Главная » История, Политика, Творчество

«Святые девяностые». Часть 1. 1991

13:22. 5 января 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



01. 1991. Мужчина держит икону во время митинга возле Белого дома во время попытки государственного переворота




02. 1991. Александр Лебедь в Москве во время попытки государственного переворота


03. 1991. Человек, одетый в дореволюционную форму, сжигает советский флаг во время митинга в Москве


04. 1991. Нищий в подземном переходе


05. 1991. Уличные продавцы, которым нечего предложить на рынке в Приозерском районе


06. 1991. Очередь за молоком


07. 1991. Женщина продает рыбу на московской улице


08. 1991. Сибиряки выстраиваются в очередь возле магазина


09. 1991. Женщина продает календарь


10. 1991. Пожилая женщина пересчитывает деньги


11. 1991. Женщина кричит на улице. 19 августа


12. 1991. Москвич копается в мусорном контейнере


13. 1991. Женщины покупают спиртное. 16 ноября


14. 1991. Михаил Горбачев и Борис Ельцин


15. 1991. Толпа сторонников Бориса Ельцина


16. 1991. Бориса Ельцина встречают хлебом-солью в российской деревне. Июль


17. 1991. Уход за за пострадавшим в Осетии. Сентябрь

Источник: https://humus.livejournal.com/7014082.html

Метки: история, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Руслан Бах. «Святые 90е» – оговорочка по Фрейду? Или что это было?
... работе, я так понимаю. Значит «Святые девяностые» — либо оговорка, либо фраза со... ошибаются, а как мы теперь часто видим – и подворовывать не брезгуют.... Вот такие выводы напрашиваются про «святые девяностые». Если моя логика в чем...
«Святые девяностые», — мнение
... модным с трепетным придыханием вспоминать девяностые — время свободы, возможностей, время, когда... считая разборок со стрельбой. Причем часто убивали не только заказанного бизнесмена... открытых горизонтов. Ельцин был, но часто бывал нетрезв. Жвачка была, и...
Про "святые 90-е"
... модным с трепетным придыханием вспоминать девяностые – время свободы, возможностей, время, когда... считая разборок со стрельбой. Причем часто убивали не только заказанного бизнесмена... Ельцина".Знаменитый опус Басилашвили про "святые 90-е" вышел, на минуточку...
В помощь альтернативщикам или откуда взялась Сибирская часть мифа о Ермаке
... безвластие, людям жившим в девяностых, объяснять не надо. В...Филофей там не строил. Часть этих зданий сохранились после катастрофы...с собой собирался взять часть вольных казаков. Ссыльные казаки..., что Новицкого хотят признать святым, пацаны в Тобольске завидев...
Камни дораскольной Руси. Часть 1
... — преподобный Ферапонт, прожив девяносто пять лет, скончался в ...на месте обретения мощей святого.Весь фундамент сложен из...той когда все засыпало :)Часть Собора Рождества Пресвятой Богородицы (...очень хороша) на боковой части камня. Лицевая сторона оставалась ...
Легенда о «Холуае». История самой секретной части морского спецназа Тихоокеанского флота
...3500 японцев. Сегодня морские разведчики свято чтут память Леонова. Создание «.... Согласно отдельным воспоминаниям ветеранов части, задача была связана с ...«Холуай» сегодня В тяжёлые девяностые командование части сумело сохранить костяк профессионалов, тогда...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)