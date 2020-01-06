Главная » События прошлого, Творчество

Про бензин в СССР.

22:32. 6 января 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Инструкция-АЗС

 

Сразу скажу, что история пахнет не только бензином, но и котами с электроосвещением, но "из песни слов не выкинешь".

В 80-х годах прошлого века мы с родителями часто ездили на дачу к школьному другу отца. Дача у него была ну очень крутая - как в кино живут Академики, Великие Писатели и Большие Номенклатурные Работники СССР. Во дворе у него была даже собственная бензоколонка. А под землёй закопана цистерна тонны на 4 вроде. Такого я даже в кино не видел. Это было для личного пользования, ведь у него были Волга, Жигуль "шестёрка" и УАЗ Буханка для рыбалки, а ещё Буран для зимних покатушек. 

А был он простым директором Автопредприятия (или как там правильно это называлось). 

Но вот в конце 80-х он внезапно пропал. Поехал в какую-то поездку с семьёй и пропал. И дал о себе знать уже в середине 90-х из Израиля, где получил гражданство и осел. 

А причиной его исчезновения, как рассказал отец, стало то, что геологи "нашли нефть" в Нижегородской (ой, простите Горьковской) области. В песчаном карьере. Куда, по непроверенным слухам, многие годы водители его предприятия сливали бензин с грузовиков, чтобы показать огромный пробег автомобилей, ибо пробег мерился по затратам топлива. А огромный пробег это огромные бюджеты на ремонт, обслуживание, зарплаты/премии и прочее... На что верхушка этой пирамиды и жила как "Западные Миллионеры" в кино.

Ну и Директор не стал ждать как ОБХСС отреагирует на "находку геологов"...

Источник: https://pikabu.ru/story/pro_benzin_v_sssr_4906000

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сколько стоил бензин в СССР
... на бензин взлетели, как нам кажется, до небес, многие вспомнили про СССР. Про то..., как там было хорошо и бензин там стоил..., — скажете вы, — в СССР было лучше! Бензин в СССР был доступнее для населения...
Ленд-лиз: объемы поставок и значение для СССР
...про­водке и охране конвоев Северным путем. ЗНАЧЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА ДЛЯ СССР..., дефицит авиацион­ного бензина был острой пробле­мой...же количество поставленных нам бензинов светлых фракций соста­вило...и снова вспомнить поставки бензина свет­лых фракций, который...
Давайте не будем врать про СССР и сравним уровень жизни СССР и США
...материальном выражении это следующее: Районы СССР, бывшие во временной оккупации, ... жилых домов сельского населения районов СССР, подвергавшихся оккупации, разрушено и уничтожено... месячный расход на амортизацию и бензин составляют $236, к которым следует...
Могильщик цивилизации: бензин для спички
...3, названной автором "СОВЕТСКИЙ АТЕИЗМ: БЕНЗИН ДЛЯ СПИЧКИ…"В предыдущих главах..., которые получились в итоге.Бензин может спокойно стоять в бочках... чем в 1989 году в СССР. И хотя с блокадным Ленинградом...не заметил: я и сам про него забыл».Путь в такое...
Заметки луганского горного инженера про уголь Донбасса
... были три метра шириной. В СССР такой ленты не выпускали. Покупали... я ведь не зря написал про воду. Сейчас, в связи с... получить более 380 млн т. бензина, 450 млн т. углеводородных газов... долларов за баррель. Тонна "угольного" бензина при этом обойдется в 150...
Американцы подготовили Гитлера к войне с СССР, но Сталин их переиграл
...в мире социалистического государства – СССР. Туда вкачивались гигантские финансовые ресурсы... нефтеперерабатывающая промышленность, производство синтетического бензина и т.д. стали принадлежать...на восток. Он сам писала про «жизненное пространство» на Востоке....

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 35953 18593
    Степаныч 6 января 2020 в 22:52

    Да что говорить,обычные трактористы я знаю жгли соляру даром не глуша трактора во время обеда.Это я еще мальцом в деревне запомнил.Трактор у соседей через дом тарахтел часа четыре.А хозяйка потом моей бабке рассказала,как он пообедал,вмазал стакан водки,и покемарить.А она как заглушить не знает,ибо тарахтенье всем вокруг надоело,а трактористу похх.Ему как он сказал план надо посолярке выполнять,а некоторые потом когда я постарше стал,говорили,что мы дескать ее сливали лишнюю,прямо в канаву.С бензином правда уже не в канаву,а себе.Все водилы я знаю никогда себе бензин не покупали,пацаны на мокиках и мопедах тоже за счет доброго дяди гоняли,никогда не слышал чтоб кто то бензин на заправке покупал.)

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)