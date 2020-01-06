Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2020
- 17:00 На Донбассе уничтожен каратель из «Холодного яра» (ФОТО).
- 15:33 НМ ДНР: Увеличилось количество небоевых потерь в рядах ВСУ.
- 03:00 Удирали от погони — подробности подрыва грузовика с карателями: сводка ЛНР.
На Донбассе уничтожен каратель из «Холодного яра» (ФОТО)
5 января в зоне проведения оккупационной операции был уничтожен украинский каратель из 93 отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный яр» Сергей Рацун.
О гибели оккупанта сообщает общественная организация «Родная Славутчина».
«В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения», — говорится в сообщении на странице организации в соцсети.
В то же время в бригаде до сих пор молчат о гибели своего «побратима».
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НМ ДНР: Увеличилось количество небоевых потерь в рядах ВСУ
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Удирали от погони — подробности подрыва грузовика с карателями: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.
Очередное происшествие, в результате которого погибли военнослужащие ВСУ, произошло в зоне ответственности 72-й бригады.
По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», сегодня в населенном пункте Золотое-4 нарядом полиции возле одного из городских кафе был обнаружен автомобиль ГАЗ-66 с военными номерами, в который садились военнослужащие ВСУ с признаками алкогольного опьянения.
Требования сотрудников полиции представить документы военнослужащие не выполнили и попытались скрыться.
Уходя от преследования, военный ГАЗ-66 сбился с маршрута и заехал на одно из своих минных полей, на котором и подорвался. В результате происшествия трое военнослужащих бригады погибли, один получил ранения.
Однако, чтобы не портить статистику в канун Рождественского сочельника, командир 72-й бригады принял решение доложить в штаб ОТГ «Север» об одном погибшем.
В соединении работает комиссия штаба «ООС» и военной службы правопорядка с целью выяснения истинных причин происшествия.
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