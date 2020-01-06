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Сводки от ополчения Новороссии 06 января 2020

17:32. 6 января 2020 116 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе уничтожен каратель из «Холодного яра» (ФОТО)

На Донбассе уничтожен каратель из «Холодного яра» (ФОТО) | Русская весна

5 января в зоне проведения оккупационной операции был уничтожен украинский каратель из 93 отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный яр» Сергей Рацун.

О гибели оккупанта сообщает общественная организация «Родная Славутчина».

«В результате вражеского обстрела в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения», — говорится в сообщении на странице организации в соцсети.

В то же время в бригаде до сих пор молчат о гибели своего «побратима».

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На Донбассе уничтожен каратель из «Холодного яра» (ФОТО) | Русская весна

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НМ ДНР: Увеличилось количество небоевых потерь в рядах ВСУ

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Удирали от погони — подробности подрыва грузовика с карателями: сводка ЛНР

Удирали от погони — подробности подрыва грузовика с карателями: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.

Очередное происшествие, в результате которого погибли военнослужащие ВСУ, произошло в зоне ответственности 72-й бригады.

По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», сегодня в населенном пункте Золотое-4 нарядом полиции возле одного из городских кафе был обнаружен автомобиль ГАЗ-66 с военными номерами, в который садились военнослужащие ВСУ с признаками алкогольного опьянения.

Требования сотрудников полиции представить документы военнослужащие не выполнили и попытались скрыться.

Уходя от преследования, военный ГАЗ-66 сбился с маршрута и заехал на одно из своих минных полей, на котором и подорвался. В результате происшествия трое военнослужащих бригады погибли, один получил ранения.

Однако, чтобы не портить статистику в канун Рождественского сочельника, командир 72-й бригады принял решение доложить в штаб ОТГ «Север» об одном погибшем.

В соединении работает комиссия штаба «ООС» и военной службы правопорядка с целью выяснения истинных причин происшествия.

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Метки: компиляция

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