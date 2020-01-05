«Святые девяностые». Часть 1. 1991
13:22. 5 января 2020 157 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. 1991. Мужчина держит икону во время митинга возле Белого дома во время попытки государственного переворота
02. 1991. Александр Лебедь в Москве во время попытки государственного переворота
03. 1991. Человек, одетый в дореволюционную форму, сжигает советский флаг во время митинга в Москве
04. 1991. Нищий в подземном переходе
05. 1991. Уличные продавцы, которым нечего предложить на рынке в Приозерском районе
06. 1991. Очередь за молоком
07. 1991. Женщина продает рыбу на московской улице
08. 1991. Сибиряки выстраиваются в очередь возле магазина
09. 1991. Женщина продает календарь
10. 1991. Пожилая женщина пересчитывает деньги
11. 1991. Женщина кричит на улице. 19 августа
12. 1991. Москвич копается в мусорном контейнере
13. 1991. Женщины покупают спиртное. 16 ноября
14. 1991. Михаил Горбачев и Борис Ельцин
15. 1991. Толпа сторонников Бориса Ельцина
16. 1991. Бориса Ельцина встречают хлебом-солью в российской деревне. Июль
17. 1991. Уход за за пострадавшим в Осетии. Сентябрь