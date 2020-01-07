2010-2019: конец западного лидерства

"Это можно продемонстрировать на недавнем примере. С 27 по 30 декабря 2019 года Аравийское море стало ареной совместных морских маневров между Ираном, Китаем и Россией. Стратегически это означает, что Персидский залив скоро перестанет быть американским озером, а Китай больше не боится использовать свои вооруженные силы для защиты своих экономических интересов", – говорится в статье.

"(…) В памяти истории десятилетие 2010-2019 годов останется как время, когда Запад утратил лидерство в мировых делах. Означает ли это, что Запад, чья культурная мягкая сила распространена как никогда прежде, становится менее важным? Нет. Но он уже не единственный, кто задает дипломатический темп на планете, что сделалось привычным после падения Берлинской стены", – пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

По крайней мере он публично выступал против агрессии НАТО в Югославии, агрессии Израиля на Ближнем Востоке, давления США и Запада на Иран. Жирар также декларирует необходимость тесных мирных связей Франции и Европы с Россией; считает необходимым участие Асада в разрешении внутрисирийского кризиса и т.д.



"(…) В прошлом такие стратегические и военные события были бы немыслимы без одобрения Вашингтона. Сегодня они стали обычным явлением. Какое отличие от предыдущего десятилетия, когда американцы делали во всем мире то, что хотели! В марте 1999 года без санкции ООН НАТО начинает войну против Сербии, чтобы заставить ее освободить провинцию Косово.



В декабре 2001 года на Боннской конференции западные державы, возглавляемые США, заставили страны всего мира признать свою военную интервенцию в Афганистане после длительного периода "демократизации" страны", – напоминает автор публикации. В марте 2003 года англосаксы начали свое вторжение в Ирак". (…)

"(…) Повторение подобных военных интервенций сегодня было бы немыслимым. Во-первых, потому что они не сработали. В Афганистане американцы готовятся вернуть власть талибам, которые не сделали никаких шагов в сторону демократии. В Ираке, где демократия не принесла мира, американцы только что разбомбили базы шиитских боевиков", – говорится в статье.

"(…) Во-вторых, потому что Россия из-за украинского кризиса 2014 года окончательно покинула западную сферу, к которой она примкнула в эпоху Ельцина. Россия, находящаяся под торговыми санкциями Запада, готова ему противостоять как в ООН, так и на местах, причем по всему миру, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке, на Дальнем Востоке", – подчеркивает Жирар.

"Однако чтобы свергнуть Запад с пьедестала, одной России было бы недостаточно. Основополагающее значение имеет внезапное появление на международной стратегической арене Китая, который вступил в союз с Москвой. Против американцев Китай уже выиграл войну без боя (мечта Сунь-цзы): теперь Южно-Китайское море принадлежит ему.



В своем технологическом противостоянии с американцами по поводу 5G Китай спокойно продвигает свои пешки в Европе. В отличие от Запада, Китай руководствуется очень долгосрочным видением. Стратегия "Шелкового пути" должна позволить ему совершить торговое завоевание евро-азиатского континента. Президент Си и не скрывал своей цели: к 2049 году стать бесспорно первой мировой державой", – указывает журналист.

"Однако конца стратегического превосходства Запада не произошло бы, если бы он сумел наладить партнерские отношения с Россией и не погряз бы в бесчисленных разногласиях, на которые феномен Трампа лишь пролил свет. Идеологические и экономические распри внутри Америки, Европы и Североатлантического альянса представляют собой раны, которые становится все труднее залечивать.



В связи с этим возникает вопрос: не нанесет ли десятилетие 2020-2029 годов завершающий удар по союзу народов Запада…", – резюмирует Рено Жирар.

Renaud Girard



***

.