Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо. 25 жизненных цитат Фридриха Ницше
19:31. 6 января 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Фридрих Ницше — немецкий философ, композитор, мыслитель, учение которого выходит за пределы философского сообщества. Его теория полностью отрицает агрессию, указывая на то, что человек должен в первую очередь победить самого себя, свои инстинкты. Представляем вам 25 цитат философа.
- Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо.
- Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь.
- Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений.
- У одного одиночество – это бегство больного, а у другого – бегство от больных.
- Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем.
- Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как.
- Любите, пожалуй, своего ближнего как самого себя. Но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя.
- То, что меня не убивает, делает меня сильнее.
- Победители не верят в случайность.
- Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду.
- Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.
- Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделенной любви, но через большую любовь.
- Кто беден любовью, тот скупится даже своей вежливостью.
- Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!
- Сражающемуся с чудовищами следует позаботиться о том, чтобы самому не превратиться в чудовище. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
- Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было.
- Счастье мужчины называется: «Я хочу». Счастье женщины называется: «Он хочет».
- Не то, что ты обманул меня, а то, что я больше не могу верить тебе, потрясло меня.
- Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь.
- Чужое тщеславие приходится нам не по вкусу только тогда, когда оно задевает наше тщеславие.
- Люди не стыдятся думать что-нибудь грязное, но стыдятся, когда предполагают, что им приписывают эти грязные мысли.
- И если друг причинит тебе зло, скажи так: «Я прощаю себе то, что сделал ты мне; но как простить зло, которое этим поступком ты причинил себе?»
- Все стараются что-нибудь из себя изобразить. Никому не хочется выдать себя и показать свои страдания.
- Если хочешь оказать благодеяние человеку — оставь его в покое, именно эта часть добродетели дается труднее всего.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9618335.html