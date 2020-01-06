Наутилус Помпилиус – Тутанхамон.
17:02. 6 января 2020 152 просмотра Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
Источник: https://youtu.be/YcY6r-tmMjk
Источник: https://youtu.be/YcY6r-tmMjk
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Дек
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.