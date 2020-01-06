Страна невыполненных обещаний

Корень зла невыполненных обещаний в том, что очередным обещаниям перестают верить ...

В СССР нам Никита Сергеевич обещал построить коммунизм к 1980 году. Позже обещали каждому отдельную квартиру, две «Волги» на ваучер, каждой бабе по мужику, а мужику по бутылке водки. Нам обещали снижение налогов, дешевый бензин, ипотеку под отрицательный процент и прочие прелести жизни. Из обещанного сбылась только бутылка водки…

Наверное, многие помнят забавный манифест «Единой России», попавший в СМИ в 2002 году. Молодая партия власти в нем, в частности, обещала:

- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас

- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России

- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии

- К 2008 г. каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода

- К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной "Меккой" России

- К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие

- К 2017 г. Россия будет лидером мировой политики и экономики

Чуть позже выяснилось, что эта была шутка политтехнологов, но осадочек, как говориться, остался. Благо в заведомо невыполнимых обещаниях замечены все веточки власти.

Мужик сказал. Мужик не сделал

Многие, наверное, уже и не помнят, но в сентябре 2011 года состоялся как всегда судьбоносный и целеполагающий съезд «Единой России». Задачи партии и народу ставили лично тогда еще президент Дмитрий Медведев и пока еще премьер Владимир Путин. Через полгода они махнутся креслами.

Вот некоторые обещания данные двумя государственными деятелями:

За следующие 5 лет войти в пятерку крупнейших экономик мира. Это должен быть не сырьевой рост, а качественно иной рост.

Повышение благосостояния наших людей и гарантии их безопасности.

За 5 лет мы должны построить в России не менее 1000 школ.

Повышения зарплат, пенсий, пособий. Борьба с бедностью.

После снижения инфляции, нужно снизить ставки по ипотеке к 6,5-7%.

Обеспечить наших людей качественными лекарствами по доступным ценам.

Первая задача, как навязчивая идея, много лет кочует из выступления в выступление. Что мы имеем сегодня? По номинальному ВВП наша страна находится на 12 месте по рейтингу МВФ, на 10 по рейтингу Всемирного банка и на 12 по списку ООН. По ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности твердое 6 место. Однако, темпы роста ВВП России 1,2-2% не оставляют шансов обогнать ближайшего соседа - Германию. Хотя бы в обозримом будущем. Следовательно, мы услышим мантру о 5 месте и в 2024 году.

Насчет «качественного иного роста» наши руководители, понятно, мечтали. Но невымечтали. По данным ФСТ, в 2013 году мы отправили на экспорт 585765 тысяч тонн минеральных продуктов (98% - нефть и нефтепродукты). 2014 - 596657 тыс. тонн, 2015 - уже624481 тысяч тонн, 2016 - 624808 тыс. 2017 - 651096 тыс. 2018 - 689883 тысяч тонн.

Зато на десятки миллиардов ежегодно (2013 г. - 92.5 млрд. долларов. Санкции грянули: 2015 г. - 55.3 млрд. долл. Но уже 2017 г. - 72.1 млрд., а 2018- 73.6 млрд. долларов) завозили «Машины, оборудование, аппаратуру». Откуда? Китай – 31,5% и Германия – 12,4%. А что именно? Барабанная дробь! «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» - 61.3% и «Электрические машины и оборуд.; звукоаппаратура, телеаппаратура; их части» - 38.7%. Вот такой вот качественный рост экономики.

Заклинания о повышении благосостояния работали ровно до 2014 года. После этого, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения неуклонно снижались. 2014 г – 99,3% (к 2013 году), 2015 – 98,6% (к 2014), 2016 – 94%, 2017 - 98,9%, 2018 – 99,9% (к 2017 году).

И давайте сразу про борьбу с бедностью. В недрах Росстата есть справочка о малоимущих домохозяйствах, то есть семьях. И что мы видим? В городах в 2013 году проживало 41,8% малоимущих семей. В 2014 и 2015 немного сократилось – 41,1%. В 2016 получите распишетесь – 47,8%, а в 17-ом уже 48,5%. В селах малоимущих поуменьшилось с 58,2% (2013 г.) до 51,5% в 2017. Правда, обследовано всего 24% от общего числа домохозяйств. Не исключено, что просто не дожили многие.

И еще о заботе партии и правительства. Бедных семей, в которых нет детей, всего 19% (2017 г.). А имеющих детей – 81%. Дети, конечно, наше светлое будущее, но бедное настоящее.

Во время съезда компартии, прощу прощения, «Единой России», на котором обещалось построить тысячу новых школ, их численность по тем же данным Росстата, составляла 50,8 тысяч на 13 млн. 642 тыс. учеников. Спустя 6 долгих лет в 2017 году «выросло» до 42,6 тысяч на 15 млн. 219 тыс. учеников. Возможно, тысячу школ и построили, но тогда 9 тысяч снесли. Ах, да, совсем забыл. До распада в СССР было около 2000 действующих церквей. К 2017 г. число храмов, относящихся к Московскому Патриархату, увеличилось до 36 678.

О квартирном вопросе, который испортил всю обедню. Согласно справке ТАСС, в 2011 году минимальная средневзвешенная ставка по ипотеке была 11,4% годовых. После этого возобновился ее рост. В ноябре 2014 г. рублевая ставка по ипотеке доросла до уровня в 12,85% годовых, в декабре 2014 г. средняя ставка составила 12,61%. После решения ЦБ РФ 16 декабря 2014 г. об увеличении ключевой ставки до 17% банки повысили ставки по ипотеке до 17-20% годовых.Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.

И ни слова не скажу про качественные лекарства по доступным ценам. Нецензурная лексика в СМИ карается почти также сурово, как оскорбления власти. А цензурных слов для ситуации на фармацевтическом рынке найти невозможно.

И напоследок, на посошок, так сказать. Теперь уж точно никто не помнит магию четырех И. А в 2008, когда нынешний премьер играл в президента, «институты, инфраструктура, инновации и инвестиции» неслись из каждого утюга. ШШШШШ - институты, ФЭЭЭЭР – инновации, ПШШШ – инвестиции… бррррррр - радикальное снижение административных барьеров. Фью, фью, фью - снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал… Где теперь этот утюг?