Открытым текстом 03.01.2020

Сентиментальное враньё выдаёт полное бессилье Зеленского

Президент Владимир Александрович Зеленский поздравлял Украину с Новым годом почти девять минут — раза в два больше обычного.

Говорил на украинском диалекте русского языка, но в сюжетно нужных местах вставлял слова на родном — обычном литературном русском. Иной раз — с подчёркнуто южнорусским произношением. Опять же по сюжету на экране появлялись другие люди, его же голосом говорящие нужные фразы.

Словом, блестящая постановка, достойная его студии “Девяносто пятый квартал”. По форме. А по содержанию?

Он призвал сограждан к единению и братской любви. Провозгласил все различия между ними мелочью, не заслуживающей внимания на фоне родины, объединяющей всех. Беда только в том, что некоторые мелочи влекут катастрофические последствия.

Первого января несколько праворадикальных партий и движений, в том числе запрещённый в Российской Федерации “Правый сектор”, отметили факельными шествиями 111-летие со дня рождения идеолога украинского нацизма Степана Андреевича Бандеры. В Киеве около тысячи демонстрантов с его портретами под бой барабанов прошли по центральным улицам к зданию городской администрации. Подобное учинено почти во всех городах Украины. Включая оккупированный киевскими террористами Славянск в Донецкой народной республике.

Как говорил Борис Николаевич Ельцин, “вот такая, понимаешь, загогулина”. Обращение — не подкопаешься! Написано и снято лучшими рекламщиками Украины. Но, как обычно в рекламе, не соответствует жизни от слова совсем. Со стороны – экрана красота, глянец и слёзки. А в реальной жизни – разбитая, разделённая страна и нацисты сочиняемой на глазах нации с портретами Бандеры и факелами.

Вместо объединения и обнимашек фашистские марши провели даже в тех городах Донбасса, которые Киев считает “освобождёнными” и где хотя бы картинки ради лучше таких шабашей не устраивать. Хотя бы потому, что именно против них Юго-Восток поднялся ещё в четырнадцатом году.

В обращении Зеленский сказал, что “всё равно чьим именем названа улица” — главное, чтобы заасфальтирована. То есть прямо врёт. Потому что между разрухой и фашистами, по сути, управляющими страной, прямая связь. И повторю, именно из-за этого базового расхождения взял в руки оружие Донбасс. Не из-за парков и велосипедных дорожек люди пошли на смерть. А из-за понимания, кто настоящий герой. Партизан Ковпак, спасавший украинцев, или Бандера и его подручные из айнзацкомманд, уничтожавшие их миллионами.

Рекламщикам пришлось выкручиваться: мол, неважно, кому стоит памятник, если под ним назначают свидания. Тоже сентиментальное враньё, рассчитанное на идиотов. Оно выдаёт полное бессилье Зеленского. Он не может ничего изменить, вот и выжимает слёзы и сопли из сентиментально воспитанных украинцев.

Их, несчастных, в наступившем году ждёт самое большое в их жизни ограбление. У них заберут ЗЕМЛЮ. Навсегда! Об этом Зеленский не сказал ни слова. Как и о том, что не в состоянии выполнить ни одного своего предвыборного обещания.

Они, напомню, тоже проникновенны, эмоциональны и прекрасно срежиссированы. Скажем, в предвыборной кампании Зе обещал посадить Порошенко, благо есть за что. Но тот не только на свободе, но и показал на принадлежащих ему телеканалах своё новогоднее обращение. Где снова про “агрессора”, НАТО и Еуропэйську Краину.

В этой обстановке политического, ментального, географического разделения Зе остаётся только взывать к чувствам. Но штука в том, что этого ресурса надолго не хватит. Через пару лет бедные граждане Украины поймут, КАК их надули.

США рано или поздно достреляются

Соединённые Государства Америки давно привыкли вести себя как слон в посудной лавке. Но не учли, что даже слона могут поранить осколки.

Двадцать седьмого декабря по военной базе близ иракского города Киркук выпущено больше трёх десятков ракет. Погиб местный гражданский служащий, ранены двое сотрудников иракских служб безопасности и четверо военнослужащих СГА.

Открытым текстом напоминаю: американцы находятся в Ираке с две тысячи третьего года, когда сколоченная СГА международная коалиция разгромила войска, чью импортную боевую технику вывели из строя закладки в электронном оборудовании, а генералов купили. Предлогом для коллективного вторжения стало обвинение тогдашнего иракского диктатора Саддама Хусейновича Тикрити в продолжении работ по созданию оружия массового поражения сверх отравляющих веществ, проданных ему Западом. Обвинение не подтвердилось.

СГА обвинили в ударе по военной базе шиитскую группировку “Катаиб Хезболла” — “фаланга партии бога” — и в свою очередь 30 декабря ударили с воздуха по трём её позициям в Ираке и двум в Сирии. По данным группировки, убиты двадцать пять человек, ранены более полусотни.

Открытым текстом сообщаю: большинство иракцев — шииты. Саддам держал их в подчинении суннитам. После разгрома иракской власти они стали в свою очередь подавлять суннитское меньшинство всеми средствами, включая массовый террор. Не удивителен протест против удара по единоверцам.

31 декабря посольство СГА в Багдаде окружила толпа. Защитную стену забросали бутылками с горючим, само здание — камнями. Прорвавшихся на территорию посольства встретили слезоточивым газом. К вечеру 1 января акция протеста вроде бы прекратилась.

Открытым текстом объясняю: в СГА по ходу войны против Вьетнама создана теория эскалации — подъёма по лестнице. Мол, конфликт состоит из десятков ступеней, и на каждой можно принять решение: наращивать усилия дальше или попробовать договориться. В Ираке СГА прошли уже добрую половину лестницы смерти. И пока, похоже, не намерены останавливаться. А дальше что? Наступивший 2020 год будет на Ближнем Востоке неспокойным.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-03-01-2020/