«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР.

Очередное происшествие, в результате которого погибли военнослужащие ВСУ, произошло в зоне ответственности 72-й бригады.

По данным нашего источника в штабе ОТГ «Север», сегодня в населенном пункте Золотое-4 нарядом полиции возле одного из городских кафе был обнаружен автомобиль ГАЗ-66 с военными номерами, в который садились военнослужащие ВСУ с признаками алкогольного опьянения.

Требования сотрудников полиции представить документы военнослужащие не выполнили и попытались скрыться.

Уходя от преследования, военный ГАЗ-66 сбился с маршрута и заехал на одно из своих минных полей, на котором и подорвался. В результате происшествия трое военнослужащих бригады погибли, один получил ранения.

Однако, чтобы не портить статистику в канун Рождественского сочельника, командир 72-й бригады принял решение доложить в штаб ОТГ «Север» об одном погибшем.

В соединении работает комиссия штаба «ООС» и военной службы правопорядка с целью выяснения истинных причин происшествия.

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