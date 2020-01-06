Премьера. Фильм «Храмоборцы» – собственное расследование «Царьграда»
13:33. 6 января 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Документальный фильм-расследование расскажет об атаке на церковь, которая развернулась в нашей стране в последнее время. Кому понадобилось очернять православную веру и дискредитировать священнослужителей? Как вводят в заблуждение и используют людей? Смотрим фильм и обсуждаем вместе с гостями в студии – журналистом Аркадием Мамонтовым и политологом Сергеем Михеевым.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9616751.html