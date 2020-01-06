Старообрядцы хутора Новонекрасовский.
В хуторе Новонекрасовском, Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края, располагается одна из Общин старообрядцев — некрасовцев.
Хроника этой Общины неразрывно связана с историей самого Новонекрасовского хутора, основанного казаками – некрасовцами, но началась она значительно раньше. В 1912 году первая группа старообрядцев — некрасовцев решила переселиться из Турции в Россию. Относительно общего числа проживавших к тому времени в Турции некрасовцев, вернуться на Родину решили не многие, из 250 семей приехало около 70. Царское правительство дало им разрешение поселиться в Грузии. Затем, в 1918 году, часть переселенцев решила перебраться на Кубань. Весной 1919 г., Кубанская законодательная Рада зачислила 246 казаков-некрасовцев в состав кубанского казачества. Поначалу, кубанские власти внимательно отнеслись к проблемам казаков-переселенцев из Грузии, им выделили значительный земельный участок в 30 км. от Приморско-Ахтарской станицы, а так же решили предоставить ссуду в 600 000 руб. на 10 лет под 4% в год. В 1920 года некрасовцы основали два хутора, сперва Старонекрасовский, потом, неподалёку, Новонекрасовский. Несколько позже, оба хутора слились в один Новонекрасовский хутор.
25 августа 1923 года местными властями было зарегистрировано старообрядческое общество в хуторе Новонекрасовском. По существующим архивным материалам известно, что некрасовцы долго добивались постройки своего храма, когда Приморско-Ахтарский стансовет дал «добро» на постройку, райисполком отменил это решение, рекомендовав «использовать» начатую под церковь постройку, как помещение для «кульпросвета». Все же старообрядцы смогли возвести саманную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Служил в ней о. Фома Антошин.
Тяготы жизни в Советском государстве жители хутора несли наравне с прочими гражданами СССР. В 1922 г. хутор был практически полностью разграблен при проведении продразверстки, хотя при переселении государство обещало пятилетнее освобождение от налогов. В начале 1930 годов некрасовцев постигло новое бедствие – коллективизация и раскулачивание.
Вместе с тем, в 1924 году по программе ликбеза в хуторе был открыт пункт по обучению грамоте, одновременно велась активная пропаганда безбожия. По результатам прошедших в том же году выборов в Приморско — Ахтарский городской совет, один из некрасовцев стал его членом, а другой кандидатом. В конце 30-х годов власти закрыли храм, а настоятель о. Фома вынужден был бежать в Грузию.
Во время Великой Отечественной Войны все мужское население призывного возраста было мобилизовано в ряды Красной Армии, и большинство из них домой не вернулось. В 1942 году хутор пережил оккупацию немецко-фашистскими захватчиками. После войны в хутор Новонекрасовский переселилась значительная группа старообрядцев из Румынии. С их помощью к Успенскому храму был пристроен алтарь. С 1949 года священником на хуторе служил о. Антипатр Скачедуб. По его кончине на хуторе служил о. Варфоломей Воропаев. В разное время в Общине служили также о. Артемон Иванов, о. Василий Гневин, о. Анисим Рыбаков, о. Виктор Зюзин. В 1975 г. Успенский храм был переосвящен. Новый антиминс освятили в честь великомученика Димитрия Солунскаго и престольным праздником стал день его памяти — 8 ноября. В 1979 году в священники к храму родного хутора был поставлен местный уроженец о. Петр Галанов. После кончины отца Петра в храм периодически приезжал о. Иоанн Рыбаков.
По архивным данным в 1945 году община составляла около 170 человек. В 1960 году в Новонекрасовском жили 110 человек верующих. В 1976 году были сведения о 63 постоянных прихожанах. В последующее время Община крайне оскудела, уменьшилась до двух десятков человек. В аварийное состояние пришло само здание храма.
В 2015 г. Настоятелем Общины был назначен отец Глеб Бобков. Новый духовный отец приложил немало сил и любви для возрождения Общины. В настоящее время уже заметны плоды трудов Настоятеля, Община численно множится. Был проведен капитальный ремонт храма — заменены коммуникации, оштукатурен алтарь, заменены окна, настелен деревянный пол, построены северный и южный притворы, сооружен новый иконостас. Кроме этого, организована воскресная школа для детей, ведется просветительная работа с хуторянами.
Боженька всё видит.
Вернулись староверы к казачкам которые их РЕЗАЛИ и стали служить убийцам дедов а тут им коммунисты и ВОВ и всех поубивали.
А кто в Турции остались не коммунистов не казачков не немцев не видели.
И сегодня себе живут.
Никого не убивали.
Иногда Вы мне напоминаете взбесившийся ИИ)
Что Кот рвутся шаблоны.
Трудно СЕБЕ признаться что ТЕБЯ дурили и врали тебе с детства ещё с Деда Мороза и ты привык жить во ЛЖИ и тебе так удобнее.
Но если фальшивый мирок рухнет ты останешься не с чем.
А потому то что РПЦ и казачки РПЦ резали староверов безжалостнее чем большевички русских себе не признаешься никогда.
Вот так и живём с Лениным за ширмочкой.
Скоро ведь праздник у кретинопатров.
75 лет как МЫ уничтожиди 50 миллионов СЕБЯ.
Надо всех позвать на падад и нажраться водки и поскакакть и попеть песен с портретами убитых дедов.
Какая радость.
Нет, нужно было отворить ворота России-СССР для того, чтобы ещё больше сгноили в лагерях идеологически же настроенные немцы. Вы прикидываетесь или серьезно?
Нет Кот нужно было наступать и грормить врага. Разбомбить Румынию.
СССР втрое превосходил немцев. И даже после чистки в армии было кому воевать. Но всех предали и убили. Радуйся. Праздник.Слава тов Сталину и маршалу Жукову….
Но….
Ленин всё-же за ширмочкой
Но свовки в безумии неудержимы и бессмертный полк собирает миллионы.
Люди Вы что делаете?
Вы кому пьяные хвастаетесь что деда убили и танцуете и песни поёте?
СКОРБЬ она не радостна и молчалива и ЛИЧНАЯ.
Если уж копаем историю, то основы 1941 года были заложены в 1917 году. Или оспорите это?
Конечно соглашусь.
Но 1917 только следствие 1984.
Иногда хочется написать фантастический роман как тряпка Николашка жениля не на англичанке Алиске а на немке.
И тогда Пруссо-Руссия громит Англо-Францию легко.
В Америке кровавые революции и войны ну итд.
Все же, не случись 1917 – не было бы и 1941. Народ России дважды уже прокатили на чертовом колесе революций. И каждый раз Россия теряла. И сейчас доморощенные герои-революционеры мечтают о третьем прокате. Пора бы поумнеть.
Отвечу так, на ВАшу логику, чтобы прекратить все это нужно стать сильнее. Стать непреодолимым препятствием для тех, кто хочет сталкивать народы в бойне, в войнах.
Кот ну какое мы с тобой препятствие?
Хомяки диванные.
Наша задача хоть что-то подсказать МОЛОДЁЖИ.
Перестать им ВРАТЬ.
Помочь
Самим разобраться и их научить.
Тогда выживут.
А скоро начнётся
Хотя бы это.
Но обизян же врет,это че такая мода у обизянов врать на голубом глазу.
А что тебе дедушка не принёс тебе в подарок громадного негра?
Или таки принёс?
Шалунишка.
Ну балдей