В эфире украинского ТВ недавно вышел очередной пропагандистский сюжет, где участники карательной операции на Донбассе рассказали, как на них охотятся неизвестные враги на линии соприкосновения с силами Донецкой Народной Республики.

«Прифронтовая Марьинка остается едва ли не единственным местом, где продолжают стрелять среди белого дня», — говорится в репортаже из-под Донецка.

Незваные гости оказались в разбитом снарядами здании, которое является для них форпостом последние пять лет.

Теперь по ним ведут огонь, стремясь пробить в стенах новые дыры, чтобы добраться до прячущихся там, словно крыс, боевиков.

Несколько киевских оккупантов на непонятном наречии рассказали, что позиции ВСУ здесь регулярно подвергаются обстрелам со стороны неизвестных из «стрелецкой зброи», ручных и автоматических гранатометов.

Но отвечать опасно, так их якобы выманивают, а вдали поджидают снайперы, утверждают «ВСУшники».

«Страшно, особенно вначале…» — говорит молодой каратель, приехавший подзаработать на горе и смертях жителей Донбасса.

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