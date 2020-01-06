Главная » Мировоззрение, Психология, Творчество

Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо. 25 жизненных цитат Фридриха Ницше

19:31. 6 января 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Фридрих Ницше — немецкий философ, композитор, мыслитель, учение которого выходит за пределы философского сообщества. Его теория полностью отрицает агрессию, указывая на то, что человек должен в первую очередь победить самого себя, свои инстинкты. Представляем вам 25 цитат философа.

  • Там, где нельзя больше любить, там нужно пройти мимо.

  • Есть два пути избавить вас от страдания: быстрая смерть и продолжительная любовь.

  • Если вы решили действовать, закройте двери для сомнений.

  • У одного одиночество – это бегство больного, а у другого – бегство от больных.

  • Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем.

  • Если есть Зачем жить, можно вынести почти любое Как.

  • Любите, пожалуй, своего ближнего как самого себя. Но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя.

  • То, что меня не убивает, делает меня сильнее.

  • Победители не верят в случайность.

  • Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду.

  • Величайшие события — это не наши самые шумные, а наши самые тихие часы.

  • Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделенной любви, но через большую любовь.

  • Кто беден любовью, тот скупится даже своей вежливостью.

  • Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!



  • Сражающемуся с чудовищами следует позаботиться о том, чтобы самому не превратиться в чудовище. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

  • Не додумывай слишком много. Так ты создаешь проблемы, которых изначально не было.

  • Счастье мужчины называется: «Я хочу». Счастье женщины называется: «Он хочет».

  • Не то, что ты обманул меня, а то, что я больше не могу верить тебе, потрясло меня.

  • Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь.

  • Чужое тщеславие приходится нам не по вкусу только тогда, когда оно задевает наше тщеславие.

  • Люди не стыдятся думать что-нибудь грязное, но стыдятся, когда предполагают, что им приписывают эти грязные мысли.

  • И если друг причинит тебе зло, скажи так: «Я прощаю себе то, что сделал ты мне; но как простить зло, которое этим поступком ты причинил себе?»

  • Все стараются что-нибудь из себя изобразить. Никому не хочется выдать себя и показать свои страдания.

  • Если хочешь оказать благодеяние человеку — оставь его в покое, именно эта часть добродетели дается труднее всего.




Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9618335.html

Метки: ницше, цитаты

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
.... Это первое.Второе. Любое наказание должно быть индивидуально...., безусловно.Повторяю, нужно уделить этому больше внимания. У нас... в декабре последние пожары там где-то были закончены, прекращены...и слушателям. По-другому нельзя понять, почему тогда ...
«Ты врываешься с автоматом, видишь ребенка, видишь женщину»
...(их имена называть нельзя, только позывные), списались...и домой приедем». Нужно же менять обмундирование ... наемники русских не любят вообще очень сильно....человек убивают, да там больше умирает! Просто не... потому что там друзья, товарищи. Где проявляются друзья,...
Правильный ребенок
... чему, а уж беременным вообще нельзя. Практически любая "цивилизованная" еда (термин почти... в курсе, чем их опрыскивают там где они растут? Картошка с рынка... по удобству использования большой круглой миске – которая по любому нужна в хозяйстве. Имея...
Часть 3 – Физика реалий. ПОСЛЕСЛОВИЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПРОДОЛЖЕНИЯ...
..., что там навалено, – это просто большие ПОМОЙНЫЕ кучи. Достаточно почитать любой из даваемых... никакой, и что помощь нужно искать где-то в другом месте. Главный..., что опубликованные труды Николая Викторовича нельзя считать закостенелым трудом вроде Евангелия...
Амосов Н.М. Здоровье и счастье ребенка
... наполнению памяти человека нужными моделями и связями, этого нельзя сделать простым пассивным... и не обильная еда. (Где уж там обильная – семья жила просто бедно... главное – они изобретают и воплощают. Любая большая трудовая семья всегда благотворно действует...
Мысли вслух.  Формирование и создание окружающего мира человеком с помощью высшего закона - закона "Принятия".
...согласно лунному календарю. Чтобы там где Вы будите проводить тренировки ... некоторые правила. 1. Нельзя этого показывать и хвастать этим...импульс. То есть всегда, нужно иметь достаточный запас энергии.... на большие расстояния, полет в воздухе, на любых высотах ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)