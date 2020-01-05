Как люди различают пророков, ведь не по нимбу же над головой?!

В прошедшем году одним из модных слов стало слово «фейк».

Все источники информации вдруг «озаботились» тем какая информация, из всей присутствующей в информационном пространстве, истинная, а какая фейк.

У каждого свой метод как определить истинность получаемой информации и несмотря на то, что большинство людей не оперируют такой информацией, от которой можно пострадать немедленно, некорректная информация, если не нивелируется другими процессами, всё-таки несёт в себе угрозу для индивида…

Поэтому жизненно-важно использовать в принятии решений адекватную информацию (не будем применять понятия «истина» и «ложь», так как вопрос «истинности» - это такой же вопрос, как и «вопрос о Боге»), а ограничим условную классификацию информации рамками «адекватности», т.е. приносит принятие информации индивидом (социумом) как основы для анализа пользу индивиду и обществу или не приносит…

Однако отсутствие навыков ставить себе «техническое задание» (критерии) для проверки, находящейся в информационном пространстве информации практически не оставляет выбора перед индивидом так как социальная информация (т.е. исходящая от людей и транслируемая СМИ) не природное явление как дождь (о чём практически всегда люди забывают) и появляется в СМИ только тогда, когда это нужно и, следовательно, в информационном пространстве может вообще не оказаться адекватной информации , и это не оставляет выбора для анализа так как индивиду приходится выбирать не между «истиной и ложью» а «между одной ложью и другой ложью»…

Кто-то может вспомнить ещё одну картинку об «алгоритме- стороже», но если ВСЯ информация ложна (неадекватна) и подаётся как противопоставление друг-другу (ложь №1 и ложь№2), то как может сработать сторож, если истины он не знал никогда?!

Поэтому так важна интуиция и осознание (иногда ещё говорят «Различение»), а также навыки воспринимать информацию от «коллективного разума», что иногда ещё называют «ИВУ – иерархически высшее управление» …

Существуют даже условные градации, такие как «Ноосфера», «Безмолвное знание», «Прямой путь» и др., «условные» так как, если следовать логике градаций, то нет отдельных состояний, если есть высшее управление ИНВОУ (Бог), ведь Всё в Нём и нет состояний вне Его.

Но это для тех людей, кто принимает «парадигму сверхъестественного», «парадигму бога», а как быть остальным, как им с помощь логики и всячески-отвергаемой ими и загоняющими интуицию в «дальние углы» своей души определиться с «фейком», ведь как мы определились ранее в социальном информационном пространстве может вообще не быть адекватной информации о предмете анализа (ну помните выбор между «ложь №1 и ложь №2»)?!

Есть такая возможность, если правильно смотреть на вещи, а именно трезво поставить себе критерии (так делают обычно все, но здесь мы это сформулировали в лексике) при «преломлении» через которые информация раскрывает свою сущность…

Этот механизм привычен для всякого рода исследований, но для «обычной жизни» многие его не применяют, потому, что «нет школы», т.е. потому, что это не входило в круг их понятий «по жизни» и заключается он в (как не странно) в «диалектике» - искусстве постановки (и себе в т.ч.) наводящих вопросов…

Кто-то скажет, что это просто, и я с ним соглашусь, но подчеркну одно необходимое условия технологии «постановки наводящих вопросов» - это способность осознать, что ложь №1 и ложь №2 именно и кажутся правдой (адекватной информацией) потому что они проходят «испытание» логикой…

И степень «правдивости» (адекватности) зависит от того сколько этапов проверок сможет пройти ложь!!!!

Понимаете?!

Та, что не проходит и одного «логического преломления» - сразу распознается нами как «ложь», а та которая проходит одно «преломление» через диалектику, уже некоторым индивидам может показаться «правдой», наиболее достоверной считается ложь, которая сможет пройти много проверок…

В литературе эти градации принято измерять в процентах и самой-самой ложью считается 99% ложь…

Ну эта, в которой 99% правды (адекватности).

Здесь нужно сказать о том, почему именно такая градация.

То, что я в статье называю «преломление», ассоциируя это действие с «проверкой на излом», есть простой перебор, или если говорить сленгом «бутфорс» вашей оперативной памятью различных случаев из вашей жизни и полученной вами информации и помеченной вашим «сторожем» как «адекватная» той информации, которая поступила к вам: вы (ваша «оперативка») ломаете её подставляя все известные вам случаи и их вариации, которые сможете вообразить…

В случаях, когда собственных данных не хватает, но вы чувствуете, что «что-то не так», это подсказка вашей интуиции, вот когда вы «вдруг» понимаете, что «не так», это вы воспользовались информацией с более высших уровней управления (ИВУ), это может быть и «коллективный разум» - общий соборный интеллект ненапряжённой суперсистемы, и «ноосфера»…

А вот когда вы заблаговременно избегаете саму необходимость «искать истину» и знаете, что делать, это показатель «Безмолвного Знания», «Прямого пути» из Корана и подключенности вас к ИНВОУ (Богу)…

Тем, кто считает себя «рукой бога, глазами бога, и другими частями тела бога» спешу указать на определённый критерий, который отличает реальную «руку Бога» от одержимости, которую в современном социуме называют ещё «психотроцкизм» от девиза, приписываемого Л. Троцкому: «Цель ничто- движение всё!» …

Эти люди обычно за что-то (за человечество, истину, за КОБ), против кого-то борются, кого-то спасают, кого-то опровергают, и проявляют другую различную активность и непримиримость, реально не приносящую пользы ни им ни тем «за кого» они борются, и являются просто водимые эгрегором («одержимостью» в русском языке) и все их действия для возбуждения нехороших чувств у людей и тем самым подпитки их хозяина, ну и им самим перепадает (приятное возбуждение и подъём, чувство «сделанного дела» и т.п.)…

Реальность же, подключённого к «Безмолвному знанию» - это пустота, молчание внутри и реагирование только на необходимость в повседневной жизни.

Это легко доказывается, ведь если вы может узнать обо всём на свете и будете интересоваться каждой пылинкой, в чём пройдёт ваша жизнь?! Правильно в бесконечном созерцании!!!

Это не задумывалось Творцом, вы просто обязаны контролировать свои способности… а контроль – это ОТСУТСТВИЕ внутреннего диалога, который и вызывает фиксацию на разной информации (возникающей «в голове») и последующую её обработку не через логику, а с использованием ИВУ…

Но вернёмся к практике, всё это легко написать, но где инструкция, спросите вы, что делать пошагово?!

Инструкция проста, чтобы выйти из «логики предмета», вы помните, что «ложь» (неадекватность) может маскироваться только «примесью правды» (адекватности) и поэтому ваш мозговой «бутфорс» НЕ находит характеристик «лжи», нужно (при постановке себе наводящих вопросов) найти вопрос ВНЕ привычной логики (ведь к ней «ложь» подготовили наличием в информации адекватных частиц), если образно, то нужно посмотреть на предмет, ситуацию с «другой стороны», т.е. поставить вопросы, ответы на которые не существовали (не присутствуют, не очевидны) в существующем социуме!

Какие это вопросы, например?

А вот такой: как люди различают пророков, ведь не по нимбу же над головой?

Чтобы вы не думали, что это «стёб» приведу вам аргументы:

- готового ответа нет в существующей культуре – следовательно нет «штампа» - стереотипа ответа и вам придётся задействовать не только «оперативную» память, но и другие возможности, если они у вас есть ));

- в существующей культуре есть «институт пророков» и все знают об явлении, но не все принимают, и никто не описал как их узнают;

- вы на практике сможете осознать наличие таких вещей как интуиция, осознание, безмолвное знание и коллективный разум.

- и др.

Кроме того, есть уровень «баунти» в этой задаче, если вы осмелитесь её решать, но о нём позже, если будет интерес к вопросу…

P.S. Весь Мир нельзя описать в лексике, можно только образами, которые лексикой (словами) тоже не передашь, и он огромен и многогранен и неподвластен полностью осознанию одного человека, может когда-то для общества это будет по силам...

Поэтому, если вы осмелитесь заняться поиском ответа на этот вопрос, кому-то может понадобится много времени (мне, например, лет 5 и вопрос не ясен), ваши ответы могут не совпадать с ответами других, не сомневайтесь и не отчаивайтесь – каждый из нас собирает только крупинку образа и поэтому различаются слова, если всё сложить вместе, то вопрос будет более ясен… дерзайте!

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Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/kak-liudi-razlichaiut-prorokov-ved-ne-po-nimbu-je-nad-golovoi-5e11cf2b11691d00ae96d07b