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В США ждут появления на вооружении России Су-60 и МиГ-41.

14:51. 6 января 2020 130 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

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Американские эксперты оценили потенциал российского самолетостроения и на основе имеющейся информации предположили, какие боевые машины появятся у Военно-воздушных сил России в будущем.

Издание Military Watch опубликовало материал, авторы которого составили воображаемый рейтинг российских боевых самолетов будущего. На первое место американские эксперты поставили перспективный ракетоносец ПАК ДА, первый полет которого ожидается не позднее 2025 года.

Далее авторы материала прогнозируют появление у России таких боевых машин, как МиГ-36, МиГ-41, Су-60 и Як-150, которые получат усовершенствованные характеристики своих предшественников.


Так, МиГ-36 станет усовершенствованным вариантом среднего истребителя МиГ-29 с возможностями уклонения от радиолокационного обнаружения, а также вместит в себя ряд технологий, используемых на МиГ-35. Совокупность этих факторов, по мнению эксперта, позволит причислить новую боевую машину к поколению 4++.

МиГ-41 станет дальнейшим развитием всего лучшего, что есть в МиГ-25 и МиГ-31: новая машина сможет достигать скорости в 5 Маха, ее вооружение составят гиперзвуковые боеприпасы, а потолок высоты будет находиться в ближнем космосе.

Су-60 будет логическим продолжением существующего Су-57 и станет первым российским истребителем превосходства в воздухе шестого поколения.

Истребитель Як-150 станет наследником самолета вертикального взлета и посадки Як-141, созданию которого помешал распад Советского Союза, и будет предназначен для использования на легких российских авианосцах, которые будут заложены в ближайшем будущем.

Подобный прорыв американские эксперты связывают с тем, что России удалось преодолеть этап застоя в авиастроении и начать реализацию новых проектов с нуля.

Источник: https://topcor.ru/12603-v-ssha-zhdut-pojavlenija-na-vooruzhenii-rossii-su-60-i-mig-41.html

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