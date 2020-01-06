Война престолов. Константин Сёмин // АгитПроп 06.01.2020
11:38. 6 января 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице, а всю современную политику — в Голливуде. Тонкая грань между шоу и войной иногда исчезает совсем. И не разобрать, какая же из реальностей виртуальная?
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