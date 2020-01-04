Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2020
- 08:00 «Это страшно!» — в ВСУ рассказали, как на них охотится неизвестный враг на Донбассе (ВИДЕО).
- 06:00 Ветеран четырёх войн: «Собрать бы всех политиков и на передовую — под обстрел…» (ВИДЕО).
- 01:00 Кто стоит на рубежах Республики — кадры защитников ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:40 «Пощады уже не будет»: украинцы «победили» всех в Дебальцевском котле (ВИДЕО).
«Это страшно!» — в ВСУ рассказали, как на них охотится неизвестный враг на Донбассе (ВИДЕО)
В эфире украинского ТВ недавно вышел очередной пропагандистский сюжет, где участники карательной операции на Донбассе рассказали, как на них охотятся неизвестные враги на линии соприкосновения с силами Донецкой Народной Республики.
«Прифронтовая Марьинка остается едва ли не единственным местом, где продолжают стрелять среди белого дня», — говорится в репортаже из-под Донецка.
Незваные гости оказались в разбитом снарядами здании, которое является для них форпостом последние пять лет.
Теперь по ним ведут огонь, стремясь пробить в стенах новые дыры, чтобы добраться до прячущихся там, словно крыс, боевиков.
Несколько киевских оккупантов на непонятном наречии рассказали, что позиции ВСУ здесь регулярно подвергаются обстрелам со стороны неизвестных из «стрелецкой зброи», ручных и автоматических гранатометов.
Но отвечать опасно, так их якобы выманивают, а вдали поджидают снайперы, утверждают «ВСУшники».
«Страшно, особенно вначале…» — говорит молодой каратель, приехавший подзаработать на горе и смертях жителей Донбасса.
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Ветеран четырёх войн: «Собрать бы всех политиков и на передовую — под обстрел…» (ВИДЕО)
Знаменитый военкор ополчения Донбасса Геннадий Дубовой, участник обороны Славянска, взял интервью у русского ополченца Армии ДНР Виктора Резниченко.
Урождённый дончанин, волонтёр и певец (творческая группа «Шурави»), кадровый военный в отставке, выполнявший свой воинский долг в Афганистане, Абхазии, Чечне и Новороссии рассказал о самых памятных, знаковых эпизодах войн, в которых участвовал, их сходстве и отличии от войны на Донбассе.
Ветеран боевых действий также рассказал о базовых причинах вооружённого конфликта на Юго-Востоке Украины.
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Кто стоит на рубежах Республики — кадры защитников ДНР (ВИДЕО)
Народная милиция продолжает стоять на страже рубежей Донецкой Народной Республики и готова отразить любое нападение противника.
Регулярные занятия и тренировки дают возможность военнослужащим НМ ДНР совершенствовать навыки обращения с оружием.
Техника, принятая на вооружение Народной милицией, даёт возможность противостоять агрессорам как на земле, так и в воздухе.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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«Пощады уже не будет»: украинцы «победили» всех в Дебальцевском котле (ВИДЕО)
Одесский журналист Александр Воскобойников представил разбор выпуска передачи на одном из украинских каналов, где киевский пропагандист Мыкола Вересень представляет победные измышления на тему Дебальцевского котла. В Республиках Донбасса откликнулись с комментариями по этой теме.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов поделился в своём телеграм-канале отрывком разбора и отметил, что «укры снова завели старую песню о том, как они победили всех в Дебальцевском котле и остановили масштабное наступление Российской армии».
Военный эксперт ЛНР Андрей Марочко в свою очередь высказал по поводу этой темы мнение, что защитники Донбасса быть такими гуманными больше не будут.
«Как непосредственный участник «Дебальцевской операции» могу сказать одно — НАМ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ТАКИМИ ГУМАННЫМИ!
Батальоны целые уходили лишь потому, что мы давали им такую возможность!
Молите Бога, чтобы больше ваше руководство не отдавало такие приказы.
ПОЩАДЫ УЖЕ НЕ БУДЕТ!» — написал он в своём телеграм-канале.
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