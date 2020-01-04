Убийство генерала Сулеймани. Что это значит для мира? Ш. Султанов
Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом США в районе аэропорта Багдада. Комментирует президент центра стратегических исследований “Россия – исламский мир” Шамиль Султанов.
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Для Мира ровно ничего, это заказ мира, мир теперь такой.
Странный ты Игорь,не поймешь какой стороны ,кроме своей ,ты придерживаешься.Здесь ведь по сути все не довольны этим миром и ситуацией в своей стране ,даже притворяющийся блаженным Кот.Мне не нравится многое,что наблюдаю в России,но я ведь вижу только то ,что наверху,но и то ,когда встречаю явную или глубоко запрятанную под интеллект неприязнь именно к России,останавливаюсь ,что разве где-то и тем более насквозь прогнившие и ставшие киборгами улыбающимися СШАи Европа могут мне заменить родину,даже ,если там и лучше кормят пока.
К сожалению, я больше пессимист и иногда согласна с твоими комментами,но мне очень хочется ,чтобы мужчины были более оптимистичны и уверены в себе,давали надежду ,что прорвемся.