Н.В. Зубаревич. Тенденции развития российских регионов

В рамках «Времени эксперта» на 470 заседании Совета Федерации перед сенаторами выступила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор географических наук Наталья Зубаревич. Ее доклад был посвящен тенденциям развития российских регионов.

По мнению эксперта, существует срез проблем, которые придется решать, или адаптироваться к ним в ближайшей перспективе.











Спасибо коллеге rusvoy



*** Наталья Зубаревич затронула вопросы демографии и экономики, децентрализации, качества перераспределения налогов и объем федеральных трансфертов в бюджет регионов и консолидированные расходы субъектов РФ.Спасибо коллегеза ссылку.

Из аннотации.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4824630.html