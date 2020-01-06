Старообрядцы хутора Новонекрасовский.

В хуторе Новонекрасовском, Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края, располагается одна из Общин старообрядцев — некрасовцев.

Хроника этой Общины неразрывно связана с историей самого Новонекрасовского хутора, основанного казаками – некрасовцами, но началась она значительно раньше. В 1912 году первая группа старообрядцев — некрасовцев решила переселиться из Турции в Россию. Относительно общего числа проживавших к тому времени в Турции некрасовцев, вернуться на Родину решили не многие, из 250 семей приехало около 70. Царское правительство дало им разрешение поселиться в Грузии. Затем, в 1918 году, часть переселенцев решила перебраться на Кубань. Весной 1919 г., Кубанская законодательная Рада зачислила 246 казаков-некрасовцев в состав кубанского казачества. Поначалу, кубанские власти внимательно отнеслись к проблемам казаков-переселенцев из Грузии, им выделили значительный земельный участок в 30 км. от Приморско-Ахтарской станицы, а так же решили предоставить ссуду в 600 000 руб. на 10 лет под 4% в год. В 1920 года некрасовцы основали два хутора, сперва Старонекрасовский, потом, неподалёку, Новонекрасовский. Несколько позже, оба хутора слились в один Новонекрасовский хутор.

25 августа 1923 года местными властями было зарегистрировано старообрядческое общество в хуторе Новонекрасовском. По существующим архивным материалам известно, что некрасовцы долго добивались постройки своего храма, когда Приморско-Ахтарский стансовет дал «добро» на постройку, райисполком отменил это решение, рекомендовав «использовать» начатую под церковь постройку, как помещение для «кульпросвета». Все же старообрядцы смогли возвести саманную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Служил в ней о. Фома Антошин.

Тяготы жизни в Советском государстве жители хутора несли наравне с прочими гражданами СССР. В 1922 г. хутор был практически полностью разграблен при проведении продразверстки, хотя при переселении государство обещало пятилетнее освобождение от налогов. В начале 1930 годов некрасовцев постигло новое бедствие – коллективизация и раскулачивание.

Вместе с тем, в 1924 году по программе ликбеза в хуторе был открыт пункт по обучению грамоте, одновременно велась активная пропаганда безбожия. По результатам прошедших в том же году выборов в Приморско — Ахтарский городской совет, один из некрасовцев стал его членом, а другой кандидатом. В конце 30-х годов власти закрыли храм, а настоятель о. Фома вынужден был бежать в Грузию.

Во время Великой Отечественной Войны все мужское население призывного возраста было мобилизовано в ряды Красной Армии, и большинство из них домой не вернулось. В 1942 году хутор пережил оккупацию немецко-фашистскими захватчиками. После войны в хутор Новонекрасовский переселилась значительная группа старообрядцев из Румынии. С их помощью к Успенскому храму был пристроен алтарь. С 1949 года священником на хуторе служил о. Антипатр Скачедуб. По его кончине на хуторе служил о. Варфоломей Воропаев. В разное время в Общине служили также о. Артемон Иванов, о. Василий Гневин, о. Анисим Рыбаков, о. Виктор Зюзин. В 1975 г. Успенский храм был переосвящен. Новый антиминс освятили в честь великомученика Димитрия Солунскаго и престольным праздником стал день его памяти — 8 ноября. В 1979 году в священники к храму родного хутора был поставлен местный уроженец о. Петр Галанов. После кончины отца Петра в храм периодически приезжал о. Иоанн Рыбаков.

По архивным данным в 1945 году община составляла около 170 человек. В 1960 году в Новонекрасовском жили 110 человек верующих. В 1976 году были сведения о 63 постоянных прихожанах. В последующее время Община крайне оскудела, уменьшилась до двух десятков человек. В аварийное состояние пришло само здание храма.

В 2015 г. Настоятелем Общины был назначен отец Глеб Бобков. Новый духовный отец приложил немало сил и любви для возрождения Общины. В настоящее время уже заметны плоды трудов Настоятеля, Община численно множится. Был проведен капитальный ремонт храма — заменены коммуникации, оштукатурен алтарь, заменены окна, настелен деревянный пол, построены северный и южный притворы, сооружен новый иконостас. Кроме этого, организована воскресная школа для детей, ведется просветительная работа с хуторянами.

Источник: https://izdrevle.ru/staroobryadtsy_nekrasovki