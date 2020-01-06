Новости Украины и Новороссии 06 января 2020
09:24. 6 января 2020 188 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
- 09:24 Грантоеды Украины.
- 01:20 Очередной плевок в лица избирателей Зе.
- Вчера 22:28 Беркут: “Активисты как будто немного умственно отсталые”.
Грантоеды Украины
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Очередной плевок в лица избирателей Зе
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Беркут: “Активисты как будто немного умственно отсталые”
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БОЛГАР – РУСОФИЛ В КРОВИ
Вспоминая про ДИОГЕНА ЛАЕРТСКОГО и его фонарь!!
Виноватые за СПАД в образовании ,и одурачивание населения РСФСР после пьяного ЕЛЬЦИНА :
1-ТАРАКАНЫ -ОЛИГАРСИ НА РУСИ ,ради которых недавно приняли закон о ВЫВОДЕ НЕМЕРЯНО Русские деньги и валута ЗА ГРАНИЦЕ, ЗА БУГОРОМ , а им ПО БАРАБАНУ ЧТО БУДЕТ С РОССИИ , , , как говорил старый жид- ЖЕЖИНЦКИ:
“-ИХ ДЕНЬГИ ,500 миллиарда$ лежат у нас ,в США ,ТАК ЧТО, РАЗБЕРИТЕСЬ С НИМИ ,ОНИ ВАШИ ИЛИ НАШИ ОЛЕ-ЛЕ-ГАРХОФ -ЖОПОЛИЗЦЫ !“
2-ГОС.ДУМА, ДЕПУТАТЫ “ВАНЬКА-ВСТАНЬКА” ,,ЧТО СТОЯЛИ СМИРНО ,КОГДА ВОШЛИ АМЕРОКОЗЕЛСКИЕ БЕЛЫЕ СЕНАТОРАФ В ГОС.ДУМЕ- МОСКВА- КРЕМЛИН- СОЛОФИОВ –изключая одной очаровательной женщине-ув. прокурорша Поклонская – „МАМАША“ Русской демократии !
СОФИЯ – моя малка МОСКВА
КАК ПО ПРОПИСАННОЙ USA КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ,ХМИРИКАНСКИЕ КОЗЛОДОИ И МВФ ГРАБЯТ ЦЕНТРОБАНК И РУССКОГО НАРОДА !
Кому принадлежит и подчиняется Центробанк?
Почему рубль не принадлежит России?
Подробнее в источнике: http://sneg5.com/obshchestvo/dengi/komu-prinadlezhit-centrobank.html
МВФ (Международный Валютный Фонд)– единственная структура, чьи указания должен выполнять Центральный банк !
Итак, проанализировав федеральный закон о ЦБ, Вы узнаете, что:
1 Центральный Банк является юридическим лицом независимым от государства;
2 Исключительным правом эмиссии наличных денег и организации наличного денежного обращения обладает только Центральный банк РФ;
3 Без разрешения Банка России государство не может распоряжаться имуществом и уж тем более золотовалютными резервами страны;
4 Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России — по обязательствам государства;
5 Взаимоотношение валют регулирует Центробанк Российской Федерации независимо от правительства РФ;
6 Банк России вправе обращаться за защитой своих интересов в международные суды, суды иностранных государств и третейские суды;
7 Банк России в финансовой сфере может давать указания, положения и инструкции, что нужно делать, как государственным органам управления, так и юридическим и физическим лицам, и каждый должен их беспрекословно выполнять;
8 Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации, зато разрешается кредитовать экономики других стран;
9 Банк России совершенно не обязан выполнять распоряжения президента, государственной думы, Министерства финансов и любых других органов государственного управления.
10 Председателя Банка России практически невозможно уволить, пока его срок полномочий не истёк, даже если он плохо выполняет свою работу или попросту отказывается выполнять распоряжения правительства.
11 МВФ (Международный Валютный Фонд) – единственная структура, чьи указания должен выполнять Центральный банк.
Подробнее в источнике: http://sneg5.com/obshchestvo/dengi/komu-prinadlezhit-centrobank.html
«Статья 4. Банк России выполняет следующие функции:
…. 182) является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом;
….» Центральный банк осуществляет управление эмиссией рубля в режиме «currency board». Это нужно потому, что любая страна – член МВФ обязана обеспечить одномоментный обмен всего объема своей национальной валюты на доллары и фунты из собственных золотовалютных резервов. В любой момент времени это правило должно соблюдаться.
Без этого не берут в МВФ.
А в итоге денег в экономике России не столько, сколько необходимо для ее нормального функционирования, а столько, сколько долларов лежит в кубышке Центрального банка.
Сколько долларов выручили за проданные нефть и газ, столько можно напечатать собственных российских рублей. То есть вся экономика России искусственно поставлена в прямую зависимость от экспорта природных ресурсов.
[Данный абзац взят из книги «Национализация рубля. Путь к свободе России».]
Но как же так получилось, что главный связующий центр экономики страны неподконтролен государству?
Отделение центрального банка от России произошло 2 декабря 1990 года, когда Борис Ельцин подписал закон «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» (Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1).
20 декабря 1991 г. Государственный банк СССР был упразднен и все его активы и пассивы, а также имущество на территории РСФСР были переданы Центральному банку РСФСР (Банку России). Несколько месяцев спустя банк стал называться Центральным банком Российской Федерации (Банком России).
Вот так под демократические лозунги Россия собственными руками лишила себя экономического суверенитета.
Подробнее в источнике: http://sneg5.com/obshchestvo/dengi/komu-prinadlezhit-centrobank.html