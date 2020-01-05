Дорога длиною в век: по какому пути пойдет развитие человечества

Директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Александр Чулок составил для РБК прогноз ключевых событий в эволюции человека на ближайшие 100 лет

На чем построен прогноз и насколько он может быть точен?

Это авторское исследование, мой личный взгляд на будущее. Но в основе этого — анализ прогнозов крупных международных организаций, статей в топовых научных изданиях, мнений авторитетных футурологов и специалистов в области прогнозирования. В работе было использовано сочетание инструментов классического форсайта (от англ. foresight— «предвидение», более комплексный подход, чем традиционное прогнозирование. — РБК), включая сканирование глобальных трендов, анализ больших данных и методы научной футурологии. Отдельное место здесь занимают джокеры — события с низкой вероятностью, но масштабными потенциальными эффектами во всех сферах жизни.

Точность таких прогнозов​ зависит от того, на какой срок в будущее мы пытаемся заглянуть. Наш таймлайн разбит на 5- и 10-летние отрезки. Но в целом я выделяю четыре ключевых периода на грядущую сотню лет.

До 2030. Поле для классических форсайтов и прогнозов. В большинстве даже самых бурно развивающихся отраслей (таких как ИT) 2030 год — это уже почти «предопределенное» будущее: планы многих компаний сформированы, приоритеты государств обозначены. Ключевой вопрос не столько в том, «что» будет, а «сколько», «у кого» и «как быстро».

До 2050. На смену приходит футурология. Вариативность прогнозов сильно повышается, особенно в сферах, где одна производственная парадигма динамично замещает другую. Новая технологическая революция затрагивает всю экономику, влияет на общество и положение стран на карте мира. Количество факторов учета даже в таких секторах с длинным инвестиционным циклом, как ядерная энергетика, значительно растет.

После 2050. Расцвет классической футурологии. Построить адекватную экономическую модель на 30–40 лет вперед уже практически невозможно, в лучшем случае — демографическую или климатическую, зато для многочисленных футурологических изысканий есть благодатное поле для анализа.

После 2100. За гранью научной мысли. Терра инкогнита даже для многих «продвинутых» футурологов — все оценки в основном заканчиваются 2100 годом.

2020—2025 годы

A. Человек улучшающийся

Принципы здорового и осознанного образа жизни распространяются как новая религия планетарного масштаба — им учат в школах и за их соблюдением пристально следит общество.

Активно распространяется интернет всего — к нему подключается все больше устройств, производство становится безлюдным, концепция Индустрии 4.0 доминирует не только в развитых, но и во многих развивающихся странах.

Яркая черта периода. Каждый третий хотя бы раз задумывается о биохакинге — попытке «взломать» генетически заданный уровень здоровья и продолжительность жизни.

Маловероятное событие (джокер). Наступает «инновационная зима» — самые масштабные инвестиции в передовые научные разработки не оправдаются. Результаты пока далеки от обещанных фундаментальных прорывов — начиная от искусственного интеллекта и заканчивая медициной, не говоря уже о скорости их распространения в сложных многоукладных экономиках.

2025—2030 годы

B. Человек подключенный

Активно распространяются нейроинтерфейсы, связывающие напрямую мозг и компьютер.

Мировая экономика переходит на новую технологическую парадигму, высвобождая рабочие места в традиционных сферах и создавая новые в креативных индустриях.

Яркая черта периода. Почти у каждого жителя Земли — имплант или носимое устройство (датчик).

Маловероятное событие (джокер). Среди людей, максимально наполненных гаджетами, учащаются случаи «взлома» вплоть до летального исхода.

2030—2035 годы

C. Человек долгоживущий

Благодаря достижениям в области персонализированной медицины, 3D-принтинга, генетической терапии человек может жить до 120 лет. По крайне мере так заявлено в национальных целях ряда развитых стран (например, Японии).

Многие диеты включают субпродукты, модифицированные генетически или на наноуровне, еда как таковая сильно меняется в сторону эффективной для функционирования человека и безопасной для природы.

Среда обитания — среда для жизни. От горожанина до селянина технологии «умного города» или «умного дома» проникают повсеместно. Жилье становится адаптивным под образ жизни человека, инфраструктура — экосистемой, предоставляя «бульон» для жизни и инноваций.

Яркая черта периода. В наиболее развитых странах понятие «старик» трансформируется и начинает носить скорее психологический, нежели физиологический характер.

Маловероятное событие (джокер). Обострившиеся до предела диспропорции между странами, освоившими новые технологии и оставшимися в ресурсном прошлом, приводят фактически к Третьей мировой войне — как минимум экономической и информационной.

2035—2040 годы

D. Человек неработающий

Человечество на заре квантовой эры. Начинается освоение квантовых компьютеров, позволяющих связать все предметы на Земле в единую сеть, включая «подключенных» людей.

Стоимость энергии резко снижается — и уже неважно, из каких источников она получена.

Ключевые сектора экономики — от агропромышленного комплекса до химии — полностью цифровые и роботизированные. Безусловный базовый доход, выплачиваемый практически всеми странами, позволяет любому гражданину делать осознанный выбор в отношении своей занятости.

Яркая черта периода. «Чем бы заняться?» — этот вопрос становится главной проблемой человечества. Появляются многочисленные профессии, связанные с активацией креативной составляющей людей. Даже те, кто были пессимистически настроены в отношении технологического прорыва, признали его доминирование. Наступает время «Человека улучшенного» (enhanced).

Маловероятное событие (джокер). Искусственный интеллект активно вмешивается в человеческую жизнь, но не открыто, а через «мягкую» силу, внедряясь, как вирус в образ жизни, привычки, принятие решений.

2040—2050 годы

E. Человек улучшенный

Большинство футурологов сходятся во мнении, что на горизонте 2045 года нас ожидает сингулярность. При этом, по прогнозам ООН, к 2050 году население планеты составит 9,7 млрд, причем в возрасте 80 лет будут 426 млн человек — в три раза больше, чем сейчас. Так как физические тела еще имеют принципиальное значение для существования человека, возрастной барьер становится одним из решающих.

Системы питания человека больше походят на заправку автомобиля топливом, за исключением отдельных нишевых высокомаржинальных сегментов, предпочитающих «олдскул стейк».

Яркая черта времени. Человек обретает бессмертие, по крайне мере цифровое. Уровень технологий настолько сложен, что человек не может его осознать.

Маловероятное событие (джокер). Искусственный интеллект обретает самостоятельность — Судный день человечества?

2050—2060 годы

F. Человек устремленный

Большинство научных исследований будут ориентированы на две группы направлений: масштабная колонизация внеземного пространства и уход в микромир нанотехнологий и атомарного дизайна для трансформации природы как таковой.

Яркая черта времени. Появление коллективного разума, добровольно объединяющего мозг нескольких людей (например, при решении сложных когнитивных задач).

Маловероятное событие (джокер). В случае частичной или полной реализации возможности бессмертия — потеря интереса к жизни как к высшей ценности, масштабная социальная депрессия.

2060—2070 годы

G. Человек программируемый

Человечество вступает в эру масштабных генетических экспериментов над самим собой и окружающей средой.

Яркая черта времени. «Девочку, с голубыми глазами?» — начало повсеместной эры «детей из пробирок». Общество смиряется с этической стороной генетической модификации и клонирования.

Маловероятное событие (джокер). Приход «Франкенштейнов» — подпольная неконтролируемая модификация ведет к появлению сторонней ветки человечества.

2070—2080 годы

H. Человек независимый

Энергия, транспорт, еда, финансы, доступ к технологиям и знаниям станут абсолютно бесплатными для всех жителей планеты. Ценным станет только одно — человечность как прерогатива живых существ.

Яркая черта времени. «Личность ли я, имею ли право?» — вопросы самоидентификации выходят на первый план, большинство людей с трудом разделяют свои социальные роли.

Маловероятное событие (джокер). Преднамеренное или сознательное прекращение доступа ресурсов даже на небольшой период превращается в коллапс планетарного масштаба: уровень выживания человечества в отсутствие привычной ресурсной поддержки — нулевой.

2080—2090 годы

I. Человек первозданный

Все технологические достижения направлены на восстановление «исходного» состояния планеты. В рамках терраформирования исправляются негативные последствия индустриальной революции прошлых веков. Генетические технологии позволяют в полной мере вернуть биоразнообразие.

Яркая черта времени. Человек становится полноценной частью природы, сливается с ней духовно и физически, как аборигены в фильме «Аватар».

Маловероятное событие (джокер). Биотерроризм или случайность приводят к пандемиям планетарного масштаба. Человечество в его текущем понимании будет уничтожено — «Обитель зла».

2090—2100 годы

J. Человек думающий

По данным ООН, население планеты составит порядка 11 млрд человек.

Мысль становится основной управляющей силой. Человек, полностью интегрированный в интернет земли, может управлять любыми процессами, лишь подумав.

Часть синтетических органов также связываются во внутренний «интернет», которые можно «прокачать», сделав апгрейд, или взломать.

Яркая черта времени. «О чем ты думаешь?» — становится не праздным вопросом. Умение концентрировать мысленную энергию превращается в главный навык человека.

Маловероятное событие (джокер). Коллективный сверхразум решает, что человечество — лишнее звено эволюции, и принимает решение полностью очистить Вселенную от нашего вида.

2100—2120 годы

K. Человек вездесущий

Человек сращивается с компьютером и киберфизической природой настолько глубоко, что практически полностью переходит в цифровой мир, в котором он может творить что угодно, задавая законы мироздания сам.

Яркая черта времени. «Скажи, что ты хочешь» — главный вопрос мироздания возвращает нас к истокам древнегреческой философии на принципиально ином уровне возможностей.

Маловероятное событие (джокер). Потеря человечеством своей идентичности, конец цивилизации.

Источник: https://www.rbc.ru/trends/futurology/5e0386609a7947086502e858