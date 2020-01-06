Про бензин в СССР.
Сразу скажу, что история пахнет не только бензином, но и котами с электроосвещением, но "из песни слов не выкинешь".
В 80-х годах прошлого века мы с родителями часто ездили на дачу к школьному другу отца. Дача у него была ну очень крутая - как в кино живут Академики, Великие Писатели и Большие Номенклатурные Работники СССР. Во дворе у него была даже собственная бензоколонка. А под землёй закопана цистерна тонны на 4 вроде. Такого я даже в кино не видел. Это было для личного пользования, ведь у него были Волга, Жигуль "шестёрка" и УАЗ Буханка для рыбалки, а ещё Буран для зимних покатушек.
А был он простым директором Автопредприятия (или как там правильно это называлось).
Но вот в конце 80-х он внезапно пропал. Поехал в какую-то поездку с семьёй и пропал. И дал о себе знать уже в середине 90-х из Израиля, где получил гражданство и осел.
А причиной его исчезновения, как рассказал отец, стало то, что геологи "нашли нефть" в Нижегородской (ой, простите Горьковской) области. В песчаном карьере. Куда, по непроверенным слухам, многие годы водители его предприятия сливали бензин с грузовиков, чтобы показать огромный пробег автомобилей, ибо пробег мерился по затратам топлива. А огромный пробег это огромные бюджеты на ремонт, обслуживание, зарплаты/премии и прочее... На что верхушка этой пирамиды и жила как "Западные Миллионеры" в кино.
Ну и Директор не стал ждать как ОБХСС отреагирует на "находку геологов"...
Да что говорить,обычные трактористы я знаю жгли соляру даром не глуша трактора во время обеда.Это я еще мальцом в деревне запомнил.Трактор у соседей через дом тарахтел часа четыре.А хозяйка потом моей бабке рассказала,как он пообедал,вмазал стакан водки,и покемарить.А она как заглушить не знает,ибо тарахтенье всем вокруг надоело,а трактористу похх.Ему как он сказал план надо посолярке выполнять,а некоторые потом когда я постарше стал,говорили,что мы дескать ее сливали лишнюю,прямо в канаву.С бензином правда уже не в канаву,а себе.Все водилы я знаю никогда себе бензин не покупали,пацаны на мокиках и мопедах тоже за счет доброго дяди гоняли,никогда не слышал чтоб кто то бензин на заправке покупал.)