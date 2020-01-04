По прогнозам ведущей западной газеты „Нью-Йорк таймс” можно судить о том, насколько грамотно СМИ манипулируют читателем

А также о том, насколько газетчики лживы. И, конечно, насколько деградировало общество с середины второй половины прошлого века, коли читатели из года в год проглатывают явно противоречивые манипулятивные рассуждения.



Если в начале 70-х можно увидеть пару действительно научных предсказаний (7 и 8), то остальное – чистая манипуляция. Особенно любопытно наблюдать, как более-менее научные прогнозы о возможном ледниковом периоде вдруг сменились предсказаниями катастрофических наводнений, вызванных, очевидно, глобальным потеплением.



Что же до англо-саксонских „климатических гениев” – без слёз читать невозможно…

*

Краткая история близких концов света по версии The New York Times