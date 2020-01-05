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Расшифровка пятого клубка “Песни птицы Гамаюн”. Алексей Орлов и Всеславъ Глоба

18:31. 5 января 2020 78 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Песни птицы Гамаюн. 5 клубок. Запись живого эфира.

Автор-сказитель – Всеславъ Глоба

В передаче затронуты скрытые для современных людей древние образы и их расшифровка на трёх уровнях славянского мировосприятия.

Отрывок из текста “Песни птицы Гамаюн”. 5-й клубок.

“- Птица Вещая, птица Мудрая, много знаешь ты, много ведаешь. Ты скажи, Гамаюн, птица Вещая, как убил Пеpунъ Зверя-Скипера, как великие подвиги Он совершил, и как Сёстрам своим волюшку Он дал!

Отвечала им птица Великая, так рекла Гамаюн многомудрая: “Вы сидите, да слушайте, молодцы, ничего не скрою, что ведаю”…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bhb74nhzS0Q

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