем. И Вьясадева пожелал сделать что-нибудь, чтобы облегчить жизнь людей этой эпохи. Он разделил четыре Веды на множество частей, чтобы людям было легче постичь духовное знание. (Все это подробно описано в предыдущих томах этой серии «Тайное учение Вед» и «Путь просвещения Для всех», поэтому здесь мы не будем останавливаться на этом.)

В это же самое время, примерно 5 тыс. лет назад, как говорится в Шримад-Бхагаватам (1.14.1 и далее), закончилась битва на Курукшетре, и Махараджа Юдхиштхира стал правителем мира. Арджуна, ближайший друг Кришны, поехал в Двараку, чтобы повидать Господа. Ма-хараджа Юдхиштхира с нетерпением ждал возвращения Арджуны, чтобы узнать последние новости. Арджу-на, однако, не вернулся в срок, и Юдхиштхира стал беспокоиться об Арджуне и о благополучии Двараки. Царь начал замечать в своих владениях неблагоприятные и пугающие предзнаменования и заподозрил, что Господь Кришна покинул этот мир.

Юдхиштхира заметил нарушения в смене времен года, например, появление зимы среди лета и наоборот. Люди, ставшие слишком жадными, злыми и лживыми, теперь добывали средства к существованию неправедными путями. Обычное общение, даже между друзьями, осквернилось мошенничеством. В семьях, даже в отношениях между мужьями и женами, воцарились непонимание, напряжение и ссоры. Люди стали воспринимать жадность, злобу, гордость и лицемерие как должное, и эти качества распространились в обществе. Видя все эти признаки Кали-юги, Юдхиштхира пришел в изумление. (Это означает, что раньше в царстве Маха-раджи Юдхиштхиры такого не было. Так что мы можем только догадываться, что это было за прекрасное царство до того, как свойства Кали стали просачиваться в жизнь людей.)

Вокруг Юдхиштхиры выли на восходящее солнце самки шакалов, ухали совы и каркали вороны, собаки безбоязненно лаяли на царя. В воздухе клубами носился дым, в ясном небе раздавались удары грома и сверкали молнии. Земля и горы содрогались, чего раньше никогда не случалось. Ураган поднимал тучи пыли, затмевавшие солнце. Само же солнце потемнело и заволоклось тучами, шел дождь. Звезды, казалось, затеяли сражение в небе. Все живое в отчаянии рыдало, озера, реки и их притоки помутились и покрылись волнами. Коровы не давали молока, телята не сосали вымя. Они плакали, и слезы лились из их глаз, быки отказывались выходить на пастбища.

Божества в храмах, казалось, в сокрушении плакали и вздыхали. Большие и маленькие города, сады и рощи потемнели, радость и счастье покинули их. Юдхиштхира спрашивал себя: «Что происходит? Что это за необычайные явления? Какие еще испытания ждут нас?»

В это время Арджуна вернулся из Двараки и рассказал Махарадже Юдхиштхире, что Кришна оставил этот Мир. Как сказано в Шримад-Бхагаватам (1.15.36), с того дня, как Кришна покинул эту вселенную, все свойства эпохи Кали проявились в полной мере, создав крайне неблагоприятные условия для тех, кто наделен скудным запасом знаний.

Увидев, что влияние Кали-юги в форме жадности, неправды, мошенничества и жестокости — всего, что так обычно в наше время, — распространяется по всему государству, Махараджа Юдхиштхира приготовился покинуть дом и посадил на царство своего старшего внука, Махараджу Парикшита. Затем он очистил свое сознание вскоре покинул этот мир, достигнув духовных сфер.

Шримад-Бхагаватам (1.17) повествует о том, как, став В (а» рем, Махараджа Парикшит однажды встретился с Олицетворенным Кали. Низкий, как чандала(низкорожденный, невоспитанный человек), Кали был разодет царем, но в руках его была палка, которой он избивал короли быка. Махараджа Парикшит схватил преступника, Чтобы убить его. Парикшит сказал этому олицетворению вражды, что хотя он и одет как царь, но, находясь в царстве Махараджи Парикшита, обижает слабых и беззащитных, а потому признан виновным и приговорен к смерти.

Когда Махараджа Парикшит извлек свой меч, готовый уничтожить Кали, причину бездуховности и несчастья, тот немедленно оставил свою спесь и распростерся перед Парикшитом. Будучи царем, Махараджа Парик-ЙИт не убил Кали, но велел ему покинуть пределы царства. Ведь в присутствии Кали принципы бездуховности: алчность, ложь, разбой, вероломство, неучтивость, несчастье, мошенничество, вражда и суета — расцветут и умножатся.

В страхе Кали молил Махараджу Парикшита выделить ему место, где он мог бы постоянно жить под защитой царя. Тогда Махараджа Парикшит разрешил Кали жить в притонах игры, пьянства и разврата, а также на бойнях.

Таковы основы бездуховности. Где они, там развивается Кали-юга и приходит в упадок человеческая цивилизация. Так, бойни уносят милосердие и способность сострадать другим. Они способствуют развитию себялюбия и жестокости и приводят к утрате обществом понимания своей духовной сущности. Проституция и беспорядочная половая жизнь ведут к утрате чистоты тела и ума. Они усиливают привязанность к грубым телесным удовольствиям, а это ускоряет деградацию общества и порождает болезни. Пьянство и привязанность к иному дурману отравляют тело и ум в буквальном смысле слова. Они лишают человека способности достигать высшего духовного сознания и разрушают принцип аскетизма, ответственности и сосредоточенности на истинной цели жизни. Это ведет к безответственности, к философии типа «делай все, что тебе нравится». Такое отравление ума и тела открывает путь бедствиям и катастрофам в будущем. Игра, а также двусмысленная и просто нечестная деятельность в бизнесе и других делах уничтожают принцип истинности и честности. Все люди, в особенности же правители, лидеры общества, религиозные деятели, искренне желающие прогресса и благосостояния себе и другим, должны избегать этих четырех видов внедуховной деятельности. Такая деятельность уничтожает высшие характеристики человеческой природы, превосходящей низшие животные качества и противостоящей деградации человеческого общества и мира в целом.

Источник: https://history.wikireading.ru/247430