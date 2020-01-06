Про бензин в СССР.

Сразу скажу, что история пахнет не только бензином, но и котами с электроосвещением, но "из песни слов не выкинешь".

В 80-х годах прошлого века мы с родителями часто ездили на дачу к школьному другу отца. Дача у него была ну очень крутая - как в кино живут Академики, Великие Писатели и Большие Номенклатурные Работники СССР. Во дворе у него была даже собственная бензоколонка. А под землёй закопана цистерна тонны на 4 вроде. Такого я даже в кино не видел. Это было для личного пользования, ведь у него были Волга, Жигуль "шестёрка" и УАЗ Буханка для рыбалки, а ещё Буран для зимних покатушек.

А был он простым директором Автопредприятия (или как там правильно это называлось).

Но вот в конце 80-х он внезапно пропал. Поехал в какую-то поездку с семьёй и пропал. И дал о себе знать уже в середине 90-х из Израиля, где получил гражданство и осел.

А причиной его исчезновения, как рассказал отец, стало то, что геологи "нашли нефть" в Нижегородской (ой, простите Горьковской) области. В песчаном карьере. Куда, по непроверенным слухам, многие годы водители его предприятия сливали бензин с грузовиков, чтобы показать огромный пробег автомобилей, ибо пробег мерился по затратам топлива. А огромный пробег это огромные бюджеты на ремонт, обслуживание, зарплаты/премии и прочее... На что верхушка этой пирамиды и жила как "Западные Миллионеры" в кино.

Ну и Директор не стал ждать как ОБХСС отреагирует на "находку геологов"...

Источник: https://pikabu.ru/story/pro_benzin_v_sssr_4906000