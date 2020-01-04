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Краткая история близких концов света по версии The New York Times

09:31. 4 января 2020 143 просмотра 3 коммент. Опубликовал:
Фейк ньюсПо прогнозам ведущей западной газеты „Нью-Йорк таймс” можно судить о том, насколько грамотно СМИ манипулируют читателем. А также о том, насколько газетчики лживы. И, конечно, насколько деградировало общество с середины второй половины прошлого века, коли читатели из года в год проглатывают явно противоречивые манипулятивные рассуждения.

Если в начале 70-х можно увидеть пару действительно научных предсказаний (7 и 8), то остальное – чистая манипуляция. Особенно любопытно наблюдать, как более-менее научные прогнозы о возможном ледниковом периоде вдруг сменились предсказаниями катастрофических наводнений, вызванных, очевидно, глобальным потеплением.

Что же до англо-саксонских „климатических гениев” – без слёз читать невозможно…

*

Краткая история близких концов света по версии The New York Times


  1. 1966: Нефть закончится в течение 10 лет.

  2. 1967: Прогноз всеобщего голода к 1975 году.

  3. 1968: Перенаселенность по всему миру.

  4. 1969: К 1989 году автомобильные выхлопы уничтожат всё.

  5. 1970: Все природные ресурсы Земли истощатся к 2000 году.

  6. 1970: Горожане будут нуждаться в противогазах к 1985 году.

  7. 1970: Накопление азота сделает всю почву непригодной для использования.

  8. 1970: Разлагающийся мусор убьет всю рыбу.

  9. 1970: Пчелы-убийцы!

  10. 1970: Новый ледниковый период начнётся к 2000 году.

  11. 1970: В США будут введены водные рационы к 1974 году и продовольственные рационы к 1980 году.

  12. 1971: Новый ледниковый период наступит к 2020-2030 годах.

  13. 1972: Новый ледниковый период наступит к 2070 году.

  14. 1972: Нефть закончится в течение 20 лет.

  15. 1974: Информация со спутников показывает быстрое наступление нового ледникового периода.

  16. 1974: Еще один ледниковый период?

  17. 1974: Разрушение озонового слоя — великая опасность для жизни.

  18. 1976: Научный консенсус: охлаждение планеты и надвигающийся голод.

  19. 1977: Министерство энергетики США сообщает, что нефть закончится в 90-х годах.

  20. 1978: Похолодание наступит в ближайшие тридцать лет и продлится очень долго.

  21. 1980: Кислотный дождь убивает жизнь в озерах.

  22. 1980: Нефть закончится к 1988 году.

  23. 1980: Невиданные засухи в 1990-х годах.

  24. 1988: Мальдивские острова уйдут под воду к 2018 году.

  25. 1989: Повышение уровня моря уничтожит целые нации, если ничего не будет сделано к 2000 году.

  26. 1989: Вестсайдское шоссе в Нью-Йорке уйдёт под воду к 2019 году.

  27. 1996: Нефть закончится в 2020-2000 годах. Дети не будут знать, что такое снег.

  28. 2002: Голод наступит через 10 лет, если мы не прекратим есть рыбу, мясо и молочные продукты.

  29. 2002: Нефть закончится к 2010 году.

  30. 2004: К 2024 году Великобритания станет Сибирью.

  31. 2005: Манхэттен уйдёт под воду к 2015 году.

  32. 2006: Суперураганы!

  33. 2008: Арктика полностью освободится от льда к 2018 году.

  34. 2008: Климатический гений Эл Гор прогнозирует свободную от льда Арктику к 2013 году.

  35. 2009: Климатический гений принц Чарльз говорит, что у нас 96 месяцев, чтобы спасти мир.

  36. 2009: Премьер-министр Великобритании дал 50 дней на то, чтобы спасти планету от катастрофы.

  37. 2009: Климатический гений Эл Гор смещает прогноз Арктики без льда на

  38. 2013: Арктика без льда к 2015 году

  39. 2014: 500 дней до климатического хаоса.

  40. 2019: Грета Тунберг убеждает нас, что теперь-то уж точно всему конец.


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4820670.html

Метки: история, катастрофа, манипуляция, общество, прогноз, СМИ

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 23966 20914
    Вячеслав 4 января 2020 в 9:39

    “…история близких концов света…” Этих “концов” много, а смысл их многие и не поняли… Заключается же он вот в чём:

    13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
    слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
    койи пустотой бездуховной наполняли
    весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
    ложь и пороки, лень и жестокость,
    желание чужого и похоть,
    страх и неуверенность в своих силах…
    и это будет Великий КОНЕЦ СВЕТА,
    для ЧУЖЕЗЕМНЫХ ВОРОГОВ,
    пришедших из Мира Темного…
    И наступит Конец Времени Тьмы,
    для всех Родов Расы Великой,
    и потомков Рода Небесного…

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    1
  • 2424 2044
    Женечка 4 января 2020 в 9:48

    Фух, ну наконец-то голос разума . А не эта фантазийно- бездоказательная жёлтая пресса.

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    1
  • 436 341
    Нехресть 4 января 2020 в 10:58

    Пусть концами света заморачиваются те, кому по вере это положено. Я же таких концов с полсотни пережил, потом просто считать надоело.

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