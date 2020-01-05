«Выбрали» Трампа, работали на политиков Украины – что известно о Cambridge Analytica.

Британская компания Cambridge Analytica, известная своей скандальной репутацией, засветилась в новой резонансной истории, о чем написала The Guardian. Итак, Cambridge Analytica отвечала за президентскую кампанию Дональда Трампа, но также замечена и в сотрудничестве с одной из украинских политических партий. Кроме того, и со сторонниками Brexit. Стало известно, что хронологически работа на «украинском направлении» относится к 2017 году. Об этом поведала бывшая сотрудница компании Бриттани Кайзер, сообщает автор одной из страниц в «Твиттере» HindsightFiles.

Там же опубликованы и документы, которые доказывают участие Cambridge Analytica в избирательных кампаниях в 68 странах. Даже в таких экзотических, как Бразилия, Малайзия и Кения. По признанию Кайзер, эту информацию она выложила для того, чтобы исключить в будущем выборные манипуляции, которые были характерным почерком Cambridge Analytica.

Она также рассказала, что организация работала совместно с одной из политических партий на Украине в то же время, когда офис спецпрокурора США Роберта Мюллера расследовал «вмешательство России» в выборы США.

Эта информация уже вызвала огромный интерес пользователей сети, тем более что анонсировано размещение более ста тысяч документов о работе Cambridge Analytica в различных странах, а Кайзер собирается опубликовать и то, как Cambridge Analytica создала разветвленную инфраструктуру подставных компаний для вливания в политику грязных денежных средств. Ранее компания погрязла в скандалах из-за использования данных пользователей Facebook.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/553195-vybrali-trampa-rabotali-na-politikov-ukrainy-chto-izvestno-o-cambridge-analytica.html