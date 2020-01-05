Операция «Буря в Багдаде»: чем чревато убийство генерала Сулеймани

Убийство одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к дальнейшей эскалации конфликта Вашингтона и Тегерана и чревато крупными последствиями для всего ближневосточного региона. Как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, Ирак стал площадкой для противостояния США и Ирана, и теперь эта страна, чья государственность была подорвана в 2003 году западной интервенцией, может столкнуться с не менее серьезными угрозами. В МИД РФ действия США резко осудили. Поддержали американский удар разве что в Израиле. Другие государства и организации, от стран Евросоюза до Китая, призвали как минимум не допустить дальнейшей эскалации.

Вашингтон vs Тегеран — в Ираке

3 января в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны США, подчеркнув: удар нанесли по распоряжению президента страны Дональда Трампа. Точных данных о других жертвах нет, однако уже известно, что в числе погибших оказался замглавы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Также, по данным этой организации, погибли ещё пять её участников и двое «гостей, прибывших в аэропорт».

Этому предшествовали акции протеста в Ираке. Они привели к смене власти в стране: 30 ноября премьер-министр Адель Абдель Махди подал в отставку. 31 декабря была организована массовая акция перед посольством США в Багдаде: это был знак протеста против нападения американских ВВС на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в городе Эль-Каим на границе с Сирией (при налете погибли по меньшей мере 25 человек). В нападении на посольство госсекретарь США Майкл Помпео обвинил «террористов и союзников Ирана». К слову, акция протеста завершилась довольно скоро: вечером 1 января демонстранты спешно покинули район диппредставительства США в Багдаде.

О том, что Касем Сулеймани может оказаться под ударом США, стало известно в апреле 2019 года, когда Вашингтон внес КСИР в список иностранных террористических организаций. Будучи частью КСИР, батальон «Аль-Кудс» — одно из наиболее мощных подразделений, которое участвует в сирийском и иракском конфликтах, — также оказался в этом списке. По утверждению Пентагона, Касем Сулеймани планировал нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона. В своих дальнейших заявлениях Пентагон признал: цель ударов — «сдерживание будущих планов нападения со стороны Ирана».

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке», а глава МИДа страны Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма со стороны США». Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в оперативном порядке назначил нового руководителя батальона «Аль-Кудс» — им стал генерал Исмаил Каани.

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении: этот шаг Вашингтона приведет к дальнейшей эскалации американо-иранского конфликта. Тегеран его без ответа не оставит.

— Этот шаг чреват дальнейшим ростом напряженности, усилится поляризация в самом иракском обществе, будет большое количество негативных последствий для и без того конфликтного региона в целом. Решение о ликвидации Сулеймани в США было принято давно, и его уничтожения следовало ожидать, — считает востоковед Роланд Биджамов. — Обещанная Тегераном реакция будет, однако я не думаю, что это произойдет в ближайшее время.

При этом также преждевременно говорить о возникновении прямого столкновения США и Ирана: до недавнего времени ни одна провокация ни с одной стороны не приводила к горячему конфликту, отмечает глава Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин. Однако в данном случае поступок США — серьезный вызов Ирану.

— Стоит ожидать, что Тегеран обязательно что-то предпримет — либо в Ираке, либо в других местах, от Йемена до Ливана или Сирии. У них есть для этого все возможности, достаточно союзников в регионе, — пояснил «Известиям» эксперт. — США это прекрасно понимают, потому-то они и объявили повышенную боеготовность на всех своих базах в регионе.

Действительно, после нанесенного удара Госдеп Соединенных Штатов призвал американских граждан немедленно покинуть Ирак.

— Гражданам США следует отправиться самолетом, если это возможно, а в случае неудачи воспользоваться наземными видами транспорта для выезда в другую страну, — говорится в сообщении ведомства.

Новые правила игры

Американский удар поддержали разве что в Израиле. По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, Дональд Трамп «заслуживает всяческих похвал за быстрые, решительные и мощные действия». Однако другие государства и организации, от стран Евросоюза до Китая, призвали как минимум не допустить дальнейшей эскалации. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров США и Ирана «не допустить новой войны в регионе Персидского залива».

В самом Ираке удар Вашингтона оценили как акт агрессии. К слову, решение администрации не было согласовано с американскими законодателями — это стало ещё одним поводом для негодования Демократической партии в противостоянии с республиканским президентом Дональдом Трампом.

Ситуация в Ираке стала предметом телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Он состоялся 3 января по инициативе французской стороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы стороны высказали озабоченность убийством Касема Сулеймани и констатировали: акция США может серьезно обострить ситуацию в регионе.

В МИД РФ действия США резко осудили. Как сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель ведомства Мария Захарова, оценку нападения на американское посольство в Совбезе ООН Штаты запросили лишь после нанесенного ими удара по аэропорту.

— Получается, что сначала был нанесен ракетный удар, совершено, с точки зрения международного права, действие, находящееся вне правовых рамок, — отметила дипломат. — А затем и только потом запрашивают [оценку ситуации], которая развивалась вокруг [американского]посольства. Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма.

В российском Минобороны высоко оценили действия убитого Касема Сулеймани в борьбе с такими международными террористическими группировками, как запрещенные в РФ ИГ и «Аль-Каида». «Его личные заслуги в борьбе с ИГ на территории Сирии неоспоримы», — говорится в заявлении ведомства.

— Произошедшее, на мой взгляд, сопоставимо с тем, что можно назвать террористическим актом, — поделился с «Известиями» востоковед Вячеслав Матузов. — Касем Сулеймани — официальное лицо независимого государства. Он может кому-то нравиться или нет, однако это политический деятель. Когда такое государство, как США, начинает ликвидацию политических деятелей подобными способами, это вызывает сожаление.

По оценке эксперта, удар по аэропорту Багдада — нарушение всех международных соглашений. После интервенции 2003 года было решено: все действия своих военных США должны согласовывать с иракскими властями, а в ситуации с убийством Касема Сулеймани этого сделано не было, подытожил Вячеслав Матузов.

Обложка: Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi

Источник: https://nstarikov.ru/operacija-burja-v-bagdade-chem-chrevato-ubijstvo-generala-sulejmani-112046