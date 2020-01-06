Почему молодёжь выбирает социализм. Мария Тереза
Почему стабильно растет интерес молодёжи к левому движению, и как всё большему числу людей становится очевидным несостоятельность текущей модели. С какими целями и с чьей помощью растут и множатся сейчас марксистские кружки. Об этом и многом другом беседуют редактор канала Station Marx, организатор офф-лайн-кружков Мария Тереза и ведущий Срегей Правосудов.
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Комунистические грантоеды революцию готовят. Молодёж то думает что комунизм это сталинское государство построенное по принципам всеобщего равенства или китайский вариант сталинского государства и ей это активно внушают. Это Сталин обратил вспять геноцид русского народа на организаторов. Свои преступления которые можно приписать Сталину они приписали а его достижения себе, что нельзя приписать Сталину окружили молчанием. Комунизм это уничтожение национальности и семьи и геноцид как при Троцком или в Камбодже. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии» в Лондоне, его основные цели:
1. Уничтожение частной собственности
2. Согласно постулатам, сформулированным Каорлом Марксом в «Коммунистическом манифесте», одной из главных задач социальной революции является упразднение семьи (!)
3. Уничтожение нации
4. Уничтожение веры людей в Создателя, и замена этой веры на поклонение культу компартии.
40 лет назад 100% молодёжи интересовалось социализмом.
Сегодня уже гораздо меньше.
Меньше чем наркотиками.
И их можно вылечить током.
А подобных проституток и лечить не надо.
Лечить надо тех кто ей платит
В мире есть только одна организованная сила и любые организованные движения влияющие на политику – её филиалы. Европейские нации атомизированы этой силой до атомов – исчез род как на Кавказе и нация, семья почти уничтожена, это не та семья которая была раньше, и не способны к самоорганизации, восточные не так атомизированы но в силу невежества являются орудием этой силы.
Социализм и марксизм это порядок (отлаженный механизм) в производственной, торговой и социальных сферах. Капитализм это рынок, т.е. не всегда предсказуемый, стихийный характер экономики. При социализме в приоритете – человеческая жизнь. При капитализме – прибыль, человеческая жизнь второстепенна. Почему развалился советский социализм? Потому что ячейки социализма стали заполняться антисоциалистами. При социализме идёт быстрый рост экономики, но если капиталы накапливаются у вороватой элиты (а не распределяются между всем народом и не снижаются цены), то они логически сливаются с мировым капитализмом, не считаясь с народом.
Идеально построить социализм можно во всём мире. Если заменить международные организации с капиталистической идеологией на социалистическую. Т.е. весь мир подвести к общему знаменателю. Если построить социализм в отдельно взятой стране, то надолго ли это? Поэтому переход от капитализма к социализму должен быть во всём мире. И начинаться сверху. Мальтус был идиот. Теория о перенаселении утопия. Если человек запрограммирован на жизнь 70-90 лет, то он без войн, революций, и умышленных эпидемий освободит место на Земле.
P.S. Каждый элитарий, во власти в т.ч., должен иметь стаж на производстве низшего звена (несколько лет). Это необходимое условие, чтобы знал все тяготы жизни народа на собственной шкуре.