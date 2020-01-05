«Русский витязь» и «Илья Муромец» — огромные воздушные корабли армии России (ФОТО)

Создание первых в мире многомоторных тяжелых самолетов (воздушных кораблей) стало одним из главных достижений легендарного авиаконструктора И.И. Сикорского.

Подробнее в материале НИИ военной истории академии Генштаба Вооруженных сил России.

Предшественник легендарного «Ильи Муромца»

Весной 1913 г. под руководством И.И. Сикорского была завершена постройка опытного образца двухмоторного аппарата. Из-за своих огромных по тому времени размеров ему было присвоено имя «Гранд» («Большой») с приставкой «Балтийский».

И.И. Сикорский у «Гранд Балтийского» на летном поле. Комендантский аэродром. Март 1913 г.

Комендантский аэродром. Март 1913 г. В марте воздушный корабль был вывезен на столичный Комендантский аэродром, где впервые лично был испытан конструктором. Полет прошел удачно, однако мощности двигателей явно не хватало. Вскоре были добавлены еще два мотора.

Повторный полет (уже с четырьмя моторами) аппарата состоялся 23 июля (5 августа) 1913 г. Название «Гранд» вызвало неоднозначную оценку среди широкой российской общественности. Многие посчитали ее неприемлемой для наименования русского воздушного корабля. Поэтому дальнейшая усовершенствованная модификация этого типа самолета стала именоваться «Русский витязь».

3-й конкурс военных аэропланов. Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре) на воздушном корабле «Русский витязь». Санкт-Петербург. Сентябрь 1913 г.

3-й конкурс военных аэропланов. Конструктор И.И. Сикорский (справа), генерал от кавалерии А.В. Каульбарс (в центре) на воздушном корабле «Русский витязь». Санкт-Петербург. Сентябрь 1913 г. Размеры и масса нового воздушного судна примерно вдвое превосходили все, что имелось в то время в мировой авиационной технике. Летом 1913 г. на нем был установлен мировой рекорд по длительности нахождения в воздухе. Но судьба была к нему неблагосклонна.

В сентябре того же года на Корпусном аэродроме во время проведения 3-го конкурса военных аэропланов с самолета («Меллер-2»), пилотируемого известным российским летчиком A.M. Габер-Влынским, оторвался мотор и разбил самолету-гиганту, стоявшему на земле у ангаров, левую коробку крыльев.

В связи с серьезными повреждениями воздушного корабля И.И. Сикорский отказался от капитального ремонта машины. Одной из главных причин его отказа стало начавшееся в августе 1913 г. строительство более совершенного типа самолета-гиганта.

Вскоре новой модификацией «Русского витязя» стал воздушный корабль «Илья Муромец» С-22, которому было суждено завоевать всеобщее уважение и мировую славу.

Первый серийный бомбардировщик

Инженер Сикорский

Название «Илья Муромец» было собирательным для целого класса тяжёлых самолетов, построенных в 1914–1918 (73 самолета). Как тяжёлые бомбардировщики они несколько лет не имели себе равных по бомбовой нагрузке, вооружению и дальности полета.

Экипаж 4–8 чел. Вооружение до 8 пулемётов. Проводились опыты по установке на самолет 76-мм пушки. Бомбовая нагрузка до 400 кг. Самолет имел пилотажные и навигационные приборы, бомбардировочный прицел, допускал внутреннюю подвеску авиабомб; на ней впервые был применен электросрабатыватель.

У наиболее совершенного «Ильи Муромца» типа «Е» было 4 мотора по 162 кВт (220л. с.), взлетная масса самолета 6100 кг, максимальная скорость 137 км/ч, потолок 4000 м, дальность полёта 540 км.

С началом Первой мировой войны самолет С-22 был принят на вооружение русской авиации, а в декабре 1914 г. в соответствии с решением Военного совета при Военном министре было сформировано Управление Эскадрой воздушных кораблей «Илья Муромец» (начальник — генерал-майор М.В. Шидловский) — первое в мире соединение стратегической (дальней) авиации.

Самолёты данного типа использовались для налётов на тылы противника в Первую мировую и Гражданскую войнах. Применялись также в качестве гидросамолётов. В июне 1914 на «Илье Муромце» был установлен мировой рекорд — преодолено расстояние от Киева до Петербурга свыше 1000 км за 14 ч 38 мин с одной посадкой. До 1924 переоборудованные самолеты использовались на авиалинии Москва — Харьков.

23 декабря 1913 года состоялся первый полет самолета «Илья Муромец», изображение № 4 И.И. Сикорский (в центре) с офицерами штаба у воздушного корабля «Илья Муромец — Киевский». 1914 г.

Читайте также: США в панике: С-400 легко «разобрались» с F-16 над Турцией (ВИДЕО)

Материал подготовлен Научно-исследовательским институтом (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации