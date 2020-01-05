Фёдор Григорьевич Углов «Сердце хирурга», глава 6

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О становлении величайшего хирурга нашего времени.„И опять дорога… Впереди ждал меня Ленинград – прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский…”

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4823069.html