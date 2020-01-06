Кадетский бал пушкинской поры. Кубанское казачество.

… Когда смолкли последние звуки прощального вальса и Александр Пушкин и участники бала – юные красавицы и элегантные кадеты – склонили головы в поклоне публике, зал некоторое время молчал - под пленительно романтичным впечатлением прошедшего действа, а затем вдруг взорвался оглушительными аплодисментами и криками «браво», «молодцы», «любо»…

Почему кадетское «прощай» году уходящему было именно пушкинским? В нынешнем году исполнилось 220 лет со дня рождения гениального русского литературного классика, по этой причине традиционный декабрьский бал-2019 Кропоткинского казачьего кадетского корпуса им. Г.Н. Трошева был посвящен этой дате. Форму его проведения выбрали необычную: программа из 26 номеров разворачивалась в форме художественного спектакля на большой сцене городского Дома культуры, и все гости мероприятия, числом около двухсот человек стали зрителями большого художественного представления, уютно расположившись в мягких креслах большого концертного зала.

Забегая вперед, скажем, что постановка педагога корпуса и городского Центра внешкольной работы Елены Суржко, в которой были задействованы две сотни кадетов и 45 воспитанниц Центра, ещё раз удивила в этом году зрителей гармоничным сочетанием пушкинской поэзии, удачным выбором танцев и музыкального репертуара - романсами на стихи Александра Сергеевича. А ход спектакля, где мизансцены с участием гения русской литературы перемежались танцами (полонез, падеграс, мазурка, менуэт, вальсы, полька) и песенными номерами, был так отточен, что все, кто смотрел этот бал-спектакль, независимо от возраста, признавались: они будто возвратились в юность - с ее незабываемыми радостями…

Как удалось так слаженно и мастерски, на одном дыхании, провести такое большое представление? Конечно, есть объяснение умению кадетов хорошо и даже отлично выполнять командные действия, а тем более танцевать: по учебной программе корпуса 7-8 классы занимаются хореографией на обязательной основе, а все остальные – по интересам (и этот интерес есть!). И всё же – нужно иметь понимание поэзии, чтобы участники бала, ребята школьного возраста, могли декламировать с полным чувством сопереживания, без помощи суфлёров, пушкинские строки в течение почти двух часов, с перерывами на танцы. А здесь, по словам заместителя директора кадетского корпуса по учебно-воспитательной работе Екатерины Карповой, понадобилась серьёзная, почти двухмесячная подготовка педагогами поэтической части будущего бала. Она увенчалась успехом, ведь педагоги-трошевцы умеют увлечь ребят темой, искренне желая сделать их людьми образованными и начитанными, что в наше время, полное иных соблазнов, сделать непросто. Потому так важно, как отметил в своём напутствии перед балом директор корпуса Виктор Рыба, всегда высоко держать марку и знамя своего учебного заведения, и достойно пронести через всю жизнь полученные в его стенах идеалы и ценности православной казачьей культуры, патриотизма, готовности к служению Отечеству, казачеству.

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Константин Перенижко от имени атамана Кубанского и Всероссийского казачьих войск казачьего генерала Николая Долуды поздравил всех присутствовавших с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, пожелал каждой семье мира, достатка и благополучия, а родителям, бабушкам и дедушкам кадетов, чтобы их внуки и сыновья оправдали их доверие и выполнили задачи, которые ставят перед собой. Константин Яковлевич также напомнил, что2019-й год для трошевцев был урожайным на победы в различных мероприятиях и соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, прежде всего, Кубанского казачьего войска, а также в учебе. Пожалуй, главное из этих достижений – лидерство во всероссийской казачьей военно-спортивной игре «Сполох», где команда «Трошевцы» уже много лет подряд занимает первое место среди казачьих кадетских корпусов не только Кубани, но и России. Знаменательно, что в таком же конструктивном ключе прошёл 2019 годи и у остальных шести казачьих кадетских корпусов Кубани. Это заслуга кадетов и их педагогов, руководителей, а прежде всего - Кубанского казачьего войска и администрации Краснодарского края, обеспечивающих условия для развития на Кубани казачьего движения, в целом, и кадетских учебных заведений, в частности.

Атаман Кавказского казачьего отдела Сергей Бикеев, поздравляя кадетов, их педагогов и родственников с плодотворным завершением уходящего года, высказал пожелание, чтобы каждый кадет-трошевец после окончания корпуса встал на учёт в первичную казачью организацию по месту жительства. А став казаком, членом войскового кубанского братства, употребил бы на его укрепление и жизненную перспективу все знания и умения, полученные за годы воспитания в родном казачьем кадетском корпусе.

- Атаман Кубанского казачьего войска в преддверии Нового года возглавил Всероссийское казачье войско, и ваши, уважаемые трошевцы, достижения, упорные учёба и труд на благо России и казачества станут лучшей поддержкой в его нелегкой миссии по сплочению российского казачества, - подчеркнул Сергей Петрович.

Валерий Панарин, председатель районного комитета ветеранов военных действий Кавказского района поздравил кадетов, их педагогов и руководителя со свершениями уходящего года, и вручил юбилейную медаль участника чеченской войны Виктору Рыбе, который, отметим, является одним из двух человек в Кавказском районе, награжденных орденом Мужества за участие в боевых действиях.

Константин Перенижко, Сергей Бикеев и Виктор Рыба вручили почетные грамоты и благодарности краевого департамента по делам казачества и ценные подарки от атамана Кубанского казачьего войска за безупречную работу и успехи в воспитании кадетов большой группе педагогов и сотрудников Кропоткинского казачьего кадетского корпуса, а также членам спортивной команды «Трошевцы».

«Замечательно»! – такую оценку дал мероприятию его почетный гость, заместитель главы Кавказского района по делам казачества, атаман Кавказского районного казачьего общества Александр Пеньков, чьи казаки являются наставниками кадетского корпуса.

Эту же оценку давали прошедшему балу-спектаклю родственники кадетов: папы и мамы, бабушки и дедушки, приехавшие в Кропоткин, зачастую издалека, чтобы лицезреть своего сына, внука, блистающего на кадетском балу.

Например, Светлана Ивановна, у которой внук Даниил учится в 7 «а» классе казачьего корпуса, приехала на знаменитый кадетский бал из далёкого Сочи: - Потрясена увиденным, так всё было замечательно. Я рада за наш кадетский корпус, и рада тому, что у нас на Кубани казачество возродилось.

Юрий Романов и его жена Надежда из Новопокровского района тоже прибыли на бал ради своего внука, кадета Сергея из 9 класса:

- Сегодняшний бал прошёл на высшем уровне, на одном дыхании. Мы рады, что наш внук и его товарищи, кроме других наук, имеют понятие о классической российской литературе, читают стихи Пушкина, поют романсы на его стихи, становятся образованными и культурными людьми. Спасибо за это руководству корпуса, его педагогам, и Кубанскому казачеству, благодаря которым есть такой Кропоткинский казачий кадетский корпус.

Источник: http://www.slavakubani.ru/news/kadetskiy-bal-pushkinskoy-pory/