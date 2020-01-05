«Русский витязь» и «Илья Муромец» — огромные воздушные корабли армии России (ФОТО)
Создание первых в мире многомоторных тяжелых самолетов (воздушных кораблей) стало одним из главных достижений легендарного авиаконструктора И.И. Сикорского.
Подробнее в материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооруженных сил России.
Предшественник легендарного «Ильи Муромца»
Весной 1913 г. под руководством И.И. Сикорского была завершена постройка опытного образца двухмоторного аппарата. Из-за своих огромных по тому времени размеров ему было присвоено имя «Гранд» («Большой») с приставкой «Балтийский».
И.И. Сикорский у «Гранд Балтийского» на летном поле. Комендантский аэродром. Март 1913 г.
Комендантский аэродром. Март 1913 г. В марте воздушный корабль был вывезен на столичный Комендантский аэродром, где впервые лично был испытан конструктором. Полет прошел удачно, однако мощности двигателей явно не хватало. Вскоре были добавлены еще два мотора.
Повторный полет (уже с четырьмя моторами) аппарата состоялся 23 июля (5 августа) 1913 г. Название «Гранд» вызвало неоднозначную оценку среди широкой российской общественности. Многие посчитали ее неприемлемой для наименования русского воздушного корабля. Поэтому дальнейшая усовершенствованная модификация этого типа самолета стала именоваться «Русский витязь».
3-й конкурс военных аэропланов. Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре) на воздушном корабле «Русский витязь». Санкт-Петербург. Сентябрь 1913 г.
3-й конкурс военных аэропланов. Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре) на воздушном корабле «Русский витязь». Санкт-Петербург. Сентябрь 1913 г. Размеры и масса нового воздушного судна примерно вдвое превосходили все, что имелось в то время в мировой авиационной технике. Летом 1913 г. на нем был установлен мировой рекорд по длительности нахождения в воздухе. Но судьба была к нему неблагосклонна.
В сентябре того же года на Корпусном аэродроме во время проведения 3-го конкурса военных аэропланов с самолета («Меллер-2»), пилотируемого известным российским летчиком A.M. Габер-Влынским, оторвался мотор и разбил самолету-гиганту, стоявшему на земле у ангаров, левую коробку крыльев.
В связи с серьезными повреждениями воздушного корабля И.И. Сикорский отказался от капитального ремонта машины. Одной из главных причин его отказа стало начавшееся в августе 1913 г. строительство более совершенного типа самолета-гиганта.
Вскоре новой модификацией «Русского витязя» стал воздушный корабль «Илья Муромец» С-22, которому было суждено завоевать всеобщее уважение и мировую славу.
Первый серийный бомбардировщик
Инженер Сикорский
Название «Илья Муромец» было собирательным для целого класса тяжёлых самолетов, построенных в 1914–1918 (73 самолета). Как тяжёлые бомбардировщики они несколько лет не имели себе равных по бомбовой нагрузке, вооружению и дальности полета.
Экипаж 4–8 чел. Вооружение до 8 пулемётов. Проводились опыты по установке на самолет 76-мм пушки. Бомбовая нагрузка до 400 кг. Самолет имел пилотажные и навигационные приборы, бомбардировочный прицел, допускал внутреннюю подвеску авиабомб; на ней впервые был применен электросрабатыватель.
У наиболее совершенного «Ильи Муромца» типа «Е» было 4 мотора по 162 кВт (220л. с.), взлетная масса самолета 6100 кг, максимальная скорость 137 км/ч, потолок 4000 м, дальность полёта 540 км.
С началом Первой мировой войны самолет С-22 был принят на вооружение русской авиации, а в декабре 1914 г. в соответствии с решением Военного совета при Военном министре было сформировано Управление Эскадрой воздушных кораблей «Илья Муромец» (начальник — генерал-майор М.В. Шидловский) — первое в мире соединение стратегической (дальней) авиации.
Самолёты данного типа использовались для налётов на тылы противника в Первую мировую и Гражданскую войнах. Применялись также в качестве гидросамолётов. В июне 1914 на «Илье Муромце» был установлен мировой рекорд — преодолено расстояние от Киева до Петербурга свыше 1000 км за 14 ч 38 мин с одной посадкой. До 1924 переоборудованные самолеты использовались на авиалинии Москва — Харьков.
23 декабря 1913 года состоялся первый полет самолета «Илья Муромец», изображение № 4 И.И. Сикорский (в центре) с офицерами штаба у воздушного корабля «Илья Муромец — Киевский». 1914 г.
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Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации
Источник: https://rusvesna.su/news/1577101548
Пока «Илья Муромец» был Н-1 ВЫСАКО И ДАЛиКО , , АНГЛИЦКИЕ ГИЕНЫ КАК НА ПРОГУЛКУ ВОШЛИ В КРЫМ , УКРАЛИ ЦАРСКИЕ КОРОНЫ РУССКОЙ ЦАРИЦЕ МАРИЕЙ ФЕДОРОВНЫ , , ПОТОМ 1200 ТОНН РУССКОЕ ЗОЛОТО, , ПОТОМ КОРАБЛЬ С 5 ТОНН ЗОЛОТО НИКОЛАЯ ГОТТОРПОВИЧА ГОЛДЩАЙН И ЕГО ЯЙЦА БРИЛЯНТОВЫЕ , , , , И УШЛИ -НИ ЛУК ЯЛ , НИ ЛУК МИРИСАЛ !
МИРИС-БОЛГ- ЗАПАХ
А сення ваш друг- ИРАН В БЕДЕ, , , ЕСЛИ ТАРАКАНЫ -ОЛИГАРСИ НА РУСИ НЕ ПОМОГУТ, , ИМ ПО БАРАБАНУ ,А СТЫД БУДЕТ ЗА РУССКИМИ ЛЮДЬМИ !
Следущие 100 лет персы будут помнить , , как связываться с продажного русского правительства , и депутаты- “ВАНЬКА-ВСТАНЬКА” , ,КОГДА ВОЙДУТ АМЕРОКОЗЕЛСКИЕ СЕНАТОРАФ В ГОС.ДУМЕ- МОСКВА- КРЕМЛИН- СОЛОФИОВ !
Братя русские !
ИДИОТЫ- ЕКСПЕРДАФ ПОЯВИЛИСЯ НА ПОЛИТИКОЗ -КРЕМЛИН !
Вроде генерал Сулеймани ,что 5 лет смотрит на войну и смерть в глазах на месте ,ТАМ, а не на мониторе как некоторые гИниралАф , так его обьявляют ” иранского террориста №1 Сулеймани ” ! БЕЗОБРАЗИЕ !
Нельзя допускать уроды на тот сайт- они загрязняют имидж России !
К тому же ,пусть СВЕТЛЕЙШИЙ ПОЛКОФНИК ИЗ КГБ ПОПРОБУЕТ ВЗЯТЬ ПОСОЛЬСТВО США – ВАШИ ПАГТНЬОРАФ,КАК СДЕЛАЛИ ИРАНЦЫ 30 ЛЕТ НАЗАД??
Ето вам не прогулка с Батискафами в океанаф и морях ,с ТВ-ДЖУРНАЛЮСТАФ ВОКРУГ !
КАКОЙ ЦИРК, , КАКОЙ ЛИЛИПУТ !
Да здравствует полк. КВАЧКОВ- МАРШАЛ РУССКОЙ СОПРОТИВОЙ ПРОТИВ БОЯРАФ И ЖИДОВ-ТАРАКАНЧИКИ В КРЕМЛИН-СОЛОФИОВ !
Они и есть НЯШЪН Н-1 , , ЕСЛИ ЗАКАЗЫВАЮТ УБИЙСТВА РУССКИХ ДИПЛОМАТОВ, ОБСТРЕЛ РУССКИХ САМОЛЕТОВ, КРАЖА РУССКОГО ЗНАМЯ ИЗ ПОСОЛЬСТВА ,ВОИНГ НАД ДОНБАССОМ , , И ЕЩЕ , , ЕЩЕ , , ,
ЛОЖКА ДОРОГА К ОБЕДУ !
А friend in need -is a friend indeed !
ДРУГ В НУЖДЕ УЗНАЕШ !
Следущий раз-опять ваша очередь , а мне стыдно за вас !
САРМАТЫ, ДА?
АВАНГАРДЧИКИ -ВЫСАКО ,ДАЛИКО !
Иначе легько поставить жестянку на заднице , , чтобы паГтниоры амеро-козлодойские не нагадили вам в штанах, , , РУСИЯ ,ИРАН, КИТАЙ- ПЛОХИЕ ФУДБАЛИСТАФ, , АМЕРИКАНЦЫ ВАМ ГОЛЫ В ВАШИХ ВОРОТ УЖЕ СОТНИ ПОСТАВИЛИ ,СТЫД КОКОЙ !
№5 ↑ pollux
Сегодня, 10:10
Там и так бойня. А посыл статьи абсолютно детский и поверхностый. По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина. Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/125319-ubiystvo-v-irane-ssha-hotyat-vtyanut-rossiyu-v-voynu.html
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