Краткая история близких концов света по версии The New York Times
09:31. 4 января 2020 143 просмотра 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
По прогнозам ведущей западной газеты „Нью-Йорк таймс” можно судить о том, насколько грамотно СМИ манипулируют читателем. А также о том, насколько газетчики лживы. И, конечно, насколько деградировало общество с середины второй половины прошлого века, коли читатели из года в год проглатывают явно противоречивые манипулятивные рассуждения.
Если в начале 70-х можно увидеть пару действительно научных предсказаний (7 и 8), то остальное – чистая манипуляция. Особенно любопытно наблюдать, как более-менее научные прогнозы о возможном ледниковом периоде вдруг сменились предсказаниями катастрофических наводнений, вызванных, очевидно, глобальным потеплением.
Что же до англо-саксонских „климатических гениев” – без слёз читать невозможно…
Если в начале 70-х можно увидеть пару действительно научных предсказаний (7 и 8), то остальное – чистая манипуляция. Особенно любопытно наблюдать, как более-менее научные прогнозы о возможном ледниковом периоде вдруг сменились предсказаниями катастрофических наводнений, вызванных, очевидно, глобальным потеплением.
Что же до англо-саксонских „климатических гениев” – без слёз читать невозможно…
*
Краткая история близких концов света по версии The New York Times
- 1966: Нефть закончится в течение 10 лет.
- 1967: Прогноз всеобщего голода к 1975 году.
- 1968: Перенаселенность по всему миру.
- 1969: К 1989 году автомобильные выхлопы уничтожат всё.
- 1970: Все природные ресурсы Земли истощатся к 2000 году.
- 1970: Горожане будут нуждаться в противогазах к 1985 году.
- 1970: Накопление азота сделает всю почву непригодной для использования.
- 1970: Разлагающийся мусор убьет всю рыбу.
- 1970: Пчелы-убийцы!
- 1970: Новый ледниковый период начнётся к 2000 году.
- 1970: В США будут введены водные рационы к 1974 году и продовольственные рационы к 1980 году.
- 1971: Новый ледниковый период наступит к 2020-2030 годах.
- 1972: Новый ледниковый период наступит к 2070 году.
- 1972: Нефть закончится в течение 20 лет.
- 1974: Информация со спутников показывает быстрое наступление нового ледникового периода.
- 1974: Еще один ледниковый период?
- 1974: Разрушение озонового слоя — великая опасность для жизни.
- 1976: Научный консенсус: охлаждение планеты и надвигающийся голод.
- 1977: Министерство энергетики США сообщает, что нефть закончится в 90-х годах.
- 1978: Похолодание наступит в ближайшие тридцать лет и продлится очень долго.
- 1980: Кислотный дождь убивает жизнь в озерах.
- 1980: Нефть закончится к 1988 году.
- 1980: Невиданные засухи в 1990-х годах.
- 1988: Мальдивские острова уйдут под воду к 2018 году.
- 1989: Повышение уровня моря уничтожит целые нации, если ничего не будет сделано к 2000 году.
- 1989: Вестсайдское шоссе в Нью-Йорке уйдёт под воду к 2019 году.
- 1996: Нефть закончится в 2020-2000 годах. Дети не будут знать, что такое снег.
- 2002: Голод наступит через 10 лет, если мы не прекратим есть рыбу, мясо и молочные продукты.
- 2002: Нефть закончится к 2010 году.
- 2004: К 2024 году Великобритания станет Сибирью.
- 2005: Манхэттен уйдёт под воду к 2015 году.
- 2006: Суперураганы!
- 2008: Арктика полностью освободится от льда к 2018 году.
- 2008: Климатический гений Эл Гор прогнозирует свободную от льда Арктику к 2013 году.
- 2009: Климатический гений принц Чарльз говорит, что у нас 96 месяцев, чтобы спасти мир.
- 2009: Премьер-министр Великобритании дал 50 дней на то, чтобы спасти планету от катастрофы.
- 2009: Климатический гений Эл Гор смещает прогноз Арктики без льда на
- 2013: Арктика без льда к 2015 году
- 2014: 500 дней до климатического хаоса.
- 2019: Грета Тунберг убеждает нас, что теперь-то уж точно всему конец.
***
Источник.
.
“…история близких концов света…” Этих “концов” много, а смысл их многие и не поняли… Заключается же он вот в чём:
13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах…
и это будет Великий КОНЕЦ СВЕТА,
для ЧУЖЕЗЕМНЫХ ВОРОГОВ,
пришедших из Мира Темного…
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного…
Фух, ну наконец-то голос разума . А не эта фантазийно- бездоказательная жёлтая пресса.
Пусть концами света заморачиваются те, кому по вере это положено. Я же таких концов с полсотни пережил, потом просто считать надоело.