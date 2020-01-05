Я твою Россию шатал!

Фундаментальную важность здесь имеет констатация представителя МО РФ, согласно которой информация может обладать качествами мощного и разрушительного оружия . Уже это, само по себе, дает основание отнести информацию определенного сорта и все её физические носители к виду потенциального вооружения. Причем, это следует подчеркнуть особо, вооружения стратегического класса. Поскольку информация, предназначенная для самого широкого распространения — так называемый «мейнстрим», априори воздействует на массовое сознание то, по сути, речь идет, с точки зрения масштаба потенциальной угрозы, о разновидности оружия массового поражения (ОМП).

«Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие… В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооружённых Сил России всех уровней – от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооружённых Сил до непосредственно военно-политического руководства.»

Думаю, что эти позиции официального представителя минобороны России заслуживают того, чтобы присмотреться к ним более внимательно и, где это необходимо, логически развить на основе сформулированных им тезисов.

Выступление в газете «Красная звезда» заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова, в той части, где он говорит об информационных атаках на Вооруженные силы РФ, при всей его внешней корректности, отражает весьма серьезную озабоченность руководства страны положением дел в этой сфере. Причем, озабоченность не столько даже самим фактом этих атак, сколько тем, с каких именно направлений они предпринимаются.



Которое, к тому же, может успешно применяться противником для разрушения государства-объекта такого воздействия еще до начала военной агрессии, либо даже вместо неё. Именно так случилось с Советским Союзом, который, имея мощнейшие в мире вооруженные силы, был разрушен практически без единого выстрела посредством ведения против него широкомасштабной информационно-психологической войны.

Таким образом, минобороны РФ принципиально верно оценивает характер и масштаб угрозы, которые может представлять собой информационное ОМП.

В том же фрагменте генерал Цаликов отмечает, что сфера информации стала областью очень серьезного противостояния. А поскольку речь в данном случае идет конкретно о нападках на Вооруженные Силы РФ, то можно прийти к выводу, что речь идет о таких средствах информационного воздействия противника, «радиус действия» которых позволяет гарантированно достигать заданных в данном случае целей. То есть массового сознания населения России и личного состава её армии.

Вполне очевидно, что сами по себе глобальные СМИ Запада не имеют достаточных возможностей для прямого и, тем более эффективного, воздействия на российскую аудиторию. Прежде всего, потому, что западные информационные платформы в их первозданном виде на территории РФ представлены в весьма ограниченном формате и не пользуются сколько-нибудь значительным вниманием населения.



Грубо говоря, все эти CNN, BBC, AP, «Рейтеры» «Евроньюсы» и тому прочие забугорные медиа-центры здесь особой роли не играют.

Поэтому, вполне очевидно, что Руслан Цаликов, который, тем не менее, настаивает на наличии «серьезного противостояния» в сфере информации, в том числе в виде пропагандистских атак на армию, ясно дает понять, что вероятный противник все же обладает достаточными средствами для эффективной психологической обработки российской аудитории именно в контексте указанных задач. Как именно это достигается с учетом того, что прямое воздействие основных западных информационных монстров на российских граждан явно ограничено?

Очевидно, что существуют некие информационные структуры промежуточного, прокладочного, филиального типа, которые находятся непосредственно на «обрабатываемой» территории, действуют здесь под видом дружественных, так сказать своих в доску, медиа. И, в то же время, имеют всестороннюю организационную, финансовую и, собственно, информационную связь с центрами психологической войны вероятного противника.

Указаний на то, что такая прокладочная система активно действует на территории постсоветских стран и, в частности, в РФ, более чем достаточно.



Вплоть до прямых подтверждений филиального характера отношений некоторой части местных «некоммерческих организаций» и СМИ с западными медиа-центрами и другими специальными органами. Не случайно и то ожесточенное, многолетнее противодействие, которые оказывают такого рода структуры любым попыткам со стороны государства прояснить их реальные организационные связи и финансовую зависимость.



И понятно почему — статус «иностранного агента» вряд ли будет способствовать популярности их продукта, тогда как, по факту, этого статуса видимо заслуживают отнюдь не единичные медиа.

Руслан Цаликов в своем интервью говорит фактически о том же самом, только в максимально корректной и сдержанной форме.

«Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведётся скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. .. И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не «штыками» в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками.»

Как говорится, имеющий уши да услышит! Вполне очевидно, что представитель российского минобороны ведет речь не о каких-то забугорно-удаленных «голосах», которые в России никто не слушает, но о тех вполне себе местных вещателях, которые выполняют работу всех этих «си-эн-эн» и «блумбергов» непосредственно в России под, увы, фиктивной личиной отечественной прессы.

Иначе с чего бы это российскому генералу пришло в голову призывать представителей здешней медиаиндустрии становиться если не активными «штыками» в информационном противодействии врагам России, то, как минимум, союзниками. А из этого следует вывод, что на сегодняшний день ни штыками, ни союзниками Российских вооруженных сил, а значит и самой России, эти структуры не являются.

И пусть даже какая-то часть этих предельно мутных медиа-ресурсов находится не прямо во вражеских окопах идеологического фронта, но лишь на его нейтральной полосе, толку от этого, ни России, ни ее армии, все равно никакого. Одно только самоустранение и попытка отсидеться в сторонке перед лицом серьезных и реальных угроз, с которыми сегодня реально сталкивается вся страна.



Вряд ли кто-то сможет аргументировано опровергнуть тот факт, что сегодня Россия подвергается едва ли не самому сильному внешнему давлению, не считая прямой военной агрессии, за все века своей истории.

Не в моих правилах тыкать пальцем в кого-либо персонально, однако нельзя не заметить, что в то время, когда весь мир представляет собой клокочущий вулкан страстей и противоречий, а также поле судьбоносных битв за будущее цивилизации, некоторые деятели нашего культурно-информационного бомонда (числом немалым) не находят ничего лучшего, как снимать фильмы, ставить спектакли и писать романы о чем угодно, но только не о реальной жизни России, её народа, его достижениях и подвигах.



Которые, в отличие от их «креативных изысков», совершенно не нужно высасывать из пальца. И которые могут и должны быть основой жизнеутверждающей культурно-информационной политики здоровой страны.

Когда один из нынешних ведущих кинопродюсеров строгает, один за другим, совершенно несусветные «блокбастеры» про такую «сверхактуальную» тему, как вторжение инопланетян в отдельно взятые районы Москвы, которые ровно ничего не дают ни уму, ни сердцу нормального российского зрителя, в то время, как, например, о грандиозной схватке России с мировым терроризмом в Сирии за почти 10 лет нашими кинодеятелями не снято ни одного полнометражного фильма, вопросы на этот счет возникают сами собой.



Тем более, что у обработанного таким инопланетным «макаром» массового обывателя, в голове полное недоумение — а что мы делаем в той Сирии и надо ли России там быть?

Характерно, что таких специфических «мэтров» почему-то не смущает даже тот очевидный факт, что нормальное патриотическое кино в нашей стране, несмотря на все препоны, имеет массовый и кассовый успех, чем явно не может похвастать вымученная киностроганина о пришельцах из далеких галактик.



Пример такого триумфального шествия по киноэкранам – фильм «Т-34», который полюбился зрителю именно за созвучие историческому оптимизму наших людей. Странно и непонятно, почему, даже несмотря на явные финансовые провалы, иные «эффективные менеджеры» от кинематографа продолжают упорно грызть этот несъедобный кактус!

И вообще зададимся вопросом — вправе ли, в том числе и в прямом правовом смысле, значительная часть номинально отечественной медиасферы, культурной элиты и тому прочих властителей умов и сердец, в реально трудное для страны время, чувствовать себя полностью свободными от работы по сбережению нашего общего дома? Не говоря уже о том, чтобы всячески вредить этому жизненно важному делу на заграничные деньги, внося разброд и шатание в умы и сердца собственного народа.

Особенно если учесть, что любая армия, в том числе и российская, в силу самой сути военной организации, в значительной степени изолирована от остального общества и, в то же время, не может без его всемерной поддержки надежно гарантировать безопасность страны. Именно эту задачу – консолидации всего общества вокруг его оборонного стержня – Вооруженных Сил и должна решать, в нормальном случае, культурно-информационная сфера. А не настраивать общество против армии, как это, к сожалению, часто бывает сегодня.

Не знаю, что думают по этому поводу большие генералы и политики. Но мне, как бывшему офицеру органов психологической войны (спецпропаганды) Советской армии совершенно очевидно, что все это целенаправленное психологическое воздействие со знаком минус называется морально-политическим разложением войск и населения противника.



То есть в данном случае нас с вами. И является, ничем иным, как способом ведения боевых действий против России. То есть ведения войны. И коль скоро это так, а это именно так, нельзя рассматривать людей и структуры, ведущие такую войну, целью которой является уничтожение нас с вами, в вегетарианских категориях мирного времени.

Вычислить такие структуры, которые действуют в режиме боевой спецпропаганды, то есть являются оружием врага, для специалиста не составляет никакого труда. Это, прежде всего, те медийные платформы, в любом их виде и качестве, которые систематически изрыгают потоки лжи, дезинформации и всевозможной чернухи в адрес России. Что, как вы понимаете, ничего общего с нормальной информационной работой мирного времени не имеет. Так что было бы желание.

Если исходить из нынешних западных стандартов в этой сфере, то вообще любые СМИ, вещающие не в унисон с местным официозом, в той же Америке моментально объявляются враждебными, пропагандистскими и подлежащими всяческим репрессиям. Но нам нет нужды опускаться до такого пещерного и явно неправового уровня государственного реагирования.



Вполне достаточно иметь точную информацию о реальной внешней подчиненности таких медиа-структур, а также об источниках их зарубежного финансирования. И если эти концы обрубить, то вы сами скоро увидите – как мало останется здесь желающих поливать Россию грязью за свой собственный счет.

Но, конечно, одной зачистки информационного пространства от явных козлищ будет недостаточно. И чтобы у России и её армии появились надежные «медиа-штыки» и идейные союзники в мире реально демократических СМИ (не путать с вражеской спецагентурой) на этом важнейшем фронте, их надо заботливо выращивать.



Воспитывать, любить, холить и лелеять. А не отдавать жизненно важную для страны сферу информации и пропаганды на откуп темным личностям с мутными намерениями и мешками денег в карманах. Увы, но пока все обстоит именно так.

И противник использует эту нашу слабость по полной программе. Ведь он исторически научен тому, что победить Россию силой и в открытом бою в принципе невозможно. А вот внушить русскому человеку комплекс вины, покаяния и собственной никчемности у них иногда получается. История тому доказательством.



И тогда мы можем потерять все, независимо от того, сколько супертанков и гиперзвуковых ракет наклепаем. На то они и делают главную ставку. Сегодня эту угрозу четко видит министерство обороны России. Но задача заключается в том, чтобы её увидело и адекватно восприняло все российское общество.

Юрий Селиванов



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