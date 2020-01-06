На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала

По случаю магического числа «2020» зарубежная аналитика тоже подводит «итоги двадцатилетия в России». Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности и живет вне прогресса. А виновата ее власть, пишет РИА Новости.

Польский еженедельник «Политика» сообщил (в исполнении эксперта — российской эмигрантки-филологини): «Путин украл будущее России». Потому что в стране, согласно опросам Левады, 40 процентов населения бедствуют. Половина молодежи хочет уехать, потому что не видит будущего, не хочет быть пугалом для Европы и желает жить в справедливой стране.

Латвийский Delfi вынул из Эстонии другого эксперта — бывшего музыкального российского журналиста, сообщающего: «Двадцать лет как бред». Потому что при Ельцине была свобода СМИ, а при Путине ее придушили.

Латвийская же Meduza сообщает: сколько раз ни менялась тактика, изменить по-настоящему глубинную российскую суть так и не удалось. Да и русский интернет, хоть и один из самых продвинутых в мире, — все же остается одним из самых несвободных.

…Весь этот коллективный плач, конечно, надо очистить от «воздушных шариков» (их так стоит назвать, потому что воздушные шарики — это просто ярко окрашенные куски воздуха. Слова и понятия, не имеющие реального содержания, очень на них похожи).

То есть измерять благосостояние граждан опросами Левады — это примерно то же, что измерять коррупцию индексом «восприятия коррупции» (кстати, мировые СМИ и это делают). В итоге вы узнаете только, любят ли граждане жаловаться, а вовсе не «как оно на самом деле» (граждане, как показал недавний опрос, готовы выступать даже за решительные изменения в документах, основных положений которых не знают).

Измерять эмиграционные настроения опросами учащихся — тоже несколько менее логично, чем измерять их собственно количеством выехавших. Кстати, если сделать так, то выяснится, что из России уезжают оскорбительно вяло. Так, из 37,8 миллиона поляков за рубежом «временно проживают» 2,5 миллиона, не считая отбывших с концами (то есть примерно семь процентов населения). Если сравнить с российскими цифрами по данным передовых медиапроектов («из России в течение третьего срока Путина уехали 330 000 граждан»), получится что-то некрасивое.

В общем, если полопать все воздушные шарики, то в сухом остатке плач о России сводится к следующему посылу: Россия безнадежно отстает от передового мира, потому что не легитимизирует у себя «силу меньшинств». То есть в России никак не могут прийти к власти и деньгам силы, основанные на отстаивании интересов каких-нибудь специальных групп, противостоящих большинству. Всем, кто хочет власти и денег, приходится вариться в общих статичных центристско-патриотичных рамках. Без всякого креатива. Какая-нибудь условная «партия совестливых миллиардеров», предлагающая обменять Крым на снятие санкций, — затея настолько дохлая, что ее даже никто не пытается реализовать.

В отсталой России вообще невозможно прийти к успеху, если у тебя в программе стоит что-нибудь революционное. Например, отменить всю приватизацию и раздать Гражданам СССР То, Что У Них Украли, с процентами. Или наоборот: либертариански раздеть государство и Раздать Госимущество Частным Собственникам. Также не имеют перспектив национально-освободительные движения, приписывающие себя к малым народам, пострадавшие от новгородской оккупации четырнадцатого века и желающие компенсаций. Страдают и сексуально-политические меньшинства, куда без них.

И все это — в то время, когда «весь мир текучий, быстрый и гибридный». Когда передовые страны успели уже внедрить мультикультурализм, ужаснуться результатам, отменить его; принять миллионы мигрантов, ужаснуться результатам и начать закрывать для них пути; раздолбать несколько Авторитарных Режимов, ужаснуться результатам и начать пытаться что-то исправить; внедрить соцсети в качестве «пятой власти», ужаснуться результатам и начать бешеными темпами вводить «цензуру свободы».

…В этом разрезе для нас особенно интересны некоторые новости из передового мира.

Первая. Объединенная методистская церковь в США (третье место в стране по числу последователей) пришла к решению об официальном расколе. Причина: часть пасторов и прихожан очень передовые и венчают все любое между собой, а часть настаивает, что таинство христианского брака — это когда мужчина и женщина соединяются, чтобы произвести и воспитать детей. Это уже третья крупная церковь в Америке, развалившаяся на части из-за прогрессивности: до этого были епископалы и пресвитериане.

Вторая новость. Американский журнал политической аналитики The Atlantic оплакивает потерю какого бы то ни было национального единства, вызванного радикализацией и разводом прежде понимавших друг друга республиканцев и демократов. Раньше, в 1960-1990-х, пишет издание, у нас в Америке было в действительности более четырех партий: либеральные демократы, консервативные демократы, либеральные республиканцы, консервативные республиканцы. Плюс еще масса групп между и по краям.

А сейчас у нас в США действительно двухпартийная власть: есть очень консервативная глубинка и очень либеральные мегаполисы. И есть радикализированные органы власти, которые продвигают своих и не слушают идейных врагов. И у них практически нет ни общего языка, ни общего поля для взаимопонимания. В общем, результат — отвратительный. А ведь вроде бы все делали правильно, давали высказываться, приходить к власти и отстаивать интересы всем представителям всех групп. Мы ломали рамки и допускали все больше. Что пошло не так? Может быть, нам нужно еще больше партий?

…Иными словами, мы можем наблюдать одну простую вещь. А именно — что происходит, если долго, упорно и прогрессивно ломать рамки.

Говоря просто: если в разгар «информационного века» сломать к чертям статичные умеренные «центристско-патриотичные» рамки, они же принятая по умолчанию норма, они же устои, в которых действует нормальная большая политика, — то вся общественность разбежится по ярким радикальным пабликам. И власть разбежится вслед за ней. И начнется «холодная гражданская война», то и дело балансирующая на грани горячей.

От этого не очень счастлива даже страна, омываемая с двух сторон океанами и не имеющая никаких серьезных угроз на границах.

Наша страна, засевшая в своей отсталости, похоже, сделала очень мудрый выбор.

Просто зажмуримся и представим себе на минуту, что все то пестрое кукареканье радикалов, которое сейчас живет по соцсетям и телеграм-каналам, выплеснулось в реальную власть, церковь и общество.

Иногда не участвовать в гонке к пропасти — и значит ее выиграть.

Виктор Мараховский

Источник: http://voicesevas.ru/news/49230-na-puti-k-propasti-rossiya-beznadezhno-otstala.html