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Фёдор Григорьевич Углов «Сердце хирурга», глава 6

18:30. 5 января 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
О становлении величайшего хирурга нашего времени.

„И опять дорога… Впереди ждал меня Ленинград – прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский…”



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4823069.html

Метки: Воля, здоровье, медицина, наука, общество, Углов

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