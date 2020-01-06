САНСАРА СОЮЗА СПАСЕНИЯ. Кто стоял за декабристами.
21:19. 6 января 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: ХОХОЛ
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Дек
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Отчего вся природа и всё в природе устроено мудро? Оттого, что Творец ею распоряжается и управляет. Отчего в природе человека, венца творения, столько беспорядков? Отчего в жизни его столько неустройств и безобразий? Оттого, что он сам вздумал распоряжаться собою, помимо воли и разума Творца своего.